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Ветерана Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, випустили з СІЗО

Ветерана Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, випустили з СІЗО

Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат обвинуваченого Тарас Безпалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суддя Печерського райсуду Києва… змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - написав адвокат. Він наголосив, що наступне судове засідання у справі відбудеться 28 грудня.

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Нагадаємо, 4 серпня 2021 року чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони і одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

6 серпня суд відправив Прохнича під варту. 21 жовтня справу передали до суду. Прохнича звинувачують за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (Захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання боєприпасів).

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Автор: 

граната (808) СІЗО (732) домашній арешт (199) запобіжний захід (516) Прохнич Володимир (15)


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а гранату отдали ?
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04.11.2021 18:03 Відповісти
Конечно,без кольца
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04.11.2021 18:09 Відповісти
гранату отняли, послали домой (с)
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04.11.2021 18:17 Відповісти
сподіваюсь у ветерана в арсеналі була не одна граната.
і не тільки в нього одного - це вже напевно!
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04.11.2021 18:28 Відповісти
Виявилося, що граната не тієї системи.
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04.11.2021 18:06 Відповісти
А гранату вернули?
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04.11.2021 18:08 Відповісти
Это типа для пиара домашнего ареста Мертветчука? На одну площадку поставить доведенного до отчаяния ветерана и кума *****, обвиняемого в госизмене?
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04.11.2021 18:41 Відповісти
Меня иногда жена и её мама доводит до отчаяния. Никакой индульгенции ветеранам, тем более с боевым оружием, которое спизвзял откуда вернулся.
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04.11.2021 19:05 Відповісти
А где Вы индульгенцию увидело?
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04.11.2021 23:12 Відповісти
 
 