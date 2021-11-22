УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18903 відвідувача онлайн
Новини ПодіїСуспільство ДТП
2 341 35
ДТП (4211) неповнолітні (75) прокуратура (3172) Харківщина (4281)

На Харківщині зросла кількість випадків кермування транспортом підлітками, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

На Харківщині зросла кількість випадків кермування транспортом підлітками, - прокуратура

Із січня до вересня 2021 року в Харківській області виявили 114 випадків, коли транспортом незаконно керували підлітки.

Про це 22 листопада на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив прокурор регіону Олександр Фільчаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Більше ніж на чверть збільшилася кількість випадків керування неповнолітніми без прав – до 114 за 10 місяців поточного року. Минулого року такі правопорушення повторно вчинені в 11 випадках, у поточному – у п'яти", – наголосив прокурор.

У 30 випадках, виявлених 2021 року, неповнолітні керували авто в нетверезому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

"У трьох випадках відповідні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складені повторно. Минулого року за цією статтею складено 26 протоколів, у цьому на чверть більше – 35", – сказав Фільчаков.

До суду передали понад 250 обвинувальних актів, пов'язаних із ДТП за участю неповнолітніх.

За даними прокурора, у Харківській області зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля, який вчинив ДТП у Харкові, перебував 16-річний Харківський, - прокуратура

"У поточному році зареєстровано майже дві сотні ДТП за їхньою участю, у яких більше ніж півтори сотні травмовано, вісім загинули", – додав він.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Необхідно встановити великий штраф з батьків дітей та підлітків за кермування їх дітей автомобілем. Не менший штраф ніж за кермування людьми в нетверезому стані.
показати весь коментар
22.11.2021 16:55
+3
обдолбленные личинусы за рулём в Харьковской это норма- есть с кого брать пример...
показати весь коментар
22.11.2021 17:02
+3
Потрібено прийняти закон що за керування транспортним засобом неповнолітнім в нетверезому стані заборонити отримання водійського посвідчення пожиттево.
показати весь коментар
22.11.2021 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безконтрольна добича газу , перекупи з-на росію, неймовірне шахраство у сфері банків, схеми освоювання коштів під час безкінечних перекладань асфальту на центральних вулицях під час злив,....
показати весь коментар
22.11.2021 16:49 Відповісти
Необхідно встановити великий штраф з батьків дітей та підлітків за кермування їх дітей автомобілем. Не менший штраф ніж за кермування людьми в нетверезому стані.
показати весь коментар
22.11.2021 16:55 Відповісти
Причому штраф має бути не в конкретній сумі, а в залежності від доходу сім'ї, але не менше конкретної суми. То єсть щоб сім'ї з великим доходом відчували втрату грошей.
показати весь коментар
22.11.2021 17:02 Відповісти
Вы на балконе выросли?Это круто полетать на машине или мотыку.Пох на штрафы,ибо пронесет,ветер в голове
показати весь коментар
22.11.2021 18:19 Відповісти
Пусть родители хорошо прячут ключи от авто от своих детей.
показати весь коментар
22.11.2021 22:39 Відповісти
Такой подход нарушает основы конституции, а именно то, что все равны перед законом. Как это не грустно и смешно одновременно.
показати весь коментар
22.11.2021 19:05 Відповісти
Не нарушает. Например, во многих штатах США избирательный залог расчитывается определенным процентом от годового дохода претендента на выборах. И это не считается неравенством. А наоборот, выравнивает всех.
Кстати, там этот залог намного порядков меньше чем у нас. У нас залог на выборах президента одного размера для всех, но преодолеть его могут только денежные мешки. Это что, равенство перед законом? Такого цинизма и такого размера залога нигде в мире нет кроме как у нас.
показати весь коментар
22.11.2021 22:26 Відповісти
А в США их избирательный закон может преодолеть даже человек среднего достатка из своей зарплаты. Он примерно равен его средней месячной зарплате или чуть больше. Тогда как у нас на следующих выборах президента будет 10 млн грн. Это равенство перед законом и демократия?
показати весь коментар
22.11.2021 22:42 Відповісти
Знаешь что? Мы не в США. Это во-первых. Во вторых, штраф (как наказание) - это не залог.
Ну представь, ты превысил скорость, тебя оштрафовали на 1000.
А сосед-алкаш Вася нарушаил там же, но он, оказывается, безработный, и с него не возьмут ничего? Ну по твоей логике ж так?
Ну пусть даже с него возьмут 100. Тебе же будет обидно? Конечно, да. Ты работаешь, вкалываешь 24/7, нормально зарабатываешь, так у тебя забирают много. А Вася бухает и собирает бутылки, поэтому он пусть платит меньше? Где логика? В чём смысл?
показати весь коментар
22.11.2021 23:06 Відповісти
Логика есть. С каждого надо брать столько сколько с него можно взять. А если тому, кто вкалывает, или по иным причинам, имеет деньги, то пусть обеспечит, чтобы его дети не создавали опасностей для невинных людей на дороге. А то если платить все будут одинаково, то для денежных мешков штраф не будет поучительным. Как оно есть сейчас. В результате подросток ездит как хочет и бахвалится, что ему ничего не будет. А если ударить по кошельку его папаши по-серьезному, то скорее всего результат будет. Поэтому не защищайте мажоров.
показати весь коментар
23.11.2021 00:13 Відповісти
"C каждого надо брать столько сколько с него можно взять."
-----------------------
Ага. Так ты скоро коммунизм изобретёшь.
"С каждого по способности, каждому - по потребности."
Были уже одни такие, в 1918 году попробовали, "пусть богатые платят больше", и за 70 лет ничего хорошего из этого не получилось. Подумай над этим прежде, чем такие предложения вносить.
показати весь коментар
23.11.2021 09:33 Відповісти
Только что в инете посмотрел как у них с штрафами. Кажись у них штраф не зависит от дохода. Иначе наверно более сложный процесс. Кроме того нарушители набирают балы. При наборе небольшого количества балов (балы за нарушения зависят от характера нарушения) забирают права. Если жля денежного мешка сумма штрафа мелочь, то баллы далеко не мелочь.
То есть если у нас подросток оказался за рулем, то надо штрафовать отца, а может и сразу права забирать.
показати весь коментар
23.11.2021 00:32 Відповісти
обдолбленные личинусы за рулём в Харьковской это норма- есть с кого брать пример...
показати весь коментар
22.11.2021 17:02 Відповісти
Растет благосостояние...
показати весь коментар
22.11.2021 17:09 Відповісти
Мабуть хаоківські прищалиги мають в запасі залізний аргумент на випадок зупинки патрульними: " А у мене тьотя - начальни ДБР!".
показати весь коментар
22.11.2021 17:10 Відповісти
главное, чтобы 200$ с собой брать не забывали
показати весь коментар
22.11.2021 17:50 Відповісти
все просто. не безвідповідальність батьків, а а тотальна безкарність останніх. бабулеси та з,язки вирішували ВСЕ!!!
показати весь коментар
22.11.2021 17:50 Відповісти
протоколы - это страшно, протоколом можно напугать кого угодно... и это сразу видно по повторным случаям..., штрафовать не пробовали?
показати весь коментар
22.11.2021 17:50 Відповісти
Растет благосостояние нашего народа,теперь родители детям в место трехколесного велосипеда покупают автомобили.По видимому из четырех колес обкуреному сложнее упасть чем из трех колес.
Браво,браво родители...
показати весь коментар
22.11.2021 18:07 Відповісти
Еще один балконный,а ключи стырить у родителей?
показати весь коментар
22.11.2021 18:20 Відповісти
Спасибо за ,,балконного,, но я вырос и живу в горах Карпаты и из детства научен отвесать за свои поступки и уважать старшых хотя мне уже и 56 лет.
показати весь коментар
22.11.2021 18:43 Відповісти
Дитя гор)там хоть дорога есть?Понятно,что ты такой злой,это зависть,что ты и вырос без велосипеда)))
показати весь коментар
22.11.2021 20:39 Відповісти
Да есть чуток,иногда по ТВ показывают красота-ааа.
показати весь коментар
23.11.2021 08:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

