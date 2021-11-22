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ДТП (7443) несовершеннолетние (89) прокуратура (4868) Харьковщина (4130)

В Харьковской области возросло количество случаев вождения транспортом подростками, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Харьковской области возросло количество случаев вождения транспортом подростками, - прокуратура

С января по сентябрь 2021 года в Харьковской области выявили 114 случаев, когда транспортом незаконно управляли подростки.

Об этом 22 ноября на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил прокурор региона Александр Фильчаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Более чем на четверть увеличилось количество случаев управления несовершеннолетними без прав – до 114 за 10 месяцев текущего года. В прошлом году такие правонарушения повторно совершены в 11 случаях, в текущем – в пяти", – подчеркнул прокурор.

В 30 случаях, обнаруженных в 2021 году, несовершеннолетние управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

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"В трех случаях соответствующие протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены повторно. В прошлом году по этой статье составлено 26 протоколов, в этом на четверть больше – 35", – сказал Фильчаков.

В суд передали более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних.

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По данным прокурора, в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми.

"В текущем году зарегистрировано почти две сотни ДТП с их участием, в которых более полутора сотен травмировано, восемь погибли", – добавил он.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил 16-летнего подростка под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский.
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Топ комментарии
+4
Необхідно встановити великий штраф з батьків дітей та підлітків за кермування їх дітей автомобілем. Не менший штраф ніж за кермування людьми в нетверезому стані.
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22.11.2021 16:55
+3
обдолбленные личинусы за рулём в Харьковской это норма- есть с кого брать пример...
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22.11.2021 17:02
+3
Потрібено прийняти закон що за керування транспортним засобом неповнолітнім в нетверезому стані заборонити отримання водійського посвідчення пожиттево.
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22.11.2021 18:34
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Безконтрольна добича газу , перекупи з-на росію, неймовірне шахраство у сфері банків, схеми освоювання коштів під час безкінечних перекладань асфальту на центральних вулицях під час злив,....
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22.11.2021 16:49 Ответить
Необхідно встановити великий штраф з батьків дітей та підлітків за кермування їх дітей автомобілем. Не менший штраф ніж за кермування людьми в нетверезому стані.
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22.11.2021 16:55 Ответить
Причому штраф має бути не в конкретній сумі, а в залежності від доходу сім'ї, але не менше конкретної суми. То єсть щоб сім'ї з великим доходом відчували втрату грошей.
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22.11.2021 17:02 Ответить
Вы на балконе выросли?Это круто полетать на машине или мотыку.Пох на штрафы,ибо пронесет,ветер в голове
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22.11.2021 18:19 Ответить
Пусть родители хорошо прячут ключи от авто от своих детей.
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22.11.2021 22:39 Ответить
Такой подход нарушает основы конституции, а именно то, что все равны перед законом. Как это не грустно и смешно одновременно.
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22.11.2021 19:05 Ответить
Не нарушает. Например, во многих штатах США избирательный залог расчитывается определенным процентом от годового дохода претендента на выборах. И это не считается неравенством. А наоборот, выравнивает всех.
Кстати, там этот залог намного порядков меньше чем у нас. У нас залог на выборах президента одного размера для всех, но преодолеть его могут только денежные мешки. Это что, равенство перед законом? Такого цинизма и такого размера залога нигде в мире нет кроме как у нас.
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22.11.2021 22:26 Ответить
А в США их избирательный закон может преодолеть даже человек среднего достатка из своей зарплаты. Он примерно равен его средней месячной зарплате или чуть больше. Тогда как у нас на следующих выборах президента будет 10 млн грн. Это равенство перед законом и демократия?
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22.11.2021 22:42 Ответить
Знаешь что? Мы не в США. Это во-первых. Во вторых, штраф (как наказание) - это не залог.
Ну представь, ты превысил скорость, тебя оштрафовали на 1000.
А сосед-алкаш Вася нарушаил там же, но он, оказывается, безработный, и с него не возьмут ничего? Ну по твоей логике ж так?
Ну пусть даже с него возьмут 100. Тебе же будет обидно? Конечно, да. Ты работаешь, вкалываешь 24/7, нормально зарабатываешь, так у тебя забирают много. А Вася бухает и собирает бутылки, поэтому он пусть платит меньше? Где логика? В чём смысл?
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22.11.2021 23:06 Ответить
Логика есть. С каждого надо брать столько сколько с него можно взять. А если тому, кто вкалывает, или по иным причинам, имеет деньги, то пусть обеспечит, чтобы его дети не создавали опасностей для невинных людей на дороге. А то если платить все будут одинаково, то для денежных мешков штраф не будет поучительным. Как оно есть сейчас. В результате подросток ездит как хочет и бахвалится, что ему ничего не будет. А если ударить по кошельку его папаши по-серьезному, то скорее всего результат будет. Поэтому не защищайте мажоров.
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23.11.2021 00:13 Ответить
"C каждого надо брать столько сколько с него можно взять."
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Ага. Так ты скоро коммунизм изобретёшь.
"С каждого по способности, каждому - по потребности."
Были уже одни такие, в 1918 году попробовали, "пусть богатые платят больше", и за 70 лет ничего хорошего из этого не получилось. Подумай над этим прежде, чем такие предложения вносить.
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23.11.2021 09:33 Ответить
Только что в инете посмотрел как у них с штрафами. Кажись у них штраф не зависит от дохода. Иначе наверно более сложный процесс. Кроме того нарушители набирают балы. При наборе небольшого количества балов (балы за нарушения зависят от характера нарушения) забирают права. Если жля денежного мешка сумма штрафа мелочь, то баллы далеко не мелочь.
То есть если у нас подросток оказался за рулем, то надо штрафовать отца, а может и сразу права забирать.
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23.11.2021 00:32 Ответить
обдолбленные личинусы за рулём в Харьковской это норма- есть с кого брать пример...
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22.11.2021 17:02 Ответить
Растет благосостояние...
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22.11.2021 17:09 Ответить
Мабуть хаоківські прищалиги мають в запасі залізний аргумент на випадок зупинки патрульними: " А у мене тьотя - начальни ДБР!".
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22.11.2021 17:10 Ответить
главное, чтобы 200$ с собой брать не забывали
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22.11.2021 17:50 Ответить
все просто. не безвідповідальність батьків, а а тотальна безкарність останніх. бабулеси та з,язки вирішували ВСЕ!!!
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22.11.2021 17:50 Ответить
протоколы - это страшно, протоколом можно напугать кого угодно... и это сразу видно по повторным случаям..., штрафовать не пробовали?
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22.11.2021 17:50 Ответить
Растет благосостояние нашего народа,теперь родители детям в место трехколесного велосипеда покупают автомобили.По видимому из четырех колес обкуреному сложнее упасть чем из трех колес.
Браво,браво родители...
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22.11.2021 18:07 Ответить
Еще один балконный,а ключи стырить у родителей?
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22.11.2021 18:20 Ответить
Спасибо за ,,балконного,, но я вырос и живу в горах Карпаты и из детства научен отвесать за свои поступки и уважать старшых хотя мне уже и 56 лет.
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22.11.2021 18:43 Ответить
Дитя гор)там хоть дорога есть?Понятно,что ты такой злой,это зависть,что ты и вырос без велосипеда)))
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22.11.2021 20:39 Ответить
Да есть чуток,иногда по ТВ показывают красота-ааа.
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23.11.2021 08:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

