Аваков не приходил на заседание фракции "Слуги народа", - Арахамия

Министр внутренних дел Арсен Аваков не присутствовал во вторник вечером на заседании фракции "Слуги народа".

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал лидер фракции Давид Арахамия.

Он признался, что не знает причин ухода Авакова. "Но не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий", - отметил нардеп и добавил, что "камней за пазухой" не осталось.

Лидер фракции "СН" рассказал, что ранее знал о том, что Аваков напишет заявление об отставке. "Кстати, а откуда вы взяли про Малюську, Тарана, Абрамовского? Вы зашугали весь Кабмин, который сегодня был весь на нервах", - обратился Арахамия к журналистам.

Политик предполагает, что Аваков придет в парламент для отчета о своей деятельности на должности главы МВД. "По таймингу будет так выглядеть: сегодня проступило его заявление, оно зарегистрировано. Завтра будет проведен правоохранительный комитет, где его рассмотрят и рекомендуют для принятия решения Верховной Радой. В четверг, если все нормально и решение будет принято, мы в перерыве соберем фракцию, проголосуем за выдвижение Монастырского, подготовим все необходимые документы и отправим премьер-министру. Он в тот же день подаст (представление. - Ред.) на председателя ВРУ. И тогда уже в пятницу мы сможем голосовать (за назначение нового министра внутренних дел. - Ред.) после часа вопросов правительству", - сказал он.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.