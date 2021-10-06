Сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения, - прокуратура

Один из сотрудников не пришел сегодня на работу, а второй сбежал через чёрный ход.

Об этом журналистам сообщила на брифинге у офиса "Укрэксимбанка" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Она рассказала, что администрация банка несколько часов не могла пояснить прокурором и полицейским, где находятся фигуранты этого дела. Позднее стало известно, что один из них (глава правления Евгений Мецгер. - Ред) сложил себя полномочия на время расследования, а второй написал заявление об увольнении (вероятно, директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов. - Ред.).

"Лицо, написавшее заявление об увольнении, якобы находилось в помещении банка, однако в дальнейшем стало известно, что оно без предупреждения покинуло банк через другой выход. Они остаются неуволенными и должны находиться на рабочем месте. О причинах их отсутствия на местах администрации банка неизвестно", - рассказала пресс-секретарь.

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Максимец добавила, что сообщения о подозрении и повестки для вызова на допрос прокуроры оставили администрации банка.

Пресс-секретарь прокуратуры уверена, что полицейские ещё сегодня найдут обоих фигурантов лично вручат им подозрения.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.