істрія Єрмака-вербування Кремлем, історія з Оманом -вербування вови Патрушевим, за участі та співпрацую з Медведчуком

ПРО "СТРАННУЮ ПРІВЯЗАННОСТЬ ВОВИ ДО ЄРМАКА" й ріст відданості вові Єрмаку
чому Єрмак возив на повідку Кулебу до США - це остання поїздка Кулеби з гучними заявами

Юний начальнік ГУР Буданов на службі у Єрмака
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22.11.2021 18:08 Ответить
Самая ватная область Украины. Прикацапленных процентов 80 не меньше
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22.11.2021 18:15 Ответить
Потрібено прийняти закон що за керування транспортним засобом неповнолітнім в нетверезому стані заборонити отримання водійського посвідчення пожиттево.
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22.11.2021 18:34 Ответить
Только что по ТВ передали статистику, по количеству ДТП Харьковская область в тройке лидеров, после Днепропетровской и Львовской, как неожиданно))))
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22.11.2021 18:57 Ответить
конченые родители этому потакают!
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22.11.2021 18:59 Ответить
Так і шо, гепа-такі жыв?!
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22.11.2021 19:10 Ответить
Это Цой жив. А за гепу Вы у допы спросите, он ответит на Ваш вопрос...
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22.11.2021 19:26 Ответить
Ну нє знаю... Мені здаєцця, шо допа-такі здохло політично. Так шо спитати ні в кого, получаєцця...
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22.11.2021 19:52 Ответить
должны же дети маме помогать авто с автосервиса забирать....

папа же машину водить не умеет...
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22.11.2021 19:28 Ответить
Таке було, є і буде. Я в 9 років сів на мопеда, а в 13 вже на Яві вишивав. Так мєнти і не зловили. Добряче я їм нерви попсував.
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23.11.2021 06:41 Ответить
"Мужчины - это чудом повзрослевшие мальчики... Первые от вторых отличаются всего лишь стоимостью любимых игрушек..."
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23.11.2021 07:15 Ответить
 
 