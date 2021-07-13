Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що запропонована президентом кандидатура голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на пост нового глави МВС є одним із найкращих варіантів.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Денис Монастирський - високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина, він працює вже два роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів нашої країни. Можу сказати, що він зважена розумна людина", - сказав Геращенко.
При цьому заступник глави МВС наголосив: "Гадаю, що він (Монастирський) - один з найкращих у виборі президента".
За словами Геращенка, йому невідомо, чи буде звіт Авакова в парламенті в четвер перед голосуванням про його відставку. "На сьогодні законодавство не передбачає обов'язкової звітності міністра, якщо він іде у відставку за власним бажанням".
Також Геращенко пояснив, що всі заступники міністра внутрішніх справ, згідно із законодавством, після відставки міністра також йдуть у відставку. "Далі все залежить від майбутнього міністра внутрішніх справ, його рішень, рішень Кабінету Міністрів", - додав заступник міністра.
Відповідаючи на запитання про те, чи залишиться він у МВС, якщо йому запропонують це, Геращенко сказав: "Якщо я буду потрібен країні, я захищатиму Україну далі".
На питання про те, які плани Авакова після відходу з поста керівника відомства, Геращенко зазначив: "Арсен Борисович перебуває в нормальному настрої, він та людина, яка знає, що якщо заходиш у якийсь процес, то рано чи пізно ти маєш із цього поста піти".
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Монастырский В Верховной Раде VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.
Перестановка кроватей в зеленом борделе.
ймовірний наступник міністра МВС є Монастирський Денис Анатолійович
Защищать Украину ты будешь от кого интересно.
А ПЛІВКИ АВАКОВА ТЕПЕР БУДУТЬ?
