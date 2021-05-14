Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу"
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Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка каже, що ситуація з Віктором Медведчуком має вигляд постановочного шоу, а Офіс Генпрокурора і СБУ були не готові до такого розвитку подій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".
"Ситуація видається постановочним шоу, а в цьому шоу була ідея змусити Медведчука покинути країну, а він не покинув. СБУ і Офіс Генпрокурора виявилися не готові до таких подій. Ми бачили, як проходив суд з обрання запобіжного заходу і там прокурори, мені здалося, були не зовсім переконливими, а докази не видавалися переконливими", - зазначив Рябошапка.
За його словами, Медведчук здається зручною мішенню, оскільки він представляє російські інтереси в Україні.
Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
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Цель игры - избавиться от всех своих карт. Последний игрок, не избавившийся от карт, остается в "дураках".
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
вовремя.....