Суд продлил арест Семенченко до 1 января
Соломенский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко.
В Службе безопасности Украины "Интерфакс-Украина" сообщили, что суд продлил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца, передает Цензор.НЕТ.
Соломенский районный суд Киева второго ноября продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко. Об этом "Бабелю" сообщил адвокат бывшего нардепа Владислав Добош.
Таким образом, Семенченко останется под арестом по меньшей мере до 1 января 2022 года.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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з одного боку баканов "зебіл", а з іншого - їх однодумець.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457722283393441792 1 ч
СБУ за команд\Баканова заборонила вивозити Семенченка на судове засідання Суддя 2 рази писала запит на доставку Семенченка на засідання Є офіц\відповідь СБУ судді без пояснень-«НЕнадаємо дозвіл» Отож,СБУ+ОГПУ тепер будуть судити Семенченка без його участі