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Новини
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Співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри, - прокуратура

Співробітникам

Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід.

Про це журналістам повідомила на брифінгу біля офісу "Укрексімбанку" прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вона розповіла, що адміністрація банку впродовж декількох годин не могла пояснити прокурорам і поліцейським, де перебувають фігуранти цієї справи. Пізніше стало відомо, що один із них (голова правління Євген Мецгер. - Ред) склав повноваження на час розслідування, а інший написав заяву про звільнення (мабуть, директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. - Ред.).

"Особа, що написала заяву про звільнення, начебто перебувала у приміщенні банку, однак у подальшому стало відомо, що вона без попередження покинула банк через інший вихід. Вони залишаються незвільненими і мають перебувати на робочому місці. Про причини їх відсутності на місцях адміністрації банку невідомо", - розповіла прессекретарка.

Читайте також: Президент "Радіо Свобода" Флай: Напад на журналістів "Схем" гідний осуду, причетні мають бути притягнуті до відповідальності

Максимець додала, що повідомлення про підозру і повістки для виклику на допит прокурори залишили адміністрації банку.

Прессекретарка прокуратури впевнена, що поліцейські ще сьогодні знайдуть обох фігурантів та особисто вручать їм підозри.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.

Автор: 

прокуратура (3677) Укрексімбанк (478) Максимець Надія (19) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+31
метцгер и компашка - те еще ссыкуны..
они сначала в сортире спрятались, женском.. а потом, натянув очки и шляпу, сбежали через заднюю дверь..

Не удивлюсь, что осел офшорный будет драпать, переодевшись в платье, с накрашенной физиономией "под путану"..
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06.10.2021 18:15
+30
- Как вы могли его упустить, ведь все выходы были перекрыты?!
- Должно быть, он ушел через вход
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06.10.2021 18:17
+28
Госслущащих не смогли найти на работе ?
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06.10.2021 18:13
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Помешали деньги )) Все они ,проклятые ))
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06.10.2021 18:03 Відповісти
метцгер и компашка - те еще ссыкуны..
они сначала в сортире спрятались, женском.. а потом, натянув очки и шляпу, сбежали через заднюю дверь..

Не удивлюсь, что осел офшорный будет драпать, переодевшись в платье, с накрашенной физиономией "под путану"..
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06.10.2021 18:15 Відповісти
Їх всіх посадять, вони своїми діями тільки погіршують ситуацію і показують що вони не державні діячі, не команда Президента України, а гопота яку набрали з під паркану. Вони самі мають ходити в прокуратуру де їм вручать всі підозри інакше суд має їх арештувати бо вони уникають зустрічі зі слідчими та прокурорами, а для таких людей є тільки одна законна санкція - арешт на час досудового слідства. Що ви робите дебіли? Біжіть в прокуратуру за своїми підозрами поки вас не пересаджали. Ви здійснили кримінальний злочин за який абсолютно обосновано вам дадуть реальний термін ув'язнення і ніхто вам порішати не дасть.
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06.10.2021 18:35 Відповісти
L , мецгер кум твоего *********** - мегаворюги-наркомана холуя террористо
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06.10.2021 19:16 Відповісти
а чому ти пишеш про шмарклю з великої літери? мені аж гидко тобі писати від такого блюзнірства
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06.10.2021 21:32 Відповісти
не, натянули женские трусы и платья и смылись
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06.10.2021 18:43 Відповісти
...сбежали через задний проход...
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06.10.2021 21:49 Відповісти
споткнулись о кучу, упали и не смогли подняться - карманы тяжелы стали
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06.10.2021 19:05 Відповісти
Клоунарий в своём репертуаре, как с трухиным, Юрченко , тищенко …кум зеИУДЫ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛ НА ВСЕХ ГОЕВ «Спасибо» недалёким быдлюка
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06.10.2021 19:12 Відповісти
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06.10.2021 18:04 Відповісти
все это цирк. вовремя спетлять
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06.10.2021 18:04 Відповісти
А могли ще й кактусом киданути.
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06.10.2021 18:16 Відповісти
Вот и пошел слив, пытались закинуть подозрение труханову(уконечно фиктивное) чтобы перебить хотя инфоповод, теперь будут ждать пока спадет медиашумиха и потихоньку всех восстановят а медиаплядям дадут по 200 баксов и они свои пасти позакрывают.
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06.10.2021 18:07 Відповісти
і все разом перебиває інфоприводи по голові конгресу територіальних громад...по районах обладміністрації, за участі голови райадміністрації, який не при ділах, терміново провадять збори голів отг...
таким чином нагадують тим, що вони відповідальні за ситуацію і добробут на місцях, підсумовують, заключне слово беруть...
одним словом демонструють силу президентської гілки влади
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06.10.2021 18:23 Відповісти
Не все ,журнашлюхи , как лещенко, Найем, Соболев и все те крысы с помоек Г+Г …………
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06.10.2021 18:30 Відповісти
крысы зеленые!
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06.10.2021 18:07 Відповісти
Фигня!Сольют в унитаз и этот зашквар!
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06.10.2021 18:09 Відповісти
Виглядає як приховування злочину: Вікторія Сюмар зауважила, що скандал в «Укрексімбанку» виник після запитання про кредит для «ДНР»

