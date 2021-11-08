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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Суд продлил арест Семенченко до 1 января

Суд продлил арест Семенченко до 1 января

Соломенский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко.

В Службе безопасности Украины "Интерфакс-Украина" сообщили, что суд продлил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца, передает Цензор.НЕТ.

Соломенский районный суд Киева второго ноября продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко. Об этом "Бабелю" сообщил адвокат бывшего нардепа Владислав Добош.

Таким образом, Семенченко останется под арестом по меньшей мере до 1 января 2022 года.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

Автор: 

арест (10454) Семенченко Семен (380) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+15
а Медведчука не продолжил..
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08.11.2021 17:12
+10
Семэн неудачно пошутил про Зеленского, сказав, что у него шутки были не смешные..
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08.11.2021 17:10
+7
Сьома, хто "Барига" ?
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08.11.2021 17:22
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Семэн неудачно пошутил про Зеленского, сказав, что у него шутки были не смешные..
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08.11.2021 17:10 Ответить
а Медведчука не продолжил..
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08.11.2021 17:12 Ответить
Медедчука выпустили потому, что у него госизмена. А Семенченко торговлю с самой Московией останавливал.
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08.11.2021 19:44 Ответить
звісно - для всіх , хто був і є при владі , Семенченко значно небезпечніший
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08.11.2021 21:19 Ответить
Да и буй с єтим аферистом !
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08.11.2021 17:22 Ответить
Сьома, хто "Барига" ?
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08.11.2021 17:22 Ответить
Семенченко явно посадили , чтобы не собирал народ против включения кацапской электроэнергии .
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08.11.2021 17:46 Ответить
Пропадет народ без «Семенченко» .. Некому его собирать ..
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08.11.2021 18:08 Ответить
Насіння не нужный бородатой бабушке исполнитель Иловайского котла. Оно своим умишком подумало что бородатую бабушку за седую бороду поймал. Но у бородатой бабушки зеледента стараниями 73% идиотов появился благодарный ему внучек. Теперь он не нужный этой власти свидетель военного преступления.

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08.11.2021 18:37 Ответить
У черговій вигаданій фсбу "справі Семенченка" позиція ригоботів стала не визначеною:
з одного боку баканов "зебіл", а з іншого - їх однодумець.
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08.11.2021 17:51 Ответить


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457722283393441792 1 ч



СБУ за команд\Баканова заборонила вивозити Семенченка на судове засідання Суддя 2 рази писала запит на доставку Семенченка на засідання Є офіц\відповідь СБУ судді без пояснень-«НЕнадаємо дозвіл» Отож,СБУ+ОГПУ тепер будуть судити Семенченка без його участі
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08.11.2021 17:52 Ответить
Слишком много на него негатива вылили. Уже много не понятно. Но тот факт,что ему пришлось брать помощь от каламойского для войны ,как оказалось его и компромитирует. С этими людьми нельзя иметь дел. Все равно замараешься и не отмоешься. Даже если выбора нет.
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08.11.2021 17:52 Ответить
При Порохе - герой, при Горохе - изгой!
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08.11.2021 18:00 Ответить
Все Домбабвэ с Лугандой - незаконне збройне формування! Когда конституционный порядок будем наводить, криворогий царь Горох?
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08.11.2021 18:06 Ответить
Свободу Ссемену Семенченко!.Негодяи!
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08.11.2021 18:25 Ответить
то шоб сэмэн встретил день рождения степана андреевича в достойном коллективе...
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08.11.2021 19:03 Ответить
Семенченко -патриот. А сейчас такое время, что патриоты в тюрьме. Что он один такой? Вон недавно выпустили Рифмайстера. Торнадовцы до сих пор сидят. Пробовали как и Семён остановить торговлю на корню. У нас нигде не записано. что Россия -агрессор. Вот пусть и сидят.
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08.11.2021 19:50 Ответить
...торговлю на крови.
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08.11.2021 19:51 Ответить
 
 