Суд розглядає клопотання СБУ про зміну запобіжного заходу Семенченку

Солом’янський суд Києва розглядає клопотання Служби безпеки України про зміну запобіжного заходу екснардепу Семену Семенченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після початку засідання суд оголосив про перерву на три години до 14.30 для ознайомлення адвокатів Семенченка з клопотанням СБУ.

"Радий, що за тиждень домашнього арешту все ж таки вдалось побачити дітей. Але СБУ не зупиняється і дуже хоче закрити мене знову за ґратами. Аж написали три томи клопотань і "нових" свідчень по справі. І неважливо що жоден з адвокатів не встиг з ними ознайомитись. Головне завдання - закрити мене. Будь-якою ціною … Суд оголосив перерву та надав 3 (три!) години адвокатам для ознайомлення. Більше 400 сторінок клопотання за 3 години?? Правда за нами! Продовжуємо боротьбу", - заявив Семенченко.

20 липня Семенченко повідомив, що "отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.