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Новости Политика Украины
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Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу"

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорит, что ситуация с Виктором Медведчуком выглядит как постановочное шоу, а Офис Генпрокурора и СБУ были не готовы к такому развитию событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

"Ситуация выглядит как постановочное шоу, а в этом шоу была идея заставить Медведчука покинуть страну, а он не покинул. СБУ и Офис Генпрокурора оказались не готовы к таким событиям. Мы видели как проходил суд по избранию меры пресечения и там прокуроры, мне показалось, были не совсем убедительными, а доказательства не выглядели убедительными", - отметил Рябошапка.

По его словам, Медведчук выглядел удобной мишенью поскольку он представляет российские интересы в Украине.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Топ комментарии
+15
Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 4890
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14.05.2021 14:58
+8
так и есть. Сначала бобики склоняли медведчука шоб сбежал, а когда тот не стал то бобикам пришлось, вместо видосиков про "заваленого" медведя, валить медведя в реале.Шо вишло все видели. Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 2087 Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 5203
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14.05.2021 14:54
+7
ты ба! когда их отстраняют - становятся нормальными людьми.
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14.05.2021 14:47
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ты ба! когда их отстраняют - становятся нормальными людьми.
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14.05.2021 14:47 Ответить
так и есть. Сначала бобики склоняли медведчука шоб сбежал, а когда тот не стал то бобикам пришлось, вместо видосиков про "заваленого" медведя, валить медведя в реале.Шо вишло все видели. Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 2087 Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 5203
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14.05.2021 14:54 Ответить
Карточная игра Дурак - правила игры
Цель игры - избавиться от всех своих карт. Последний игрок, не избавившийся от карт, остается в "дураках". Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 8672
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14.05.2021 15:39 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
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14.05.2021 15:48 Ответить
Ревнует, что не при нем взяли за задницу этого мерзавца и предателя...
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14.05.2021 14:58 Ответить
Це хто? І кого? І за що взяв? Чи в силу своєї недолугості так до тебе і не дійшло, що це було??
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14.05.2021 15:23 Ответить
Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу" - Цензор.НЕТ 4890
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14.05.2021 14:58 Ответить
Вся наша власть - большое шоу.
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14.05.2021 15:17 Ответить
для лохов Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 2113
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14.05.2021 15:48 Ответить
95й квартал, а не шоу ! У нас так - кто девушку оплатил, тот с ней и танцует ! С такой корупцией собрались в Европу 😅
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14.05.2021 15:17 Ответить
Так воно і є. Що це за підозра по ст.111 УК України з домашнім арештом?
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14.05.2021 15:17 Ответить
Рябошапка хочет любыми путями напомнить о себе. Время от времени, вылазят на трибуну обиженные на Зеленского делятся своими "откровениями". Отдыхай уже, своими фантазиями делись в семье или с доктором. Тот тебя внимательно выслушает и даже поможет. А мы тебя понимаем и сочуствуем. Сейчас весеннее обострение у таких.
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14.05.2021 15:22 Ответить
он сбросил все карты и ушел из игры в ЗЕльоного Дурака Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 386
вовремя.....
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14.05.2021 15:42 Ответить
мне тоже показалось, что от Медведчука хотели одного - чтобы он сбежал. А он падла не сбежал. Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 1518 Теперь вот мучайся с ним.
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14.05.2021 15:49 Ответить
ударят по всем тормозам и делов то... Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу" - Цензор.НЕТ 5686
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14.05.2021 16:51 Ответить
ещё один обиженный уволенный запел про "спектакль" и зраду.
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14.05.2021 23:21 Ответить
 
 