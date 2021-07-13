УКР
Аваков не приходив на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія

Аваков не приходив на засідання фракції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не був присутній у вівторок ввечері на засіданні фракції "Слуги народу".

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав лідер фракції Давид Арахамія.

Він зізнався, що не знає причин такого кроку Авакова. "Але не було жодних сумнівів, що буде мирний сценарій", - зазначив нардеп і додав, що "каменів за пазухою" не залишилося.

Лідер фракції "СН" розповів, що раніше знав про те, що Аваков напише заяву про відставку. "До речі, а звідки ви взяли про Малюську, Тарана, Абрамовського? Ви зашугали весь Кабмін, який сьогодні був весь на нервах", - звернувся Арахамія до журналістів.

Також читайте: Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

Політик припускає, що Аваков прийде в парламент для звіту про свою діяльність на посаді глави МВС. "Щодо таймінгу буде так: сьогодні надійшла його заява, вона зареєстрована. Завтра буде проведено правоохоронний комітет, де її розглянуть і рекомендують для ухвалення рішення Верховною Радою. У четвер, якщо все нормально і рішення буде ухвалено, ми в перерві зберемо фракцію, проголосуємо за висунення Монастирського, підготуємо всі необхідні документи і відправимо прем'єр-міністру. Він того ж дня подасть (подання. - Ред.) на голову ВРУ. І тоді вже в п'ятницю ми зможемо голосувати (за призначення нового міністра внутрішніх справ. - Ред.) після години запитань до уряду", - сказав він.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Брехливый зверёк..
это плохо... значить все уже решено и Аваков уходит по собственному, и видать он что-то знает больше нас...
вот это и немного напрягает
13.07.2021 20:59 Відповісти
