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Новини Політика України Справа Медведчука
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Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рябошапка про справу Медведчука:

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка каже, що ситуація з Віктором Медведчуком має вигляд постановочного шоу, а Офіс Генпрокурора і СБУ були не готові до такого розвитку подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

"Ситуація видається постановочним шоу, а в цьому шоу була ідея змусити Медведчука покинути країну, а він не покинув. СБУ і Офіс Генпрокурора виявилися не готові до таких подій. Ми бачили, як проходив суд з обрання запобіжного заходу і там прокурори, мені здалося, були не зовсім переконливими, а докази не видавалися переконливими", - зазначив Рябошапка.

За його словами, Медведчук здається зручною мішенню, оскільки він представляє російські інтереси в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 4890
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14.05.2021 14:58
+8
так и есть. Сначала бобики склоняли медведчука шоб сбежал, а когда тот не стал то бобикам пришлось, вместо видосиков про "заваленого" медведя, валить медведя в реале.Шо вишло все видели. Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 2087 Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 5203
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14.05.2021 14:54
+7
ты ба! когда их отстраняют - становятся нормальными людьми.
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14.05.2021 14:47
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ты ба! когда их отстраняют - становятся нормальными людьми.
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14.05.2021 14:47 Відповісти
так и есть. Сначала бобики склоняли медведчука шоб сбежал, а когда тот не стал то бобикам пришлось, вместо видосиков про "заваленого" медведя, валить медведя в реале.Шо вишло все видели. Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 2087 Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 5203
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14.05.2021 14:54 Відповісти
Карточная игра Дурак - правила игры
Цель игры - избавиться от всех своих карт. Последний игрок, не избавившийся от карт, остается в "дураках". Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 8672
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14.05.2021 15:39 Відповісти
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
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14.05.2021 15:48 Відповісти
Ревнует, что не при нем взяли за задницу этого мерзавца и предателя...
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14.05.2021 14:58 Відповісти
Це хто? І кого? І за що взяв? Чи в силу своєї недолугості так до тебе і не дійшло, що це було??
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14.05.2021 15:23 Відповісти
Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 4890
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14.05.2021 14:58 Відповісти
Вся наша власть - большое шоу.
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14.05.2021 15:17 Відповісти
для лохов Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 2113
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14.05.2021 15:48 Відповісти
95й квартал, а не шоу ! У нас так - кто девушку оплатил, тот с ней и танцует ! С такой корупцией собрались в Европу 😅
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Так воно і є. Що це за підозра по ст.111 УК України з домашнім арештом?
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Рябошапка хочет любыми путями напомнить о себе. Время от времени, вылазят на трибуну обиженные на Зеленского делятся своими "откровениями". Отдыхай уже, своими фантазиями делись в семье или с доктором. Тот тебя внимательно выслушает и даже поможет. А мы тебя понимаем и сочуствуем. Сейчас весеннее обострение у таких.
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14.05.2021 15:22 Відповісти
он сбросил все карты и ушел из игры в ЗЕльоного Дурака Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 386
вовремя.....
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14.05.2021 15:42 Відповісти
мне тоже показалось, что от Медведчука хотели одного - чтобы он сбежал. А он падла не сбежал. Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 1518 Теперь вот мучайся с ним.
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14.05.2021 15:49 Відповісти
ударят по всем тормозам и делов то... Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 5686
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14.05.2021 16:51 Відповісти
ещё один обиженный уволенный запел про "спектакль" и зраду.
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14.05.2021 23:21 Відповісти
 
 