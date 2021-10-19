Рада приняла в первом чтении законопроект, призванный упростить процесс назначения внеочередных выборов мэров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5241 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы".

Его поддержали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект имеет целью упростить процесс назначения внеочередных выборов в случае досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы", - говорится в пояснительной записке.

Проект предлагает создать альтернативный механизм сообщения Верховной Раде о досрочном прекращении полномочий председателя (если уполномоченное на выполнение обязанностей председателя лицо не сделало этого вовремя).

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Так, предлагается изменить подход к определению момента досрочного прекращения полномочий председателя. Вместо принятия дополнительного решения местным советом (о принятии к сведению факта): в случае обращения с личным заявлением в соответствующий совет о сложении им полномочий председателя - со дня объявления личного заявления на пленарном заседании совета, если такое заседание проводится в течение двухнедельного срока со дня получения советом указанного заявления, а в случае, если объявление личного заявления на пленарном заседании не произошло или пленарное заседание не проводилось - в последний день двухнедельного срока со дня получения советом указанного заявления; в случае прекращения его гражданства Украины - с даты прекращения его гражданства Украины; в случае признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня, следующего за днем ​​получения советом или его исполнительным комитетом копии соответствующего решения суда без принятия решения соответствующего совета; в случае смерти - со дня смерти, определенного в свидетельстве о смерти или в другом документе, удостоверяющем факт смерти лица, выданного компетентным органом иностранного государства.

Отдельно предусмотрено изменение подхода к определению момента, с которого будет отчисляться девяностодневный срок, в течение которого Верховная Рада должна будет назначить внеочередные выборы сельского, поселкового, городского головы, полномочия которого прекращены досрочно.

Предлагается, что 90 дней будет отсчитываться со дня Верховной Радой сообщения о таком прекращении, а не со дня прекращения полномочий.

Обоснование такого предложения заключается в том, что в случае начала отсчета этого срока в день прекращения полномочий председателя существует риск, что Верховная Рада может не назначить внеочередные выборы вовремя из-за отсутствия подтвержденной информации о таком прекращении.

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Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

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Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.