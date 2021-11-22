На Харківщині зросла кількість випадків кермування транспортом підлітками, - прокуратура
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Із січня до вересня 2021 року в Харківській області виявили 114 випадків, коли транспортом незаконно керували підлітки.
Про це 22 листопада на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив прокурор регіону Олександр Фільчаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Більше ніж на чверть збільшилася кількість випадків керування неповнолітніми без прав – до 114 за 10 місяців поточного року. Минулого року такі правопорушення повторно вчинені в 11 випадках, у поточному – у п'яти", – наголосив прокурор.
У 30 випадках, виявлених 2021 року, неповнолітні керували авто в нетверезому стані.
"У трьох випадках відповідні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складені повторно. Минулого року за цією статтею складено 26 протоколів, у цьому на чверть більше – 35", – сказав Фільчаков.
До суду передали понад 250 обвинувальних актів, пов'язаних із ДТП за участю неповнолітніх.
За даними прокурора, у Харківській області зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими дітьми.
"У поточному році зареєстровано майже дві сотні ДТП за їхньою участю, у яких більше ніж півтори сотні травмовано, вісім загинули", – додав він.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський.
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Кстати, там этот залог намного порядков меньше чем у нас. У нас залог на выборах президента одного размера для всех, но преодолеть его могут только денежные мешки. Это что, равенство перед законом? Такого цинизма и такого размера залога нигде в мире нет кроме как у нас.
Ну представь, ты превысил скорость, тебя оштрафовали на 1000.
А сосед-алкаш Вася нарушаил там же, но он, оказывается, безработный, и с него не возьмут ничего? Ну по твоей логике ж так?
Ну пусть даже с него возьмут 100. Тебе же будет обидно? Конечно, да. Ты работаешь, вкалываешь 24/7, нормально зарабатываешь, так у тебя забирают много. А Вася бухает и собирает бутылки, поэтому он пусть платит меньше? Где логика? В чём смысл?
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Ага. Так ты скоро коммунизм изобретёшь.
"С каждого по способности, каждому - по потребности."
Были уже одни такие, в 1918 году попробовали, "пусть богатые платят больше", и за 70 лет ничего хорошего из этого не получилось. Подумай над этим прежде, чем такие предложения вносить.
То есть если у нас подросток оказался за рулем, то надо штрафовать отца, а может и сразу права забирать.
Браво,браво родители...
#вагнеровцы
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