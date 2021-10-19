Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, покликаний спростити процес призначення позачергових виборів мерів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 5241 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови".

Його підтримали 270 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроєкт має на меті спростити процес призначення позачергових виборів у разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєкт пропонує створити альтернативний механізм повідомлення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень голови (якщо уповноважена на виконання обов’язків голови особа не зробила цього вчасно).

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Так, пропонується змінити підхід до визначення моменту дострокового припинення повноважень голови. Замість ухвалення додаткового рішення місцевою радою (про взяття до відома факту): у випадку звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови – з дня оголошення особистої заяви на пленарному засіданні ради, якщо таке засідання проводиться протягом двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви, а в разі, якщо оголошення особистої заяви на пленарному засіданні не відбулося або пленарне засідання не проводилося – в останній день двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви; у випадку припинення його громадянства України - з дати припинення його громадянства України; випадку визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради; у випадку смерті - з дня смерті, визначеного у свідоцтві про смерть або у іншому документі, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави.

Окремо передбачена зміна підходу до визначення моменту, від якого відраховуватиметься дев'яностоденний строк, протягом якого Верховна Рада повинна буде призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови, повноваження якого припинено достроково.

Пропонується, що 90 днів буде відраховуватися з дня отримання Верховною Радою повідомлення про таке припинення, а не з дня припинення повноважень.

Обґрунтування такої пропозиції полягає в тому, що у разі початку відліку цього строку у день припинення повноважень голови, існує ризик, що Верховна Рада може не призначити позачергові вибори вчасно через відсутність підтвердженої інформації про таке припинення.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що поданий неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого прийняла рішення про дострокове припинення повноваження міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.