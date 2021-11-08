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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня

Суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня

Солом'янський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку.

У Службі безпеки України "Інтерфакс-Україна" повідомили, що суд продовжив запобіжний захід для Семенченка у вигляді утримання під вартою ще на два місяці, передає Цензор.НЕТ.

Соломʼянський районний суд Києва другого листопада продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку. Про це "Бабелю" повідомив адвокат колишнього нардепа Владислав Добош.

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Таким чином Семенченко залишиться під арештом щонайменше до 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

Автор: 

арешт (2520) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (481)


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Топ коментарі
+15
а Медведчука не продолжил..
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08.11.2021 17:12
+10
Семэн неудачно пошутил про Зеленского, сказав, что у него шутки были не смешные..
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08.11.2021 17:10
+7
Сьома, хто "Барига" ?
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08.11.2021 17:22
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Семэн неудачно пошутил про Зеленского, сказав, что у него шутки были не смешные..
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08.11.2021 17:10 Відповісти
а Медведчука не продолжил..
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08.11.2021 17:12 Відповісти
Медедчука выпустили потому, что у него госизмена. А Семенченко торговлю с самой Московией останавливал.
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08.11.2021 19:44 Відповісти
звісно - для всіх , хто був і є при владі , Семенченко значно небезпечніший
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08.11.2021 21:19 Відповісти
Да и буй с єтим аферистом !
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08.11.2021 17:22 Відповісти
Сьома, хто "Барига" ?
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08.11.2021 17:22 Відповісти
Семенченко явно посадили , чтобы не собирал народ против включения кацапской электроэнергии .
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08.11.2021 17:46 Відповісти
Пропадет народ без «Семенченко» .. Некому его собирать ..
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08.11.2021 18:08 Відповісти
Насіння не нужный бородатой бабушке исполнитель Иловайского котла. Оно своим умишком подумало что бородатую бабушку за седую бороду поймал. Но у бородатой бабушки зеледента стараниями 73% идиотов появился благодарный ему внучек. Теперь он не нужный этой власти свидетель военного преступления.

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08.11.2021 18:37 Відповісти
У черговій вигаданій фсбу "справі Семенченка" позиція ригоботів стала не визначеною:
з одного боку баканов "зебіл", а з іншого - їх однодумець.
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08.11.2021 17:51 Відповісти


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457722283393441792 1 ч



СБУ за команд\Баканова заборонила вивозити Семенченка на судове засідання Суддя 2 рази писала запит на доставку Семенченка на засідання Є офіц\відповідь СБУ судді без пояснень-«НЕнадаємо дозвіл» Отож,СБУ+ОГПУ тепер будуть судити Семенченка без його участі
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08.11.2021 17:52 Відповісти
Слишком много на него негатива вылили. Уже много не понятно. Но тот факт,что ему пришлось брать помощь от каламойского для войны ,как оказалось его и компромитирует. С этими людьми нельзя иметь дел. Все равно замараешься и не отмоешься. Даже если выбора нет.
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08.11.2021 17:52 Відповісти
При Порохе - герой, при Горохе - изгой!
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08.11.2021 18:00 Відповісти
Все Домбабвэ с Лугандой - незаконне збройне формування! Когда конституционный порядок будем наводить, криворогий царь Горох?
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08.11.2021 18:06 Відповісти
Свободу Ссемену Семенченко!.Негодяи!
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08.11.2021 18:25 Відповісти
то шоб сэмэн встретил день рождения степана андреевича в достойном коллективе...
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08.11.2021 19:03 Відповісти
Семенченко -патриот. А сейчас такое время, что патриоты в тюрьме. Что он один такой? Вон недавно выпустили Рифмайстера. Торнадовцы до сих пор сидят. Пробовали как и Семён остановить торговлю на корню. У нас нигде не записано. что Россия -агрессор. Вот пусть и сидят.
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08.11.2021 19:50 Відповісти
...торговлю на крови.
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08.11.2021 19:51 Відповісти
 
 