Рада приняла в первом чтении законопроект, призванный упростить процесс назначения внеочередных выборов мэров
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5241 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы".
Его поддержали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законопроект имеет целью упростить процесс назначения внеочередных выборов в случае досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы", - говорится в пояснительной записке.
Проект предлагает создать альтернативный механизм сообщения Верховной Раде о досрочном прекращении полномочий председателя (если уполномоченное на выполнение обязанностей председателя лицо не сделало этого вовремя).
Так, предлагается изменить подход к определению момента досрочного прекращения полномочий председателя. Вместо принятия дополнительного решения местным советом (о принятии к сведению факта): в случае обращения с личным заявлением в соответствующий совет о сложении им полномочий председателя - со дня объявления личного заявления на пленарном заседании совета, если такое заседание проводится в течение двухнедельного срока со дня получения советом указанного заявления, а в случае, если объявление личного заявления на пленарном заседании не произошло или пленарное заседание не проводилось - в последний день двухнедельного срока со дня получения советом указанного заявления; в случае прекращения его гражданства Украины - с даты прекращения его гражданства Украины; в случае признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня, следующего за днем получения советом или его исполнительным комитетом копии соответствующего решения суда без принятия решения соответствующего совета; в случае смерти - со дня смерти, определенного в свидетельстве о смерти или в другом документе, удостоверяющем факт смерти лица, выданного компетентным органом иностранного государства.
Отдельно предусмотрено изменение подхода к определению момента, с которого будет отчисляться девяностодневный срок, в течение которого Верховная Рада должна будет назначить внеочередные выборы сельского, поселкового, городского головы, полномочия которого прекращены досрочно.
Предлагается, что 90 дней будет отсчитываться со дня Верховной Радой сообщения о таком прекращении, а не со дня прекращения полномочий.
Обоснование такого предложения заключается в том, что в случае начала отсчета этого срока в день прекращения полномочий председателя существует риск, что Верховная Рада может не назначить внеочередные выборы вовремя из-за отсутствия подтвержденной информации о таком прекращении.
Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.
Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
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"Останні кілька тижнів були дуже драматичними в Україні, де президент Володимир Зеленський за одну ніч став чимось на зразок диктатора. Спочатку прийшла суперечлива новина про замах на Сергія Шефіра, головного помічника президента України (про якого також згадують у розслідуванні pandora Papers)", - пише La Razón.
Зі слів видання, Зеленський наказав усунути з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, негайно замінивши його заступником Русланом Стефанчуком.
La Razón також згадує про смерть народного депутата Антона Полякова, який "несподівано помер від передозування наркотиками" - колишнього члена президентської фракції, якого виключили за критику Зеленського.
"Багато експертів вже продемонстрували свою стурбованість дедалі жорсткішим контролем Зеленського процесів в Україні", - зазначили у виданні.
За словами одного з найбільш відвертих олігархів України, Ігоря Коломойського, колишній актор, комедійне телешоу якого тривало кілька років, а тепер президент Зеленський, обіцяв залишитися на посаді лише один термін. Але зараз, схоже, він явно змінює правила гри.
"Зеленський уже обійшов деяких своїх політичних суперників, ввівши "санкції" проти кількох із них та проти деяких засобів масової інформації. Він також просунув у парламенті суперечливий "антиолігархічний" законопроект, спрямований проти його попередника, колишнього президента Петра Порошенка, якого Зеленський ненавидить на особистому рівні. І тепер, звільнивши голову Верховної Ради, він намагається перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки на президентську", - йдеться в повідомленні.
У виданні нагадали, що Зеленського нещодавно звинуватили у причетності до переказів у розмірі $40 млн, зроблених у 2012 році, зі структур, пов'язаних з Коломойським.
В La Razón розповіли, що Зеленський залучає у свою команду дедалі більше людей, які раніше працювали на Віктора Януковича, корумпованого колишнього президента України, який був скинутий Революцією Гідності. Більшість із цих людей на той час працювали в Службі безпеки та МЗС і мають тісні зв'язки з Кремлем, тому видається, що для забезпечення власних повноважень Зеленський відійде від Європи і встановить неформальні зв'язки з Москвою.
"Останні голосування в українському парламенті підтвердили, що фракція "Слуга народу" розкололася. Їм потрібні голоси інших фракцій, незважаючи на те, що президентська партія має монобільшість. Тому Зеленський прискорює створення власної "вертикалі влади", яка може стати сильнішою, ніж у будь-якого з колишніх українських президентів. Якщо це станеться, крах демократичного експерименту може стати серйозним і болючим ударом по Заходу, який розглядає Україну як "історію успіху" на пострадянському просторі, де ліберальні інститути ще можуть прижитися", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше у провідних світових виданнях - німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, британській The Guardian, американській The Washington Post, японській Japan Today - вийшли публікації про офшорний скандал Володимира Зеленського та його оточення. Також з'явилася публікація про президента на сайті Центру дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project). За даними журналістів-розслідувачів глобального проєкту Pandora Papers, через офшори Зеленського олігарх Коломойський міг відмивати гроші, вкрадені у вкладників "ПриватБанку". Зокрема, йдеться про $40 млн.
Впливове американське видання Politico оприлюднила статтю про те, що офшори з Pandora Papers, де фігурує Зеленський, були лише частиною схеми Коломойського. Компанії з орбіти олігарха Коломойського скупили виробничі потужності в різних штатах США, відмиваючи гроші вкладників "ПриватБанку". Але врешті-решт підприємства, де обіцяли створити робочі місця та забезпечити податки місцевим громадам, перетворитись на руїни.
Нагадаємо, що перед цим найвпливовіші світові медіа (BBC, CNN, Washington Post, Guardian) опублікували матеріали про те, що президент України https://www.5.ua/suspilstvo/svitovi-media-bbc-cnn-wp-i-guardian-pyshut-pro-zviazky-antyoliharkhichnoho-zelenskoho-z-ofshoramy-ta-kolomoiskym-256595.html Володимир Зеленський має приховані офшорні компанії , через які, ймовірно, виводилися десятки мільйонів доларів з України у співпраці з Коломойським.
вчера зебзик переложил ответственность за отопительный сезон на местные власти. с оговоркой "мы поможем купить газ". помогут - своим мэрам. а другим не помогут. чтобы потом сказать "это у вас мэр плохой, вон в соседнем городе хозяйственник и у них тепло". а тут и перевыборы по легкому.
А, если избиратели приедут в Киев слегка наподдать Слугам Наркомана пилюлей?