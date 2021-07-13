РУС
Аваков не приходил на заседание фракции "Слуги народа", - Арахамия

Министр внутренних дел Арсен Аваков не присутствовал во вторник вечером на заседании фракции "Слуги народа".

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал лидер фракции Давид Арахамия.

Он признался, что не знает причин ухода Авакова. "Но не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий", - отметил нардеп и добавил, что "камней за пазухой" не осталось.

Лидер фракции "СН" рассказал, что ранее знал о том, что Аваков напишет заявление об отставке. "Кстати, а откуда вы взяли про Малюську, Тарана, Абрамовского? Вы зашугали весь Кабмин, который сегодня был весь на нервах", - обратился Арахамия к журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ

Политик предполагает, что Аваков придет в парламент для отчета о своей деятельности на должности главы МВД. "По таймингу будет так выглядеть: сегодня проступило его заявление, оно зарегистрировано. Завтра будет проведен правоохранительный комитет, где его рассмотрят и рекомендуют для принятия решения Верховной Радой. В четверг, если все нормально и решение будет принято, мы в перерыве соберем фракцию, проголосуем за выдвижение Монастырского, подготовим все необходимые документы и отправим премьер-министру. Он в тот же день подаст (представление. - Ред.) на председателя ВРУ. И тогда уже в пятницу мы сможем голосовать (за назначение нового министра внутренних дел. - Ред.) после часа вопросов правительству", - сказал он.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Аваков Арсен (3445) отставка (3173) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2660)
+6
Брехливый зверёк..
показать весь комментарий
13.07.2021 20:52 Ответить
+5
это плохо... значить все уже решено и Аваков уходит по собственному, и видать он что-то знает больше нас...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:57 Ответить
+4
вот это и немного напрягает
показать весь комментарий
13.07.2021 20:59 Ответить
Брехливый зверёк..
показать весь комментарий
13.07.2021 20:52 Ответить
cсыкунс
показать весь комментарий
13.07.2021 20:58 Ответить
А чо ему на твою поганую крысиную морду смотреть, торгаш базарный?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:53 Ответить
Он только смски всем отправил «Вам всем пушной зверёк»
показать весь комментарий
13.07.2021 20:53 Ответить
2014-ый год показал кто есть кто для Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:53 Ответить
Ну у ЗЕлебобов только вялый уй запазухой может быть. Так что тут ничего странного.

А вот за Авакова хламидия зря расписывается. Ялынкович тоже небось не ожидал такой прыти от харьковского решалы среднего пошиба.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:54 Ответить
это плохо... значить все уже решено и Аваков уходит по собственному, и видать он что-то знает больше нас...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:57 Ответить
вот это и немного напрягает
показать весь комментарий
13.07.2021 20:59 Ответить
Побрить,подстричь налысо обоих,не и третьего,заранее,шоб навернняка...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:58 Ответить
Меркель дожала Зелемойских,...в ГУЛАГ Путлера следом за Белорусью... 73 % баранов верной дорогой пошли....В ДЕРЬМО...поздравляю...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:58 Ответить
За пукина голосовало 105% . смотри скабееву
показать весь комментарий
13.07.2021 21:01 Ответить
Какой с Арахамии политик? Только позорит парламент Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:02 Ответить
На расии политики все скабеевы
показать весь комментарий
13.07.2021 21:03 Ответить
Путлер возьмет Украину в состав ОРДЛО и назначит временного президента...,скорее всего это будет Дмитрий Козак или пЫсатель Захар Прилепин... а замом будет Ольга *********...
показать весь комментарий
13.07.2021 21:04 Ответить
Зеля вместе с Аваковым поедут на Канары....
показать весь комментарий
13.07.2021 21:06 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 21:07 Ответить
Аваков не покупал билет в этот Цырк и он не собираеся перед этими клоунами говорить
показать весь комментарий
13.07.2021 21:07 Ответить
Нахрена стільки формальностей? 😮 Для розтягування задоволення? ******* садо-мазохізмом.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:08 Ответить
т.е не проставился ? ))))
показать весь комментарий
13.07.2021 21:09 Ответить
В 14-ом страну выручили Полторак с Аваковым. И только за это им можно простить всё. Захотел человек на заслуженный отдых - его право. И не мелочитесь за какие-то рюкзаки…
показать весь комментарий
13.07.2021 21:15 Ответить
Фрау Рибентроп приказала Зеле принять формулу Штаймайера на Законодательном уровне и простить преступления Путлера перед Украиной....,включая сбитый Боинг....,Зеля согласился...теперь президент Украины Штайнмайер...
показать весь комментарий
13.07.2021 21:25 Ответить
Рюкзаков уже на лыжи стал. Понимает что если ковырнут его делишки то смертная казнь ему еще легким наказанием покажется.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:28 Ответить
Делишки там у всіх є. А відставка сигналить про біду. Кучма теж вийшов з переговорного по мінському, бо побачив там зраду.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:27 Ответить
 
 