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06.10.2021 18:35 Відповісти
Що ж так розлютило Мецгера, який дав наказ охороні силою відібрати відеоматеріали у журналістів Радіо Свобода Видання Обозреватель пише - журналіст "Радіо Свобода" запитав про кредит на 60 мільйонів доларів особі, яку ЗМІ підозрюють у фінансуванні тероризму в ДНР.
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06.10.2021 18:41 Відповісти
Отака х###йня, малята...
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06.10.2021 18:10 Відповісти
зеленая
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06.10.2021 18:15 Відповісти
кто-то удивлен?
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06.10.2021 18:13 Відповісти
Блестяще
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06.10.2021 18:13 Відповісти
Госслущащих не смогли найти на работе ?
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06.10.2021 18:13 Відповісти
За "убытки банка" уже удрали во Францию
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06.10.2021 18:14 Відповісти
Новые лица работают по новому, по Зеленскому
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06.10.2021 18:16 Відповісти
- Как вы могли его упустить, ведь все выходы были перекрыты?!
- Должно быть, он ушел через вход
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06.10.2021 18:17 Відповісти
не бачу нічого погано що недорогеньким насував їх мудрий вибір, який вони "прибліжалі как моглі").
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06.10.2021 18:18 Відповісти
невероятно!
Вручите бубе тогда, они же дружбаны
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06.10.2021 18:22 Відповісти
нехай передаст через дерьмака ))))) ну или ньюмендльша посуетится ))))
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06.10.2021 18:23 Відповісти
Он и так передаст. В плохом смысле.
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06.10.2021 18:31 Відповісти
Других там нет , извращенцы хитрозадые
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06.10.2021 18:36 Відповісти
Во всех смыслах.
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06.10.2021 19:43 Відповісти
Шо, шо, а передасты там знатные)))
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06.10.2021 19:11 Відповісти
как на подбор ))))))
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06.10.2021 19:19 Відповісти
Цікаво, а ЧИМ ДУМАЄ Голова Члена?🤔😂😂😂
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07.10.2021 00:33 Відповісти
и шо мы не в НАТО?...
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06.10.2021 18:24 Відповісти
Тю, так вони треніг у Вови пройшли: "Як не отримати те, що тобі хочуть дати"
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06.10.2021 18:24 Відповісти
За хобот и в тюрьму,а не гоняться за всякой сранью.
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06.10.2021 18:27 Відповісти
Так первый на очереди - зеИУДА , баканов , д'ерьмак , , только после них
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06.10.2021 18:33 Відповісти
Эти ребята со своим банком являются одним из кошельков зевовиной банды, там прокручиваются деньги на его велике будивництво, а сам Мецгер вообще-то личный друг зевовы, он его туда и опредилил, чтобы следить за правильным ходом финансовых операций банды.
Поэтому они решили, что могут делать что угодно, зевовина банда их отмажет.
Но малость перестарались и поэтому поднялось много шуму, а они отвечать, естественно, не готовы.
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06.10.2021 18:32 Відповісти
Мне вот интересно с какого перепуга подозрения вручают людям, которые исполняли приказ, а не Мецгеру, который этот приказ отдал?
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06.10.2021 18:39 Відповісти
Очевидно, що це злочинний наказ, який не потрібно було виконувати.
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06.10.2021 22:28 Відповісти
пендергасты
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06.10.2021 18:44 Відповісти
"..Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», - говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами…
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят…..." 1858 год
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06.10.2021 18:47 Відповісти
Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.

