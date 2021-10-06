Сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения, - прокуратура
Один из сотрудников не пришел сегодня на работу, а второй сбежал через чёрный ход.
Об этом журналистам сообщила на брифинге у офиса "Укрэксимбанка" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Она рассказала, что администрация банка несколько часов не могла пояснить прокурором и полицейским, где находятся фигуранты этого дела. Позднее стало известно, что один из них (глава правления Евгений Мецгер. - Ред) сложил себя полномочия на время расследования, а второй написал заявление об увольнении (вероятно, директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов. - Ред.).
"Лицо, написавшее заявление об увольнении, якобы находилось в помещении банка, однако в дальнейшем стало известно, что оно без предупреждения покинуло банк через другой выход. Они остаются неуволенными и должны находиться на рабочем месте. О причинах их отсутствия на местах администрации банка неизвестно", - рассказала пресс-секретарь.
Максимец добавила, что сообщения о подозрении и повестки для вызова на допрос прокуроры оставили администрации банка.
Пресс-секретарь прокуратуры уверена, что полицейские ещё сегодня найдут обоих фигурантов лично вручат им подозрения.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.
Пожалуйста, подождите...
они сначала в сортире спрятались, женском.. а потом, натянув очки и шляпу, сбежали через заднюю дверь..
Не удивлюсь, что осел офшорный будет драпать, переодевшись в платье, с накрашенной физиономией "под путану"..
таким чином нагадують тим, що вони відповідальні за ситуацію і добробут на місцях, підсумовують, заключне слово беруть...
одним словом демонструють силу президентської гілки влади
- Должно быть, он ушел через вход
Вручите бубе тогда, они же дружбаны
Поэтому они решили, что могут делать что угодно, зевовина банда их отмажет.
Но малость перестарались и поэтому поднялось много шуму, а они отвечать, естественно, не готовы.
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», - говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами…
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят…..." 1858 год
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
))
Вовку таки всунули??
А як ловили...
🤣
Ловлять? Як тільки спіймають зразу ж посадити на кіл!
Схоже, слово "ДНР" таїть в собі якусь велику таємницю Укрексімбанку. Саме воно стало тим тригером, який викликав спалах Мецгера. Цю обставину вже помітили бізнесмени і політики.
"Одне незрозуміло. А в чому банківська таємниця? Невже та сама таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує клієнтів з ДНР? Адже на цьому питанні всіх в кімнаті клемануло? І якщо це таємниця, то значить, це правда? Не можуть вигадки журналістів бути банківською таємницею. А якщо це правда, і український державний банк кредитує терористів, то... то стає ясно, чому глава правління поводився саме так, як ніби-то йому видали пояс шахіда і він хоче забрати журналістів з собою. Щоб ніхто не дізнався цю страшну таємницю.
На засіданні парламенту цю тему підняла співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко: "Так, а що, у нас тепер державний банк фінансує так звану ДНР? Ми вимагаємо проведення сьогодні Ради нацбезпеки і оборони та відповісти там, а що ж фінансує кум і друг Зеленського, який сьогодні є головою правління Укрексімбанку". Далі тему продовжила Марія Іонова з тієї ж фракції: "За останніми повідомленнями, як ви бачите, участь в угодах з окупованою територією приймає державний банк".
Банк - державний, Мецгер - друг сім'ї Зеленських, і ось тепер тут спливає фінансування тероризму. Навряд чи хто повірить, що Мецгер діяв сам-один, без узгодження з Банковою або СБУ.
Це означає, що нас чекає ще один скандал, в центрі якого буде Зеленський. Підкреслимо, що під Зе-команду добре копають. Адже хтось же забезпечив "Схеми" масивом документів. Що ж, далі буде.
Уж и впрямь, даже барыга не мог себе этого даже представить!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .