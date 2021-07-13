УКР
13 977 57

Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі

Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що запропонована президентом кандидатура голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на пост нового глави МВС є одним із найкращих варіантів.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Денис Монастирський - високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена ​​людина, він працює вже два роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів нашої країни. Можу сказати, що він зважена розумна людина", - сказав Геращенко.

При цьому заступник глави МВС наголосив: "Гадаю, що він (Монастирський) - один з найкращих у виборі президента".

За словами Геращенка, йому невідомо, чи буде звіт Авакова в парламенті в четвер перед голосуванням про його відставку. "На сьогодні законодавство не передбачає обов'язкової звітності міністра, якщо він іде у відставку за власним бажанням".

Також Геращенко пояснив, що всі заступники міністра внутрішніх справ, згідно із законодавством, після відставки міністра також йдуть у відставку. "Далі все залежить від майбутнього міністра внутрішніх справ, його рішень, рішень Кабінету Міністрів", - додав заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про те, чи залишиться він у МВС, якщо йому запропонують це, Геращенко сказав: "Якщо я буду потрібен країні, я захищатиму Україну далі".

На питання про те, які плани Авакова після відходу з поста керівника відомства, Геращенко зазначив: "Арсен Борисович перебуває в нормальному настрої, він та людина, яка знає, що якщо заходиш у якийсь процес, то рано чи пізно ти маєш із цього поста піти".

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

Топ коментарі
+44
Еще бы!

Монастырский В Верховной Раде VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Перестановка кроватей в зеленом борделе.
показати весь коментар
13.07.2021 22:29 Відповісти
+34
Язык антохи моментально переместился из задницы авакова в задницу монастырского.
показати весь коментар
13.07.2021 22:32 Відповісти
+29
Тоша - це не тарілка, аби її вилизувати!
показати весь коментар
13.07.2021 22:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Еще бы!

Монастырский В Верховной Раде VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Перестановка кроватей в зеленом борделе.
показати весь коментар
13.07.2021 22:29 Відповісти
а сліди - як завжди - всі ведуть у мордор до гебнявих

https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena

ШаЛєна Місія

@dneprlena


ймовірний наступник міністра МВС є Монастирський Денис Анатолійович

Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 7885
показати весь коментар
13.07.2021 22:42 Відповісти
Тоша - це не тарілка, аби її вилизувати!
показати весь коментар
13.07.2021 22:29 Відповісти
Угу. Не тарелка, а целое корыто. Оно одно, а хрюшек много.
показати весь коментар
13.07.2021 22:32 Відповісти
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 8224
показати весь коментар
13.07.2021 22:37 Відповісти
Геращенко а ты чего не подал в отставку?
показати весь коментар
13.07.2021 22:30 Відповісти
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 594
показати весь коментар
13.07.2021 22:37 Відповісти
От корыта тоша не хочет отрываться. И лизать новый зад будет так же исправно, как и старый. Тоша так воспитан)))) верней ему так очень удобно. Завтра придет туда (не дай Бог!) кива или другое уе... жопоблоковское, и тоша будет с радостью срать от счастья и подлизывать очко новому хозяину.
показати весь коментар
13.07.2021 23:44 Відповісти
Джамал, а ты уже подал в отставку с капитана патрульной службы Нью-Каховки?
показати весь коментар
14.07.2021 06:16 Відповісти
О пошла чума по стране. Он работал помощником НД Геращенко в прошлой ВР
показати весь коментар
13.07.2021 22:30 Відповісти
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 8707
показати весь коментар
13.07.2021 22:31 Відповісти
Язык антохи моментально переместился из задницы авакова в задницу монастырского.
показати весь коментар
13.07.2021 22:32 Відповісти
Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".Источник: https://censor.net/ru/n3276934