Омар Хайам

))
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06.10.2021 19:03 Відповісти
Ну, так у нас же феодально-олігархічний лад, чим він особливо від кріпосного чи самодержавного відрізняється?
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06.10.2021 19:22 Відповісти
Шо, зновУ!!!
Вовку таки всунули??
А як ловили...
🤣
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06.10.2021 18:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gX-Ycqm5Z1M&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Віталій Портников. Мецгер - нова ганьба "Слуг"
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06.10.2021 18:59 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха Теперь маланцев днем с огнем не найдешь, они уже в израильском посольстве мацу жрут.
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06.10.2021 19:06 Відповісти
ах...еть кричали гости
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06.10.2021 19:08 Відповісти
Не були на робочому місці - звільнити за трудовим кодексом. ****, з наших податків отримують зарплату і оце так її відробляють?
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06.10.2021 19:17 Відповісти
домой можно прийти, но адрес, наверное, полиция не сможет узнать, это трудно...
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06.10.2021 19:19 Відповісти
Новость новая, о обшорах уже забыли. Сценарии меняются в турборежиме, профи в этом деле.
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06.10.2021 19:21 Відповісти
Небесна канцелярія папери не губить - усе задокументовано📝
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06.10.2021 19:25 Відповісти
вот так понабирают разных Менделей Мецгеров и т.п. а потом обижаются на еврейские погромы... а был бы какой-нибудь Мыкола Голопупенко в штате - уже бы сидел. или таки уже всех посадили?
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06.10.2021 19:22 Відповісти
Сразу вспомнил боевик с Киану Ривзом "Джон Уик". Был там в фильме такой себе отель "Континенталь", где мафиози и бандиты были в безопасности и под защитой. Похоже "Укрэксимбанк" стал у нас таким себе "Континенталем".
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06.10.2021 19:24 Відповісти
это тебе не гильзы шефира толпой искать
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06.10.2021 19:29 Відповісти
Прокурорских послали на... !
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06.10.2021 19:30 Відповісти
они сами ушли,......за мзду.
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07.10.2021 01:21 Відповісти
что, и дома их нет?
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06.10.2021 19:30 Відповісти
за эти дни гребаный цирк явно перевыполнил план по выручке, настала пора продавать продавать онлайн по подписке
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06.10.2021 19:39 Відповісти
"Один из сотрудников не пришел сегодня на работу, а второй сбежал через чёрный ход..."

Ловлять? Як тільки спіймають зразу ж посадити на кіл!
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06.10.2021 19:43 Відповісти
Як діти малі, ну оголошуйте тих осіб які бігають чорним ходом у розшук, є ж якісь міри впливу
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06.10.2021 19:52 Відповісти
Ну это понятно.Коллекторы,когда их валишь особо не блещут храбростью
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06.10.2021 20:04 Відповісти
генацид банковско-маланского народа
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06.10.2021 20:06 Відповісти
Это надо быть последним чмом,щоб быть коллектором.Увидите эту тварь,тупо разносите башку
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06.10.2021 20:06 Відповісти
как бы теперь теплого друга шефира теперь не вальнули непонарошку.. чтобы отвлечь внимание от скандала с другим теплым другом
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06.10.2021 20:18 Відповісти
От грьобаний сором...
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06.10.2021 20:43 Відповісти
Боюсь, що ці. хто вручали підозру такі самі "розумні" як і ці, хто вчора витирав журналістські записи.
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06.10.2021 20:46 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 Мецгер з Укрексімбанку. Як Зеленського втягнули в скандал з фінансуванням тероризму

Схоже, слово "ДНР" таїть в собі якусь велику таємницю Укрексімбанку. Саме воно стало тим тригером, який викликав спалах Мецгера. Цю обставину вже помітили бізнесмени і політики.

