Головні новини 11 серпня: мирний житель загинув під час обстрілу на Донбасі, ціни на електрику знизять

Мирний житель загинув під час обстрілу окупантами Новоселівки Другої, в Україні знизять ціни на електроенергію, у поліції Києва - новий начальник, - головні новини 11 серпня.

Обстріли на Донбасі

Окупанти зранку обстріляли із заборонених 122-мм артсистем населений пункт Новоселівка Друга. Загинув місцевий житель - 86-річний чоловік, один захисник України зазнав поранень. Прокуратура відкрила за фактом обстрілу кримінальне провадження.

Із цих же артсистем обстріляли Новомихайлівку: там пошкоджені трансформаторна підстанція і водонапірна вежа, без світла залишилися кілька населених пунктів.

У поліції Києва - новий начальник

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко подав у відставку. На його посаду призначено Івана Вигівського, який до цього очолював поліцію Полтавщини. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що головне завдання Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції.

Брат Єрмака виграв суд проти Лероса

Київський апеляційний суд визнав, що Лерос поширив про Дениса Єрмака недостовірну інформацію, яка ганьбить ділову репутацію. Суд зобов'язав нардепа поширити спростування.

Свіжі рейтинги

Цього разу - від Українського інституту майбутнього.

За Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%. Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.

У партій рейтинг такий: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%.

Кабмін знижує ціни на електроенергію

Зниження відбудеться 1 жовтня і торкнеться українців, які споживають менше 250 кВт-год. Замість 1,68 грн тариф становитиме 1, 44 грн.

Похорон Ройтбурда

В Одесі провели в останню путь художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Прощання відбулося у дворі музею. Колишня дружина покійного сказала, що Ройтбурд помер від наслідків COVID-19.