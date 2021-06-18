Припис НАЗК щодо призначення Вітренка незаконний, - Шмигаль

Прем’єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції України і закону "Про Кабінет Міністрів України"

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи розпорядження НАЗК і ситуацію навколо призначення голови правління "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

"Національне агентство із запобігання корупції винесло мені, як Прем’єр-міністру України, припис, де фактично вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету Міністрів. Зокрема щодо припинення дії контракту з головою правління "Нафтогазу". Тому логічно, що після цього припису довелося звертатися до суду, аби скасувати його, як такий, що не відповідає законодавству України", - заявив прем'єр.

"Поясню суть справи. НАЗК, посилаючись на статтю 26 ЗУ "Про запобігання корупції", вимагає від Прем’єр-міністра України скасувати окремі пункти розпорядження Кабміну Міністрів та припинити дію контракту з головою правління НАК "Нафтогаз". При цьому в статті 26 цього закону чітко виписано, що НАЗК має звертатися до суду, якщо вважає за необхідне скасувати контракт. Окрім того, Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Це означає, що не Прем’єр-міністр ухвалює постанови чи розпорядження. За них голосують члени Уряду. Тому Прем’єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції України та закону "Про Кабінет Міністрів України"", - пояснив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу"

"Позовна заява щодо незаконності припису НАЗК вже в суді. Рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася. А вже сьогодні суд виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову шляхом припинення дії припису НАЗК до набрання законної сили рішення суду по суті справи. Ще раз підкреслю: Уряд діяв та діятиме винятково в межах, визначених законами України, та продовжить дотримуватися коректності всіх процедур. І очікує такого ж ставлення від інших учасників процесу", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Юристи "Нафтогазу" впевнені, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Вітренко. 18 липня ОАСК призупинив дію розпорядження НАЗК на ім'я Шмигаля.