"Одне незрозуміло. А в чому банківська таємниця? Невже та сама таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує клієнтів з ДНР? Адже на цьому питанні всіх в кімнаті клемануло? І якщо це таємниця, то значить, це правда? Не можуть вигадки журналістів бути банківською таємницею. А якщо це правда, і український державний банк кредитує терористів, то... то стає ясно, чому глава правління поводився саме так, як ніби-то йому видали пояс шахіда і він хоче забрати журналістів з собою. Щоб ніхто не дізнався цю страшну таємницю.

На засіданні парламенту цю тему підняла співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко: "Так, а що, у нас тепер державний банк фінансує так звану ДНР? Ми вимагаємо проведення сьогодні Ради нацбезпеки і оборони та відповісти там, а що ж фінансує кум і друг Зеленського, який сьогодні є головою правління Укрексімбанку". Далі тему продовжила Марія Іонова з тієї ж фракції: "За останніми повідомленнями, як ви бачите, участь в угодах з окупованою територією приймає державний банк".

Банк - державний, Мецгер - друг сім'ї Зеленських, і ось тепер тут спливає фінансування тероризму. Навряд чи хто повірить, що Мецгер діяв сам-один, без узгодження з Банковою або СБУ.

Це означає, що нас чекає ще один скандал, в центрі якого буде Зеленський. Підкреслимо, що під Зе-команду добре копають. Адже хтось же забезпечив "Схеми" масивом документів. Що ж, далі буде.
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Украинский банк под руководством ставленника "никчемного" кредитует террористов так называемого "днр"???
Уж и впрямь, даже барыга не мог себе этого даже представить!
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07.10.2021 01:17 Відповісти
Им Порошенко помог...
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06.10.2021 23:14 Відповісти
Так цей мецер одразу спитав, хто його замовив
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06.10.2021 23:18 Відповісти
Розумков його замовив.
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06.10.2021 23:46 Відповісти
я бы не стеснялся помогать ведь сколько зеленого говна вылито на экспрезидента Украины . . .
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06.10.2021 23:29 Відповісти
*лять це ж ще не навіть не Андрушко до них прийшов!!! такий шкандаль, Мендель відпочиває (ну на сьогодні вже факт)
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06.10.2021 23:17 Відповісти
а где план "перехват" от Моностырского и его компании вместе с прокуратурой ??? преступники уже где то в Турции или Египте спрятались .
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06.10.2021 23:21 Відповісти
шо не день, якийсь черговий дебіл з цих зелених кумів, кєнтів, сусідів - робить щось і йому з рук сходить.... я вже збився який уп*здень там більш нідочого і взагалі там його "небуло, непобачили, незнайшли, щось не передали бо не брав (тут підкреслити по ситуаціі)".... мудилы гороховые доиграються... стыдно
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06.10.2021 23:29 Відповісти
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html




Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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07.10.2021 00:24 Відповісти
Мудила попутал державное с личным. Забыл что он чиновник, который обязан соблюдать законы!
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07.10.2021 00:25 Відповісти
Мне не понятно одно, почему эти так называемые "полицейские" и "прокуроры"в состоянии вручить подозрение участникам АТО, военным врачам, детским хирургам, волонтерам, которые нас защищают на роSSийско-украинской войне и даже арестовывают их на длительные сроки, без малейших доказательств, а бандитам типа мецгера и его подельников разрешают уйти без всякого подозрения? На кого работают эти "полицейские" и "прокуроры"??? Почему МЫ должны их содержать, пусть их содержат мецгер, укрсимбанк и все их отребье.
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07.10.2021 01:05 Відповісти
МАФИЯ, сросшаяся связями между собой, своих не сдает, а противников уничтожает.
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07.10.2021 01:19 Відповісти
Кошелёк Зеленского может себе позволить и не такое
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07.10.2021 05:47 Відповісти
Выходит, что на "нет" и подозрения нет. Наши "правоохренители" в отдельных случаях бывают чьимы-то правоохранителями.
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07.10.2021 08:24 Відповісти
 
 