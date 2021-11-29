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Ярош про переслідування Бутусова та Соколової: Перед можливим широкомасштабним вторгненням РФ дії влади виглядають як провокація

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Ярош про переслідування Бутусова та Соколової: Перед можливим широкомасштабним вторгненням РФ дії влади виглядають як провокація

Колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош нагадав владі про свободу слова.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не демократ… І вважаю своїм головним обов’язком захист державного суверенітету і територіальної цілісності України. Але хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача і його безпосередніх підлеглих: "Свобода слова в нашій Державі - одна із основних цінностей. І "мочити" журналістів-державників неможна…"

Я про Яніну і Юрія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

Це не 112-й, Нюзван, ЗІК, "Наш", "Інтер" або який інший кремлівський пропагандивний рупор!

Це українські журналісти. І тут, хлопці, ви потрапили "у штангу"…

Краще дайте назад, бо буде біда.

А перед можливим широкомасштабним вторгненням військ Ерефії ваші дії виглядають як провокація.

Не будіть лихо", - закликав політик.

Також читайте: Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте також: ДБР перевіряє джерела витоку опублікованих документів спецоперації щодо "вагнерівців": відкрито провадження

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+88
Борислав Береза

3 ч. ·



А Володимир Зеленський не просто мерзотник, а ще й мстивий покидьок. Але, щось мені підказує, що Юрій Бутусов їм не по зубах, та ці йолопи їм подавляться. Ту дурню, яку ОП зараз запускає, спускати їм не можна. Це не що інше, як намагання Зеленського використати своє службове становище для персональної помсти. Шут грається у царя? Загрався...
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29.11.2021 00:07
+66
Андрій Смолій

2 ч. ·



#ПідтримуюБутусова.

Юрій Бутусов нам може подобатись чи ні - це право кожного. Але факт є фактом: влада починає терор в стилі 30х років.

Не згоден? Задаєш багато питань? Не хочеш зради країни? Проти корупції та брехні? Отримуєш справи від ДБР, політичні переслідування та незаконні дії влади.

Сьогодні під прицілом всі. Кожен хто може сказати щось проти лінії «необільшовиків».

Не зважаючи на власні позиції ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПІДТРИМАТИ Бутусова. Адже завтра на його місці може бути кожен.

Не дамо погрожувати розправою!
Не дамо брехати про «держпереворот».
Не дамо перетворити Україну на Росію.

Зеленський остаточно переходить всі межі.
Або Україна, або нас остаточно перетворять на болото у власній країні.

