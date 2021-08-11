Головні новини 11 серпня: мирний житель загинув під час обстрілу на Донбасі, ціни на електрику знизять
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Мирний житель загинув під час обстрілу окупантами Новоселівки Другої, в Україні знизять ціни на електроенергію, у поліції Києва - новий начальник, - головні новини 11 серпня.
Обстріли на Донбасі
Окупанти зранку обстріляли із заборонених 122-мм артсистем населений пункт Новоселівка Друга. Загинув місцевий житель - 86-річний чоловік, один захисник України зазнав поранень. Прокуратура відкрила за фактом обстрілу кримінальне провадження.
Із цих же артсистем обстріляли Новомихайлівку: там пошкоджені трансформаторна підстанція і водонапірна вежа, без світла залишилися кілька населених пунктів.
У поліції Києва - новий начальник
Начальник столичної поліції Андрій Крищенко подав у відставку. На його посаду призначено Івана Вигівського, який до цього очолював поліцію Полтавщини. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що головне завдання Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції.
Брат Єрмака виграв суд проти Лероса
Київський апеляційний суд визнав, що Лерос поширив про Дениса Єрмака недостовірну інформацію, яка ганьбить ділову репутацію. Суд зобов'язав нардепа поширити спростування.
Свіжі рейтинги
Цього разу - від Українського інституту майбутнього.
За Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%. Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.
У партій рейтинг такий: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%.
Кабмін знижує ціни на електроенергію
Зниження відбудеться 1 жовтня і торкнеться українців, які споживають менше 250 кВт-год. Замість 1,68 грн тариф становитиме 1, 44 грн.
Похорон Ройтбурда
В Одесі провели в останню путь художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Прощання відбулося у дворі музею. Колишня дружина покійного сказала, що Ройтбурд помер від наслідків COVID-19.
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Понижение произойдет 1 октября и коснется украинцев, потребляющих менее 250 кВт/ч. Вместо 1,68 грн тариф составит 1,44 грн./
- менее 250 кВт/ч, - это у кого такое потребление? Кто без света живет и в шерстяных трусах спит? Остальным сделают по 3,68 как и обещали зеМародеры, когда говорили, что в минус Ахметовско-Фирташе-Коломойские Облэенерго работают и хотя бы 3,68 грн при выходе в минимальную прибыль при цене 4,5 грн за кВт/ч.
ANDRYULIK @Andryulik
Завтра Медведчук оформит новый телеканал. Называться он будет ТВ1
Порахуйте будь ласка,, знову обдурили красиво і мудро, ,вміють же, головне знову ті хто копійки рахує, бідніших до 100квт на 54 грн. а хто 250квт на 18 грн, а головне ЗНИЗИЛИ, і то з жовтня, Українці Вас знову за лохів держуть- надули, навіть у такій мелочі,,а як у головних українських питаннях , а Ви все гризитесь між собою, як останні дурні( кому приплачують ,а хто просто ідіот) (100х90=90)+(150х1,68=252)=342;та 250Х1,44=360 різниця 18 грн помножена на млн домогосподарств в місяць, з Ваших кишень, і це тільки в цьому, Мабуть знову шось не ясно,(у січні підняли у жовтні Знизять, і кожен доплатить-хіба не віртуози,на наших хребтах).