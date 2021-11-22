В Харьковской области возросло количество случаев вождения транспортом подростками, - прокуратура
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С января по сентябрь 2021 года в Харьковской области выявили 114 случаев, когда транспортом незаконно управляли подростки.
Об этом 22 ноября на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил прокурор региона Александр Фильчаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Более чем на четверть увеличилось количество случаев управления несовершеннолетними без прав – до 114 за 10 месяцев текущего года. В прошлом году такие правонарушения повторно совершены в 11 случаях, в текущем – в пяти", – подчеркнул прокурор.
В 30 случаях, обнаруженных в 2021 году, несовершеннолетние управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
"В трех случаях соответствующие протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены повторно. В прошлом году по этой статье составлено 26 протоколов, в этом на четверть больше – 35", – сказал Фильчаков.
В суд передали более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних.
По данным прокурора, в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми.
"В текущем году зарегистрировано почти две сотни ДТП с их участием, в которых более полутора сотен травмировано, восемь погибли", – добавил он.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил 16-летнего подростка под арест без права залога.
19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский.
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Кстати, там этот залог намного порядков меньше чем у нас. У нас залог на выборах президента одного размера для всех, но преодолеть его могут только денежные мешки. Это что, равенство перед законом? Такого цинизма и такого размера залога нигде в мире нет кроме как у нас.
Ну представь, ты превысил скорость, тебя оштрафовали на 1000.
А сосед-алкаш Вася нарушаил там же, но он, оказывается, безработный, и с него не возьмут ничего? Ну по твоей логике ж так?
Ну пусть даже с него возьмут 100. Тебе же будет обидно? Конечно, да. Ты работаешь, вкалываешь 24/7, нормально зарабатываешь, так у тебя забирают много. А Вася бухает и собирает бутылки, поэтому он пусть платит меньше? Где логика? В чём смысл?
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Ага. Так ты скоро коммунизм изобретёшь.
"С каждого по способности, каждому - по потребности."
Были уже одни такие, в 1918 году попробовали, "пусть богатые платят больше", и за 70 лет ничего хорошего из этого не получилось. Подумай над этим прежде, чем такие предложения вносить.
То есть если у нас подросток оказался за рулем, то надо штрафовать отца, а может и сразу права забирать.
Браво,браво родители...
#вагнеровцы
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