Суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня

Солом'янський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку.

У Службі безпеки України "Інтерфакс-Україна" повідомили, що суд продовжив запобіжний захід для Семенченка у вигляді утримання під вартою ще на два місяці, передає Цензор.НЕТ.

Соломʼянський районний суд Києва другого листопада продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку. Про це "Бабелю" повідомив адвокат колишнього нардепа Владислав Добош.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: "без ознак ушкоджень". ФОТО

Таким чином Семенченко залишиться під арештом щонайменше до 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.