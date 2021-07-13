Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что предложенная президентом кандидатура главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост нового главы МВД является одним из лучших вариантов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Денис Монастырский – высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек, он работает уже два года руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов нашей страны. Могу сказать, что он взвешенный разумный человек", - сказал Геращенко.

При этом замглавы МВД подчеркнул: "Думаю, что он (Монастырский) - один из лучших в выборе президента".

Читайте: Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

По словам Геращенко, ему неизвестно, будет ли отчет Авакова в парламенте в четверг перед голосованием о его отставке. "На сегодняшний день законодательство не предусматривает обязательной отчетности министра, если он уходит в отставку по собственному желанию".

Также Геращенко пояснил, что все заместители министра внутренних дел, согласно законодательству, после отставки министра также идут в отставку. "Дальше все зависит от будущего министра внутренних дел, его решений, решений Кабинета министров", - добавил замминистра.

Также читайте: Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".

На вопрос о том, каковы планы Авакова после ухода с поста руководителя ведомства, Геращенко отметил: "Арсен Борисович находится в нормальном расположении духа, он тот человек, который знает, что если заходишь в какой-то процесс, то рано или поздно ты должен с этого поста уйти".

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.