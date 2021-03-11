УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 081 5
КС (1153) Тупицький (227)

Конституційний Суд 17 березня розгляне вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Конституційний Суд 17 березня розгляне вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку

Конституційний Суд призначив спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким суттєвого дисциплінарного проступку.

Про це повідомив під час засідання Палати КС заступник голови КС Сергій Головатий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Спецзасідання призначено на 17 березня.

Читайте також: Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поставят на вид и выговор ? Конституционный Суд 17 марта рассмотрит совершение Тупицким дисциплинарного проступка - Цензор.НЕТ 1448
показати весь коментар
11.03.2021 10:54 Відповісти
ні, там по Регламенту - якщо є порушення, то звільнення з числа суддів. Але 12-ма голосами (з 18-ти). Якщо голосів 11 - то залишається.
показати весь коментар
11.03.2021 11:26 Відповісти
для когось і зрада Батьківщини це адмінка(((
показати весь коментар
11.03.2021 11:01 Відповісти
Вчора спеціально провалили голосування за суддю КС, щоб відмазати Тупицького... щоб не вистачило голосій його вигнати з числа суддів КС.
показати весь коментар
11.03.2021 11:24 Відповісти
У нас Бубочка Гарант Конституции и Конституционные суды вообще не нужны.
показати весь коментар
11.03.2021 11:33 Відповісти
 
 