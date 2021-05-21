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Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, -

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко отримав партійну догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну.

Про це заявив голова фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - сказав Арахамія.

Інформацію також підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук. При цьому Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Також читайте: Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Також читайте: Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Выговор с занесением в личное дело и полное осуждение на партсобрании?... А в ответ Арахамия больше в ресторане не обслуживается? ДЛБы что тут скажешь Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7348
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21.05.2021 00:34
+6
А лишение 13 премии, поставить на вид и забрать вымпел?
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21.05.2021 00:41
+5
ну-ну-ну, Тіщєнка, нє дєлай так больші!
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21.05.2021 01:01
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Выговор с занесением в личное дело и полное осуждение на партсобрании?... А в ответ Арахамия больше в ресторане не обслуживается? ДЛБы что тут скажешь Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7348
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21.05.2021 00:34 Відповісти
Нуу. Може ще на один вечір оставили Колю без котлет. А це дуже важке покарання для Колі.
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21.05.2021 01:11 Відповісти
🤢🤡🎪🐲 погорелое шапито 95 , плюет на вас стадо 🐑🐏
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21.05.2021 06:14 Відповісти
А лишение 13 премии, поставить на вид и забрать вымпел?
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21.05.2021 00:41 Відповісти
А карикатуру в стенгазете? А партбилет на стол, слабо?
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21.05.2021 01:38 Відповісти
Родителей вызвать? Без гаджетов неделю! И гулять не пускать! Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2927
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21.05.2021 07:13 Відповісти
лишение анальной девственности, путем постановки раком и забивания вымпела в очко "жопы как у Ким".
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21.05.2021 15:50 Відповісти
ну-ну-ну, Тіщєнка, нє дєлай так больші!
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21.05.2021 01:01 Відповісти
Не раскрывай материалы уголовного производства полиции! Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1801
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21.05.2021 01:14 Відповісти
Поругали строго и поставили в угол?
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21.05.2021 01:32 Відповісти
Нет.
В угол решили не ставить:
Нарушение мелкое и не заслуживает такого строгого наказания.
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21.05.2021 02:52 Відповісти
"...Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко получил партийный выговор..."

З занесенням в грудну клітку чи ні?
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21.05.2021 01:55 Відповісти
Як ви вже дістали , як тільки дорветесь до влади так відразу голуба кров у вас стає
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21.05.2021 01:59 Відповісти
Я выговор был мягкий или глубокий? А то, я уверен что, выговор, написали на бумаге и просили передать) Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 830
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21.05.2021 03:27 Відповісти
Если выговор на бумажке - становиться понятна её дальнейшая судьба... Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5388
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21.05.2021 04:15 Відповісти
Тищенко был плохим мальчиком и в наказание отказачил хорошую девочку Зеленского
Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1577
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21.05.2021 05:56 Відповісти
Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2728
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21.05.2021 06:10 Відповісти
Даже не обложили законным штрафом, для вида?
Это Знак! Знак того, что ты освобождаешься от соблюдения законов, пока при власти...
Они реально, в глаза, не желают нести ответственность....Даже в малом.
А что, Зеленский сказал, что отвечает за всё.
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21.05.2021 06:27 Відповісти
колька-каклета долго смеялся
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21.05.2021 06:34 Відповісти
долго ржали, когда придумали такое "наказание" ??
думаете что бессмертные?
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21.05.2021 06:56 Відповісти
только выговор сделайте на туалетной бумаге, что бы Тищенко приятнее было)))
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21.05.2021 07:02 Відповісти
Ага и заплакал от обиды. Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2781
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21.05.2021 07:13 Відповісти
В дневник записали двойку по поведению? А родителей вызвали?
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21.05.2021 07:32 Відповісти
Бедный ПопакакуКим, как он это переживет?! Наверное, уже вторые сутки рыдает.
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21.05.2021 07:53 Відповісти
Які УРОДИ,такі і СЛУГИ.
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21.05.2021 07:59 Відповісти
На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет.
- Да помолчи, я без тебя знаю!
Товарищи! На вид у Борщева есть! У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения?
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21.05.2021 08:11 Відповісти
Це все, що потрібно знати про ціну "бажання" та обіцянок Зєлєнского реформувати країну. Після такого і багато чого іншого тільки амеби з дистрофійованим мозком можуть вірити Зєлєнскому.
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21.05.2021 08:27 Відповісти
выговор не триппер..лечить не надо...
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21.05.2021 08:32 Відповісти
выговор? ахахахахахаха
А что так можно было всем ФОПам? Нарушить карантин и получить ВЫГОВОР?
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21.05.2021 08:33 Відповісти
Это все равно, что императору Центрально-Африканской империи Жану Беделю Бокассо посоветовать хотя бы православные посты соблюдать.
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21.05.2021 08:42 Відповісти
Хоть бы с собой ничего не сделал плохого из за выговора.
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21.05.2021 09:02 Відповісти
а озабоченность это до первого выговора или после первого...
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21.05.2021 09:05 Відповісти
"...за вечеринку Тищенко получил выговор..." Боюсь, он этого не переживет! Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 802
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21.05.2021 09:10 Відповісти
Напевне, від горя втопиться...
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21.05.2021 09:28 Відповісти
Ай-я-яй сказали, и даже в угол не поставили?
А нужно было выпороть, привселюдно.
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21.05.2021 09:35 Відповісти
С занесением в трудовую книжку)))) Пипец наказали , а где штраф?
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21.05.2021 09:50 Відповісти
ахренеть... сурово с ним обошлись......
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21.05.2021 10:44 Відповісти
надо еще - поставить на вид и вызвать на товарищеский суд..... совок был - совок и остался.....
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21.05.2021 10:45 Відповісти
зелена мерзота плюе в лице своім виборцям і добре робить бо ви цього варті
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22.05.2021 05:39 Відповісти
Та до сраки твои выговоры, точно так же, как и ты - обезьянка.
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12.10.2021 22:42 Відповісти
 
 