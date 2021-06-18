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Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль

Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона "О Кабинете Министров Украины"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя предписание НАПК и ситуацию вокруг назначения председателя правления "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло мне, как Премьер-министру Украины, предписание, где фактически требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета Министров. В частности о прекращении действия контракта с председателем правления "Нафтогаза". Поэтому логично, что после этого предписания пришлось обращаться в суд, чтобы отменить его, как таковое, которое не соответствует законодательству Украины", - заявил премьер.

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"Поясню суть дела. НАПК, ссылаясь на статью 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", требует от Премьер-министра Украины отменить отдельные пункты распоряжения Кабмина Министров и прекратить действие контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз". При этом в статье 26 этого закона четко прописано, что НАПК должен обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт. Кроме того, Кабинет Министров Украины является коллегиальным органом. Это означает, что не Премьер-министр принимает постановления или распоряжения. За них голосуют члены правительства. Поэтому Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона "О Кабинете Министров Украины", - пояснил Шмыгаль.

"Исковое заявление о незаконности предписания НАПК уже в суде. Решение, полученное по результатам судебного процесса, будет лучшим решением сложившейся ситуации. А уже сегодня суд вынес решение об обеспечении административного иска путем приостановки действия предписания НАПК до вступления в законную силу решения суда по существу дела. Еще раз подчеркну: Правительство действовало и будет действовать исключительно в пределах, определенных законами Украины, и продолжит соблюдать корректность всех процедур. И ожидает такого же отношения от других участников процесса", - резюмировал премьер.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль оспорил в ОАСК предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко. 18 июля ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля.
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Что, уже и ОАСК пригодился бубочке? А как красиво ножками топал, какие сказки для зеленых лохов вещал !

Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9484
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18.06.2021 15:55 Ответить
І Вітренко лайно, і Кобалєв ла..., тай Шмигаль також...
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18.06.2021 16:01 Ответить
Законно-незаконно визначає виключно суд (який би він там не був), але юридичним невігласам імені Голобородько, це невідомо.
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18.06.2021 16:28 Ответить
"... не Прем'єр-міністр ухвалює постанови чи розпорядження. За них голосують члени Уряду"
Можливо, воно і повинно так бути, але усім відомо, де і хто приймає рішення, а в Кабміні тільки беруть під козирьок Припис НАЗК щодо призначення Вітренка незаконний, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 634
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18.06.2021 16:44 Ответить
якщо зробити корупції, то клали на всі норми і закони,
а як відмінити незаконне рішення, то закон не дозволяє
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18.06.2021 17:16 Ответить
Нам теперь Шмыгаль будет рассказывать, что в стране законное, а что не законное.
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18.06.2021 17:47 Ответить
Шмигалю звісно видніше, у них в ДТЕК все законно)
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18.06.2021 18:05 Ответить
Шмыгаль, который просто на один день "выключил" набсовет Нафтогаза, чтобы уволить Коболева, без согласования набсовета, и назначить Витренко, будет рассказывать про законность?
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18.06.2021 18:54 Ответить
Шмыга теперь ещё и правовед?
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18.06.2021 21:50 Ответить
 
 