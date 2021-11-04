Ветерана Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, випустили з СІЗО

Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат обвинуваченого Тарас Безпалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суддя Печерського райсуду Києва… змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - написав адвокат. Він наголосив, що наступне судове засідання у справі відбудеться 28 грудня.

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Нагадаємо, 4 серпня 2021 року чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони і одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

6 серпня суд відправив Прохнича під варту. 21 жовтня справу передали до суду. Прохнича звинувачують за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (Захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання боєприпасів).

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