Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, покликаний спростити процес призначення позачергових виборів мерів
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 5241 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови".
Його підтримали 270 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Законопроєкт має на меті спростити процес призначення позачергових виборів у разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови", - йдеться у пояснювальній записці.
Проєкт пропонує створити альтернативний механізм повідомлення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень голови (якщо уповноважена на виконання обов’язків голови особа не зробила цього вчасно).
Так, пропонується змінити підхід до визначення моменту дострокового припинення повноважень голови. Замість ухвалення додаткового рішення місцевою радою (про взяття до відома факту): у випадку звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови – з дня оголошення особистої заяви на пленарному засіданні ради, якщо таке засідання проводиться протягом двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви, а в разі, якщо оголошення особистої заяви на пленарному засіданні не відбулося або пленарне засідання не проводилося – в останній день двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви; у випадку припинення його громадянства України - з дати припинення його громадянства України; випадку визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради; у випадку смерті - з дня смерті, визначеного у свідоцтві про смерть або у іншому документі, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави.
Окремо передбачена зміна підходу до визначення моменту, від якого відраховуватиметься дев'яностоденний строк, протягом якого Верховна Рада повинна буде призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови, повноваження якого припинено достроково.
Пропонується, що 90 днів буде відраховуватися з дня отримання Верховною Радою повідомлення про таке припинення, а не з дня припинення повноважень.
Обґрунтування такої пропозиції полягає в тому, що у разі початку відліку цього строку у день припинення повноважень голови, існує ризик, що Верховна Рада може не призначити позачергові вибори вчасно через відсутність підтвердженої інформації про таке припинення.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.
1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що поданий неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.
Харківська міська рада на сесії 24 лютого прийняла рішення про дострокове припинення повноваження міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.
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"Останні кілька тижнів були дуже драматичними в Україні, де президент Володимир Зеленський за одну ніч став чимось на зразок диктатора. Спочатку прийшла суперечлива новина про замах на Сергія Шефіра, головного помічника президента України (про якого також згадують у розслідуванні pandora Papers)", - пише La Razón.
Зі слів видання, Зеленський наказав усунути з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, негайно замінивши його заступником Русланом Стефанчуком.
La Razón також згадує про смерть народного депутата Антона Полякова, який "несподівано помер від передозування наркотиками" - колишнього члена президентської фракції, якого виключили за критику Зеленського.
"Багато експертів вже продемонстрували свою стурбованість дедалі жорсткішим контролем Зеленського процесів в Україні", - зазначили у виданні.
За словами одного з найбільш відвертих олігархів України, Ігоря Коломойського, колишній актор, комедійне телешоу якого тривало кілька років, а тепер президент Зеленський, обіцяв залишитися на посаді лише один термін. Але зараз, схоже, він явно змінює правила гри.
"Зеленський уже обійшов деяких своїх політичних суперників, ввівши "санкції" проти кількох із них та проти деяких засобів масової інформації. Він також просунув у парламенті суперечливий "антиолігархічний" законопроект, спрямований проти його попередника, колишнього президента Петра Порошенка, якого Зеленський ненавидить на особистому рівні. І тепер, звільнивши голову Верховної Ради, він намагається перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки на президентську", - йдеться в повідомленні.
У виданні нагадали, що Зеленського нещодавно звинуватили у причетності до переказів у розмірі $40 млн, зроблених у 2012 році, зі структур, пов'язаних з Коломойським.
В La Razón розповіли, що Зеленський залучає у свою команду дедалі більше людей, які раніше працювали на Віктора Януковича, корумпованого колишнього президента України, який був скинутий Революцією Гідності. Більшість із цих людей на той час працювали в Службі безпеки та МЗС і мають тісні зв'язки з Кремлем, тому видається, що для забезпечення власних повноважень Зеленський відійде від Європи і встановить неформальні зв'язки з Москвою.
"Останні голосування в українському парламенті підтвердили, що фракція "Слуга народу" розкололася. Їм потрібні голоси інших фракцій, незважаючи на те, що президентська партія має монобільшість. Тому Зеленський прискорює створення власної "вертикалі влади", яка може стати сильнішою, ніж у будь-якого з колишніх українських президентів. Якщо це станеться, крах демократичного експерименту може стати серйозним і болючим ударом по Заходу, який розглядає Україну як "історію успіху" на пострадянському просторі, де ліберальні інститути ще можуть прижитися", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше у провідних світових виданнях - німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, британській The Guardian, американській The Washington Post, японській Japan Today - вийшли публікації про офшорний скандал Володимира Зеленського та його оточення. Також з'явилася публікація про президента на сайті Центру дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project). За даними журналістів-розслідувачів глобального проєкту Pandora Papers, через офшори Зеленського олігарх Коломойський міг відмивати гроші, вкрадені у вкладників "ПриватБанку". Зокрема, йдеться про $40 млн.
Впливове американське видання Politico оприлюднила статтю про те, що офшори з Pandora Papers, де фігурує Зеленський, були лише частиною схеми Коломойського. Компанії з орбіти олігарха Коломойського скупили виробничі потужності в різних штатах США, відмиваючи гроші вкладників "ПриватБанку". Але врешті-решт підприємства, де обіцяли створити робочі місця та забезпечити податки місцевим громадам, перетворитись на руїни.
Нагадаємо, що перед цим найвпливовіші світові медіа (BBC, CNN, Washington Post, Guardian) опублікували матеріали про те, що президент України https://www.5.ua/suspilstvo/svitovi-media-bbc-cnn-wp-i-guardian-pyshut-pro-zviazky-antyoliharkhichnoho-zelenskoho-z-ofshoramy-ta-kolomoiskym-256595.html Володимир Зеленський має приховані офшорні компанії , через які, ймовірно, виводилися десятки мільйонів доларів з України у співпраці з Коломойським.
вчера зебзик переложил ответственность за отопительный сезон на местные власти. с оговоркой "мы поможем купить газ". помогут - своим мэрам. а другим не помогут. чтобы потом сказать "это у вас мэр плохой, вон в соседнем городе хозяйственник и у них тепло". а тут и перевыборы по легкому.
А, если избиратели приедут в Киев слегка наподдать Слугам Наркомана пилюлей?