Підтримуєте?
Максимальне поширення!
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29.11.2021 00:04
+53
Ярош прав, за Бутусова может и собраться майдан, а Ростов не безразмерный.
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29.11.2021 00:02
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Ботов,то ладно. Но обычную критику определенных политических лиц...Заслуженную критику.Причем не по кацапским критериям.
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29.11.2021 09:12 Відповісти
З усього цього получитьсч пшик, але вже бачимо, що Зеленський переплюнув Януковича.
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29.11.2021 06:16 Відповісти
Не переймайтеся, Хомчака влаштують, Аваков повернеться, і Бутусов знов буде в шоколаді.
А поки через цього довбня вигребе Залужний та ЗСУ.
Теж мені Порєчєнков.
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29.11.2021 06:21 Відповісти
Зе макака водит украинцам вялым буем по губам уже 2года
.Пора просыпаться,козаки!
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29.11.2021 06:27 Відповісти
Козаки малаитян не выбирают. Хто такие 73%????
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29.11.2021 09:07 Відповісти
если точнее - 92%. А это все население страны. А вы кто?
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29.11.2021 12:09 Відповісти
Зебилоид?
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29.11.2021 12:19 Відповісти
не может быть!!!
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29.11.2021 12:21 Відповісти
Таки да)))
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29.11.2021 12:24 Відповісти
восхищаюсь вашей смелостью! В таком окружении - и столько мужества открыто признаться!
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29.11.2021 12:57 Відповісти
Судя по тупизне - точно зебилоид. Передай привет членограю)))
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29.11.2021 13:02 Відповісти
передавайте. Я не против. Это ваше личное решение - какие проблемы!
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29.11.2021 13:29 Відповісти
Єто воВа ,- ежик без ножек, старий кацапо-тролль
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30.11.2021 03:45 Відповісти
Правильно сказано. Тем более этому обрадуются журналюги закрытых прокацапских телеканалов.
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29.11.2021 06:42 Відповісти
А яка ще буде реакція міжнародної спільноти журналістів і правозахисних організацій? Ще просто не знають, чи перебувають в певному шоці? Може посипатися шквал критики, мало не покажеться.
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29.11.2021 06:46 Відповісти
Мавзолейные гниды правят балом в Украине...73% это вам не Лукашеску с 80%...так что Тухлый тайожный союз,Гулаг Сралина и похлебка за 2 копейки. 2 раза в день...
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29.11.2021 07:04 Відповісти
Согласен. Взвешенный и обдуманный совет власти. " Не стреляйте себе в ногу, а то вероятен рикошет в голову".
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29.11.2021 08:13 Відповісти
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29.11.2021 08:43 Відповісти
Позор, что такое истеричное неукраинское ничтожество
Стоит у руля в столь непростые времена.
Нет гешефтмахерам!!!
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29.11.2021 09:06 Відповісти
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29.11.2021 11:55 Відповісти
"...112-й, "Нюзван", ZIK, "Наш", "Интер" и какие-нибудь другие кремлевские пропагандистские рупоры...вовсю мочат Бутусова и Янину... Так что снова Бутусов прав : цели зели . колаборантов и х**ла полностью совпадают... Это для Украины, Дима Ярош, навала орков беда, а для зермака - долгожданный день...который они приближают, как могут...
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29.11.2021 09:21 Відповісти
А кто говорит, что он левый, он прав так и надо!
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29.11.2021 10:17 Відповісти
Все просто - журналисты пишут про Украинских военных и имеют право убедиться, что идет подготовка реальными боеприпасами. Что они есть и они стреляют. Иначе любое свидетельство можно ставить под сомнение.
Или вас устроит, что журналисты - есть ретрансляторы чужих слов. Вас устроит такая журналистика?
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29.11.2021 10:40 Відповісти
Пореченков приехал оккупантом в чужую страну.
Любой выстрел Бутусова - это выстрел по оккупантам.
Понятно, зебильная шлюха?
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29.11.2021 10:50 Відповісти
Ти що головою вдарився,зебил? Бутусова з окупантом порівнювати?Бутусов якщо і стрілял ,то захищаючи свою землю і на своїй землі! Скоти ви козламорді!
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29.11.2021 11:15 Відповісти
Зебилоид детектид...
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29.11.2021 11:22 Відповісти
Тварина козламода, відкрию тобі секрета, коли у країні війна мобілизують усіх,назалежно від професії, кожний може піти захищати свою країну.А судити людину за оборону своєї країни можуть тільки кремлівські ссучені шестірки та зрадники.Не тобі про мозок казати, с твоєї тупої макитри тільки роги кацапськи виросли,не на що іще ,ти , мудило ,не здатний.
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29.11.2021 11:24 Відповісти
Це ти своє вихованнячко вирішив продемонструвати, лапотний?Тобі дуже цікаво кого запрошує мій чоловік у ліжко,та ти ще підераст виявляється!
Коли до твого дома завітає злодій,сиди, йолоп і чекай мобілізації, коли українці у 14 сіділи і чекали мобілізації то путлер би вже парадом ходив по Хрещатику, люди йшли гуртом,і вчителя і співаки і журналісти і інженери,не чекаючи на мобілізацію,бо захистити свій дім це справа кожного справжнього чоловіка ,це наш менталітет ,тварина козламорда. А якщо ти заговорив про мобілізацію,самий час тобі нагадати про вашу кремлівську консерву - Зеленського ,котрий триразово ухилявся від мобілизації,ось це дуже доречно.а тепер , йди нах у спам, в мене немає реверансів до лапотних, досі з вас і наших хвойд ОПЗЖ і СН.
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29.11.2021 11:41 Відповісти
А що війна вже скінчилася? Ти що , кацап,думаєш не знаємо до чого ведеш? Це наш нарік привладний не розуміє,бо ви нам таки втулили свою троянську коняку,а наші ідіоти підтимали ,як колись у Беларусі після кацапського серіалу про доброго президента "Батько" встромили у владу свого Луку.Зараз Бутусов,а потім усі добробати що без мобілізації пішли захищати Україну,не будучи професійними військовими ,та мобілізованими, а потім на черзі ви назвите ці війну путчем чи військовим переворотом в Україні!Ви , казморді перші будете розмахувати в міжнародних судах цім випадком з Бутусовим, виставляючи добробатів вбивцями.Ні , тварини, українці не дозволять вам це,і наріку при владі- теж! Ти дійсно ,лапотне від "вяличия" розум втратив,як що думаєш що тут дурніш за тебе.
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29.11.2021 11:58 Відповісти
Рашка вже не поверне Україну,ніколи! Але декотрім провокаторам треба пом,ятати, що кожен українець незалежно від освіти ,має право і забов,язок захищати свою країну,вою родину,свій дім.
Тільки торкнитеся Бутусова , побачьте що вам буде.
А наш дурень прокладає собі дорогу до шибениці з вашою допомогою.
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29.11.2021 12:20 Відповісти
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29.11.2021 09:55 Відповісти
Я підтримую Бутусова .
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29.11.2021 10:19 Відповісти
интересно, если война , зе и его команда сядет ?
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29.11.2021 10:19 Відповісти
Это зависит от результата. Проиграет - сядет, в лучшем случае. Выиграет - может стать уважаемым...
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29.11.2021 10:48 Відповісти
Войну выиграют Украинцы-Патриоты.
А не истеричный неукраинский гешефтмахет.
Так что - в любом случае сядет.
И, возможно, не "в", а "на"...
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29.11.2021 10:53 Відповісти
если война, то Ахметов с Порошенко будут ездить по стране.....и дудеть..))
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29.11.2021 11:16 Відповісти
Четырежды уклонисту, наверное, лучше бы молчать об армии и разведчиках.
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29.11.2021 10:54 Відповісти
В ОП вже перейшли межу сприйняття реальності. Немає до кого звертатись, вони живуть паралельно з Громадянами України.
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29.11.2021 10:54 Відповісти
Ми продали Україну тим кому вона не потрібна, їм потрібна Україна поставити мінору на Хрещатику, подумайте на Хрещатику не на Подолі ні в районі Євбаза , а там де недавно пройшли події які не можна забути. Яке це свято євреїв ? і чому їх герб має відношення до України. Друзі ,а не кажется Вам що в нас окупація не тільки зі сторони Росії ? , а і внутрішня хто вони ми це прекрасно бачимо і вона несе не меншу загрозу чим Путін.
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29.11.2021 11:13 Відповісти
Ви побачили щось нове? Вже 350 років одне й теж, ...чому бідні? бо дурні, а чому дурні? бо бідні...
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29.11.2021 11:34 Відповісти
З нетерпінням чекаю коли Наталя Мусійчукча отримає хероїнюУкраїни
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29.11.2021 11:34 Відповісти
Свобода слова під час війни? Так не буває. Треба спочатку визначитись в ситуації, а з цим якось не складується.
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29.11.2021 12:31 Відповісти
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