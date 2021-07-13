Аваков не приходив на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не був присутній у вівторок ввечері на засіданні фракції "Слуги народу".
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав лідер фракції Давид Арахамія.
Він зізнався, що не знає причин такого кроку Авакова. "Але не було жодних сумнівів, що буде мирний сценарій", - зазначив нардеп і додав, що "каменів за пазухою" не залишилося.
Лідер фракції "СН" розповів, що раніше знав про те, що Аваков напише заяву про відставку. "До речі, а звідки ви взяли про Малюську, Тарана, Абрамовського? Ви зашугали весь Кабмін, який сьогодні був весь на нервах", - звернувся Арахамія до журналістів.
Політик припускає, що Аваков прийде в парламент для звіту про свою діяльність на посаді глави МВС. "Щодо таймінгу буде так: сьогодні надійшла його заява, вона зареєстрована. Завтра буде проведено правоохоронний комітет, де її розглянуть і рекомендують для ухвалення рішення Верховною Радою. У четвер, якщо все нормально і рішення буде ухвалено, ми в перерві зберемо фракцію, проголосуємо за висунення Монастирського, підготуємо всі необхідні документи і відправимо прем'єр-міністру. Він того ж дня подасть (подання. - Ред.) на голову ВРУ. І тоді вже в п'ятницю ми зможемо голосувати (за призначення нового міністра внутрішніх справ. - Ред.) після години запитань до уряду", - сказав він.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
А вот за Авакова хламидия зря расписывается. Ялынкович тоже небось не ожидал такой прыти от харьковского решалы среднего пошиба.