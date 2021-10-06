Співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри, - прокуратура
Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід.
Про це журналістам повідомила на брифінгу біля офісу "Укрексімбанку" прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Вона розповіла, що адміністрація банку впродовж декількох годин не могла пояснити прокурорам і поліцейським, де перебувають фігуранти цієї справи. Пізніше стало відомо, що один із них (голова правління Євген Мецгер. - Ред) склав повноваження на час розслідування, а інший написав заяву про звільнення (мабуть, директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. - Ред.).
"Особа, що написала заяву про звільнення, начебто перебувала у приміщенні банку, однак у подальшому стало відомо, що вона без попередження покинула банк через інший вихід. Вони залишаються незвільненими і мають перебувати на робочому місці. Про причини їх відсутності на місцях адміністрації банку невідомо", - розповіла прессекретарка.
Максимець додала, що повідомлення про підозру і повістки для виклику на допит прокурори залишили адміністрації банку.
Прессекретарка прокуратури впевнена, що поліцейські ще сьогодні знайдуть обох фігурантів та особисто вручать їм підозри.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.
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они сначала в сортире спрятались, женском.. а потом, натянув очки и шляпу, сбежали через заднюю дверь..
Не удивлюсь, что осел офшорный будет драпать, переодевшись в платье, с накрашенной физиономией "под путану"..
таким чином нагадують тим, що вони відповідальні за ситуацію і добробут на місцях, підсумовують, заключне слово беруть...
одним словом демонструють силу президентської гілки влади
- Должно быть, он ушел через вход
Вручите бубе тогда, они же дружбаны
Поэтому они решили, что могут делать что угодно, зевовина банда их отмажет.
Но малость перестарались и поэтому поднялось много шуму, а они отвечать, естественно, не готовы.
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», - говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами…
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят…..." 1858 год
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
))
Вовку таки всунули??
А як ловили...
🤣
Ловлять? Як тільки спіймають зразу ж посадити на кіл!
Схоже, слово "ДНР" таїть в собі якусь велику таємницю Укрексімбанку. Саме воно стало тим тригером, який викликав спалах Мецгера. Цю обставину вже помітили бізнесмени і політики.
"Одне незрозуміло. А в чому банківська таємниця? Невже та сама таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує клієнтів з ДНР? Адже на цьому питанні всіх в кімнаті клемануло? І якщо це таємниця, то значить, це правда? Не можуть вигадки журналістів бути банківською таємницею. А якщо це правда, і український державний банк кредитує терористів, то... то стає ясно, чому глава правління поводився саме так, як ніби-то йому видали пояс шахіда і він хоче забрати журналістів з собою. Щоб ніхто не дізнався цю страшну таємницю.
На засіданні парламенту цю тему підняла співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко: "Так, а що, у нас тепер державний банк фінансує так звану ДНР? Ми вимагаємо проведення сьогодні Ради нацбезпеки і оборони та відповісти там, а що ж фінансує кум і друг Зеленського, який сьогодні є головою правління Укрексімбанку". Далі тему продовжила Марія Іонова з тієї ж фракції: "За останніми повідомленнями, як ви бачите, участь в угодах з окупованою територією приймає державний банк".
Банк - державний, Мецгер - друг сім'ї Зеленських, і ось тепер тут спливає фінансування тероризму. Навряд чи хто повірить, що Мецгер діяв сам-один, без узгодження з Банковою або СБУ.
Це означає, що нас чекає ще один скандал, в центрі якого буде Зеленський. Підкреслимо, що під Зе-команду добре копають. Адже хтось же забезпечив "Схеми" масивом документів. Що ж, далі буде.
Уж и впрямь, даже барыга не мог себе этого даже представить!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .