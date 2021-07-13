РУС
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что предложенная президентом кандидатура главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост нового главы МВД является одним из лучших вариантов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Денис Монастырский – высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек, он работает уже два года руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов нашей страны. Могу сказать, что он взвешенный разумный человек", - сказал Геращенко.

При этом замглавы МВД подчеркнул: "Думаю, что он (Монастырский) - один из лучших в выборе президента".

Читайте: Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

По словам Геращенко, ему неизвестно, будет ли отчет Авакова в парламенте в четверг перед голосованием о его отставке. "На сегодняшний день законодательство не предусматривает обязательной отчетности министра, если он уходит в отставку по собственному желанию".

Также Геращенко пояснил, что все заместители министра внутренних дел, согласно законодательству, после отставки министра также идут в отставку. "Дальше все зависит от будущего министра внутренних дел, его решений, решений Кабинета министров", - добавил замминистра.

Также читайте: Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".

На вопрос о том, каковы планы Авакова после ухода с поста руководителя ведомства, Геращенко отметил: "Арсен Борисович находится в нормальном расположении духа, он тот человек, который знает, что если заходишь в какой-то процесс, то рано или поздно ты должен с этого поста уйти".

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Аваков Арсен (3445) МВД (9345) отставка (3173) Геращенко Антон (1438) Монастырский Денис (335)
Еще бы!

Монастырский В Верховной Раде VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Перестановка кроватей в зеленом борделе.
13.07.2021 22:29
+34
Язык антохи моментально переместился из задницы авакова в задницу монастырского.
13.07.2021 22:32
+29
Тоша - це не тарілка, аби її вилизувати!
13.07.2021 22:29
а сліди - як завжди - всі ведуть у мордор до гебнявих

https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena

ШаЛєна Місія

@dneprlena


ймовірний наступник міністра МВС є Монастирський Денис Анатолійович

Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 7885
13.07.2021 22:42
Тоша - це не тарілка, аби її вилизувати!
13.07.2021 22:29
Угу. Не тарелка, а целое корыто. Оно одно, а хрюшек много.
13.07.2021 22:32
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 8224
13.07.2021 22:37
Геращенко а ты чего не подал в отставку?
13.07.2021 22:30
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 594
13.07.2021 22:37
От корыта тоша не хочет отрываться. И лизать новый зад будет так же исправно, как и старый. Тоша так воспитан)))) верней ему так очень удобно. Завтра придет туда (не дай Бог!) кива или другое уе... жопоблоковское, и тоша будет с радостью срать от счастья и подлизывать очко новому хозяину.
13.07.2021 23:44
Джамал, а ты уже подал в отставку с капитана патрульной службы Нью-Каховки?
показать весь комментарий
О пошла чума по стране. Он работал помощником НД Геращенко в прошлой ВР
13.07.2021 22:30
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 8707
13.07.2021 22:31
Язык антохи моментально переместился из задницы авакова в задницу монастырского.
13.07.2021 22:32
Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".Источник: https://censor.net/ru/n3276934

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Защищать Украину ты будешь от кого интересно.
13.07.2021 22:32
От денег конечно же, ведь они как наркотики вьізьівают привьікание
13.07.2021 22:37
Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе - Цензор.НЕТ 6541
13.07.2021 22:35
Сивочолий барига (с)
14.07.2021 07:24
Но тебя ***** твои заискивания не спасут. Пойдешь на парашу однозначно. Ваш Жириновский
13.07.2021 22:37
BIHUS!
А ПЛІВКИ АВАКОВА ТЕПЕР БУДУТЬ?
13.07.2021 22:40
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 6470
13.07.2021 22:49 Ответить
Антонина собралась сменить партнера? А вдруг он неправильной ориентации - натурал?
13.07.2021 22:41
ну...стало быть антошка не пойдет копать картошку ))) останется при деле))))
13.07.2021 22:45
Зеленський просто забоявся Авакова,боягуз!А руки в Зелі хитро-загребущі,перешкод вже нема!
13.07.2021 22:47
Да вот хз, где Аваков был опаснее - под крылом и присмотром или на вольных хлебах.
14.07.2021 00:37
Антошке, в принципе, пофиг чью тарелку (да хоть волосатую) вылизывать
13.07.2021 22:50
Как слышишь характеристику ГРАМОТНЫЙ человек, так всё уже ясно.
13.07.2021 22:50
Та нікуди Сабаков не дінеться.Ну зробив фінт вухами.Посадив у крісло Фунта зі своєї особистої кодли.
13.07.2021 22:54
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 2058
13.07.2021 22:55
Жополиз!
13.07.2021 22:55
Мусора создали стране и гражданам больше проблем чем кто либо, причем твари сами так не думают, отморозки
13.07.2021 22:58
Антоші все одно яку дупу лизати
13.07.2021 23:06
Не бажає хряк без годівниці лишитися !!!!))
13.07.2021 23:10
а я знаю если член партии слуга урода - значит тварь
13.07.2021 23:14
Заголосив Тоша, як курва (не мат, літературне слово, похідне від латинського kurvus, означає жінку, що ходить манввцями (криво) - для модератора) на узбіччі, що чіпляється до шофера, який щойно зупинився. І одразу ж забуває про того, який щойно від'їхав.
13.07.2021 23:17
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 8944
13.07.2021 23:23
Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі - Цензор.НЕТ 1474
13.07.2021 23:27
Заслуженный лизун. Такой не пропадет...
14.07.2021 12:12
"Он типа умный, дипломатичный, но не жёсткий. Депутаты немного переживают, что нужно улицу держать, может всякое начаться после ухода Авакова. А Монастырский при всем уважении - это не Аваков номер два. Он толковый, как глава комитета, он сейчас чисто человек Офиса президента. Но мягкотелый. Непонятно как он поведёт себя в жесткой ситуации." (с).. Какую-игру ЗЕтеяли..посмотрим...
13.07.2021 23:35
"он знает все руководство правоохранительных органов нашей страны". Исчерпывающая рекомендация для зеленого кандидата. Больше ничего не надо. Знаешь руководство, +1 балл к поступлению в ВУЗ МВД вообще-то.
13.07.2021 23:36
всти
13.07.2021 23:48
ГАД СТАРАТЬСЯ !)
13.07.2021 23:50
Пока опять не заспамили..Конкретный вопрос к "элитной"(петиной) прослойке.Кого вы хотите на МВД?Почему вы только спамите.Странный метод.Очень путлеровский.
13.07.2021 23:54
де заспамлено?
14.07.2021 00:23
Да вот как-то так.

Ничем не мотивированное хулиганство.
14.07.2021 00:38
зебіл навіть не розуміє, що спамиться брехня... А там, де нема - то най буде...
14.07.2021 01:24
Ну раз "облизувач тарілок" хвалить - значить, цей монастирський такий же "чорт" - як і аваков.
14.07.2021 00:36
Лучше Монастырского только онанист Кива.
14.07.2021 01:35
Йому пофіг що лизати : чи тарілку, чи дупу Авакова, чи ще щось у пісюаніста.
14.07.2021 06:40
Хороший выбор- вместо вора и подлеца, назначить тупую мразоту. Это сделано ещё раз.бинго. пал последний форпост .
14.07.2021 07:27
Ну в цього діяча язик спеціяльний - не тільки по тарілках. А нині - на випередження
14.07.2021 07:30
о да, Геращенко это кент без чести и морали, ему всё равно кому вылизизывать, лишь бы не отодрали от кормушки
14.07.2021 08:26
Шоб не отодрали? Очень даже да...
14.07.2021 12:14
 
 