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Защищать Украину ты будешь от кого интересно.
показати весь коментар
13.07.2021 22:32 Відповісти
От денег конечно же, ведь они как наркотики вьізьівают привьікание
показати весь коментар
13.07.2021 22:37 Відповісти
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 6541
показати весь коментар
13.07.2021 22:35 Відповісти
Сивочолий барига (с)
показати весь коментар
14.07.2021 07:24 Відповісти
Но тебя ***** твои заискивания не спасут. Пойдешь на парашу однозначно. Ваш Жириновский
показати весь коментар
13.07.2021 22:37 Відповісти
BIHUS!
А ПЛІВКИ АВАКОВА ТЕПЕР БУДУТЬ?
показати весь коментар
13.07.2021 22:40 Відповісти
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 6470
показати весь коментар
13.07.2021 22:49 Відповісти
Антонина собралась сменить партнера? А вдруг он неправильной ориентации - натурал?
показати весь коментар
13.07.2021 22:41 Відповісти
ну...стало быть антошка не пойдет копать картошку ))) останется при деле))))
показати весь коментар
13.07.2021 22:45 Відповісти
Зеленський просто забоявся Авакова,боягуз!А руки в Зелі хитро-загребущі,перешкод вже нема!
показати весь коментар
13.07.2021 22:47 Відповісти
Да вот хз, где Аваков был опаснее - под крылом и присмотром или на вольных хлебах.
показати весь коментар
14.07.2021 00:37 Відповісти
Антошке, в принципе, пофиг чью тарелку (да хоть волосатую) вылизывать
показати весь коментар
13.07.2021 22:50 Відповісти
Как слышишь характеристику ГРАМОТНЫЙ человек, так всё уже ясно.
показати весь коментар
13.07.2021 22:50 Відповісти
Та нікуди Сабаков не дінеться.Ну зробив фінт вухами.Посадив у крісло Фунта зі своєї особистої кодли.
показати весь коментар
13.07.2021 22:54 Відповісти
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 2058
показати весь коментар
13.07.2021 22:55 Відповісти
Жополиз!
показати весь коментар
13.07.2021 22:55 Відповісти
Мусора создали стране и гражданам больше проблем чем кто либо, причем твари сами так не думают, отморозки
показати весь коментар
13.07.2021 22:58 Відповісти
Антоші все одно яку дупу лизати
показати весь коментар
13.07.2021 23:06 Відповісти
Не бажає хряк без годівниці лишитися !!!!))
показати весь коментар
13.07.2021 23:10 Відповісти
а я знаю если член партии слуга урода - значит тварь
показати весь коментар
13.07.2021 23:14 Відповісти
Заголосив Тоша, як курва (не мат, літературне слово, похідне від латинського kurvus, означає жінку, що ходить манввцями (криво) - для модератора) на узбіччі, що чіпляється до шофера, який щойно зупинився. І одразу ж забуває про того, який щойно від'їхав.
показати весь коментар
13.07.2021 23:17 Відповісти
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 8944
показати весь коментар
13.07.2021 23:23 Відповісти
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 1474
показати весь коментар
13.07.2021 23:27 Відповісти
Заслуженный лизун. Такой не пропадет...
показати весь коментар
14.07.2021 12:12 Відповісти
"Он типа умный, дипломатичный, но не жёсткий. Депутаты немного переживают, что нужно улицу держать, может всякое начаться после ухода Авакова. А Монастырский при всем уважении - это не Аваков номер два. Он толковый, как глава комитета, он сейчас чисто человек Офиса президента. Но мягкотелый. Непонятно как он поведёт себя в жесткой ситуации." (с).. Какую-игру ЗЕтеяли..посмотрим...
показати весь коментар
13.07.2021 23:35 Відповісти
"он знает все руководство правоохранительных органов нашей страны". Исчерпывающая рекомендация для зеленого кандидата. Больше ничего не надо. Знаешь руководство, +1 балл к поступлению в ВУЗ МВД вообще-то.
показати весь коментар
13.07.2021 23:36 Відповісти
всти
показати весь коментар
13.07.2021 23:48 Відповісти
ГАД СТАРАТЬСЯ !)
показати весь коментар
13.07.2021 23:50 Відповісти
Пока опять не заспамили..Конкретный вопрос к "элитной"(петиной) прослойке.Кого вы хотите на МВД?Почему вы только спамите.Странный метод.Очень путлеровский.
показати весь коментар
13.07.2021 23:54 Відповісти
де заспамлено?
показати весь коментар
14.07.2021 00:23 Відповісти
Да вот как-то так.

Ничем не мотивированное хулиганство.
показати весь коментар
14.07.2021 00:38 Відповісти
зебіл навіть не розуміє, що спамиться брехня... А там, де нема - то най буде...
показати весь коментар
14.07.2021 01:24 Відповісти
Ну раз "облизувач тарілок" хвалить - значить, цей монастирський такий же "чорт" - як і аваков.
показати весь коментар
14.07.2021 00:36 Відповісти
Лучше Монастырского только онанист Кива.
показати весь коментар
14.07.2021 01:35 Відповісти
Йому пофіг що лизати : чи тарілку, чи дупу Авакова, чи ще щось у пісюаніста.
показати весь коментар
14.07.2021 06:40 Відповісти
Хороший выбор- вместо вора и подлеца, назначить тупую мразоту. Это сделано ещё раз.бинго. пал последний форпост .
показати весь коментар
14.07.2021 07:27 Відповісти
Ну в цього діяча язик спеціяльний - не тільки по тарілках. А нині - на випередження
показати весь коментар
14.07.2021 07:30 Відповісти
о да, Геращенко это кент без чести и морали, ему всё равно кому вылизизывать, лишь бы не отодрали от кормушки
показати весь коментар
14.07.2021 08:26 Відповісти
Шоб не отодрали? Очень даже да...
показати весь коментар
14.07.2021 12:14 Відповісти
 
 