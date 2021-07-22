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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Суд рассматривает ходатайство СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

Суд рассматривает ходатайство СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

Соломенский суд Киева рассматривает ходатайство Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После начала заседания суд объявил о перерыве на три часа до 14.30 для ознакомления адвокатов Семенченко с ходатайством СБУ.

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"Рад, что за неделю домашнего ареста все же удалось увидеть детей. Но СБУ не останавливается и очень хочет закрыть меня снова за решеткой. Аж написали три тома ходатайств и "новых" показаний по делу. И неважно что ни один из адвокатов не успел с ними ознакомиться. Главная задача - закрыть меня. Любой ценой... Суд объявил перерыв и предоставил 3 (три!) часа адвокатам для ознакомления. Более 400 страниц ходатайства за три часа?? Правда за нами! Продолжаем борьбу", - заявил Семенченко.

Суд рассматривает ходатайство СБУ об изменении меры пресечения Семенченко 01

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

СБУ (20048) суд (25140) Семенченко Семен (380) мера пресечения (468)


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Семенченко, или как там тебя, твой дом тюрьма.
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22.07.2021 12:49 Ответить
"Справа Громад" і Рух опору капітуляції щойносьогоднішнім рішенням Печерського райсуду примушують ДБР відкрити справу-слідство по вагнергейту.
Як воно там далі буде - час покаже.
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22.07.2021 12:57 Ответить
 
 