істрія Єрмака-вербування Кремлем, історія з Оманом -вербування вови Патрушевим, за участі та співпрацую з Медведчуком

ПРО "СТРАННУЮ ПРІВЯЗАННОСТЬ ВОВИ ДО ЄРМАКА" й ріст відданості вові Єрмаку
чому Єрмак возив на повідку Кулебу до США - це остання поїздка Кулеби з гучними заявами

Юний начальнік ГУР Буданов на службі у Єрмака
показати весь коментар
22.11.2021 18:08 Відповісти
Самая ватная область Украины. Прикацапленных процентов 80 не меньше
показати весь коментар
22.11.2021 18:15 Відповісти
Потрібено прийняти закон що за керування транспортним засобом неповнолітнім в нетверезому стані заборонити отримання водійського посвідчення пожиттево.
показати весь коментар
22.11.2021 18:34 Відповісти
Только что по ТВ передали статистику, по количеству ДТП Харьковская область в тройке лидеров, после Днепропетровской и Львовской, как неожиданно))))
показати весь коментар
22.11.2021 18:57 Відповісти
конченые родители этому потакают!
показати весь коментар
22.11.2021 18:59 Відповісти
Так і шо, гепа-такі жыв?!
показати весь коментар
22.11.2021 19:10 Відповісти
Это Цой жив. А за гепу Вы у допы спросите, он ответит на Ваш вопрос...
показати весь коментар
22.11.2021 19:26 Відповісти
Ну нє знаю... Мені здаєцця, шо допа-такі здохло політично. Так шо спитати ні в кого, получаєцця...
показати весь коментар
22.11.2021 19:52 Відповісти
должны же дети маме помогать авто с автосервиса забирать....

папа же машину водить не умеет...
показати весь коментар
22.11.2021 19:28 Відповісти
Таке було, є і буде. Я в 9 років сів на мопеда, а в 13 вже на Яві вишивав. Так мєнти і не зловили. Добряче я їм нерви попсував.
показати весь коментар
23.11.2021 06:41 Відповісти
"Мужчины - это чудом повзрослевшие мальчики... Первые от вторых отличаются всего лишь стоимостью любимых игрушек..."
показати весь коментар
23.11.2021 07:15 Відповісти
 
 