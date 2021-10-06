Співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри, - прокуратура

Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід.

Про це журналістам повідомила на брифінгу біля офісу "Укрексімбанку" прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вона розповіла, що адміністрація банку впродовж декількох годин не могла пояснити прокурорам і поліцейським, де перебувають фігуранти цієї справи. Пізніше стало відомо, що один із них (голова правління Євген Мецгер. - Ред) склав повноваження на час розслідування, а інший написав заяву про звільнення (мабуть, директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. - Ред.).

"Особа, що написала заяву про звільнення, начебто перебувала у приміщенні банку, однак у подальшому стало відомо, що вона без попередження покинула банк через інший вихід. Вони залишаються незвільненими і мають перебувати на робочому місці. Про причини їх відсутності на місцях адміністрації банку невідомо", - розповіла прессекретарка.

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Максимець додала, що повідомлення про підозру і повістки для виклику на допит прокурори залишили адміністрації банку.

Прессекретарка прокуратури впевнена, що поліцейські ще сьогодні знайдуть обох фігурантів та особисто вручать їм підозри.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.