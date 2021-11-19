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Новини Політика України
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державна таємниця (22) ПВК "Вагнер" (1476) ДБР (2560) Яніна Соколова (24)

ДБР перевіряє джерела витоку опублікованих документів спецоперації щодо "вагнерівців": відкрито провадження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР перевіряє джерела витоку опублікованих документів спецоперації щодо

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють інформацію у зв'язку з оприлюдненням розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

"У мережі інтернет 18 листопада 2021 року оприлюднено документи, які містять відомості про планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов'язаних з організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнера". У рамках відкритого кримінального провадження буде проведено перевірку справжності цих документів", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Будуть також встановлені військовослужбовці, які мали доступ до цих документів і можуть бути причетні до їх витоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано документи спецоперації щодо "вагнерівців": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без цього.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
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Топ коментарі
+62
коротше, боюся, що до кримінальної відповідальності, за результатами зеленського "слідства", притягнуть Соколову, Бурбу, Бутусова та розслідувачів із Bellingcat.
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19.11.2021 11:48
+58
А провадження проти того хто прийняв рішення перенести спецоперацію, а потім подзвонив путіну коли відкриєте?
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19.11.2021 11:47
+48
Тварі.
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19.11.2021 11:46
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до слова: два роки тому ти тут по іншому розписувався...
Міняєтесь... (не тебе одного стосується)
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19.11.2021 13:01 Відповісти
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19.11.2021 12:50 Відповісти
ото дивний, щоб не сказати повний ідійот, біжи до Єрмили він тобі все розкаже
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19.11.2021 15:13 Відповісти
Сиердяче жидівське болото
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19.11.2021 12:53 Відповісти
Што???найвеличніший ж проблеял что "нєбила нікакой спецапірації"...
а якщо серйозно?де провадження по всєх вот єтіх вот ....
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19.11.2021 12:53 Відповісти
недавно и автора Гулагу.нет за архивы ФСИН обьявили в розыск
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19.11.2021 12:54 Відповісти
Свободу Навальному!
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19.11.2021 13:06 Відповісти
До речі, на дотичну тему (яку час від часу піднімає Бутусов, слід віддати йому належне). Про групу Шведа, передовсім...
СБУ веде війну проти ГУР Міноборони. Дивіться у програмі "Прямий доказ"
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19.11.2021 12:59 Відповісти







Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
2 ч



A.Kochetkov И ГРЕХ,И СМЕХ Забавная отмазка Ермака его советн\Подоляком Мол,всесильный глава ОП НЕмог передвинуть срок провед\спецоперации Потому что у него нет полномочий Теперь каждый пойманный с поличным чиновн\взяточник Заявит "Я НЕмог брать взяток-У меня нет таких полномочий"

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19.11.2021 13:02 Відповісти
Ображена бурба і злила таємний документ. Більше нікому.
Ганьба!
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19.11.2021 13:11 Відповісти
Ганьба подоляківським тролям!
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19.11.2021 13:14 Відповісти
шо там ще сказав мойша западлякъ?
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19.11.2021 13:26 Відповісти
Нехрен пускать дерьмаков без допуска на совещания касающиеся секретных операций - не буде
i зливу таемных документiв.
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19.11.2021 13:54 Відповісти
А против предателей когда откроют криминальное дело? А то интересный поход, те кто предал-молодцы, а те кто предателей показывает - преступники! Такое извращение только у нас возможно!Янелоху и компании - 111 статья!
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19.11.2021 13:16 Відповісти
Ці чуваки з ДБР у вилизуванні жо Зєрмаків пепевершили навіть серуню лещенка. Реально, як лакеї працюють, на владу.
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19.11.2021 13:19 Відповісти
клоун пьітается прессовать демсокиру с помощью баклановских чертей

Юрій Гудименко



Як правильно робити провокації проти опозиції (кілька порад для Служба безпеки України і особисто пана Баканова).

1. Якщо ви вирішили зламати декілька сайтів районних рад у Одеській області, щоб розмістити там провокаційну заяву від імені опозиційної партії, прочитайте спочатку про цю партію у Вікіпедії. Цілком можливо, ви дізнаєтеся, що у партію входять найкращі спеціалісти з кібербезпеки в країні.

2. Якщо ви полінилися читати про партію і вже готуєте фейкову заяву, щоб розмістити її на зламаних сайтах, оберіть тему заяви правильно. Якщо партія, проти якої ви робите провокацію, не містить у назві слів «порядок» чи «традиція», то ідея писати заяву про готовність розстрілювати мігрантів з Близького Сходу може бути невдалою.

3. Не полініться почитати попередні пости опозиційної партії, проти якої ви робите провокацію, і спробуйте витримати такий самий стиль. Якщо читати ліньки, утримайтесь від написання слів та виразів, в яких ви не впевнені.

4. У партіях, які створювалися топовими фейсбук-блогерами, партійний смм-ник може зникнути безвісти!!! Якщо бути писати більше одного!!! Знаку оклику!!! В кінці речення!!! І неправильно, поводитись з, комами та крапками……!!! Майте це!!! На увазі!!! Коли пишете заяву!!!

5. Якщо ви зламали сайт о першій ночі в ніч з четверга на п'ятницю, о другій зробили скріншоти і повернули все як було, а вже о сьомій ранку п'ятниці на дружніх вам сайтах вийдуть однакові новини про факт зламу - це може бути трішки підозрілим, уникайте цього.

6. Будьте готові до того, що ваша блискуча спецоперація стане посміховиськом у соцмережах.

7. Якщо вас примушують робити дурню на роботі - звільніться і найдіть нормальну. Ні, ну справді.

P.S. Все вищезгадане не має жодного стосунку до того факту, що сьогодні вночі низку сайтів районних рад та громад в Одеській області було зламано, і на них від імені «Демократична Сокира» розміщено заяви про готовність збройного опору арабським мігрантам, після чого в СБУ Одеської області почали готуватися до відкриття кримінального провадження і видачі судових рішень про дозволи на обшуки у представників руху.






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19.11.2021 13:24 Відповісти
Як швидко? Вчора Соколова оприлюднила документи, а сьогодні вже справа. Але на документах немає грифу обмеження. А в кінці написано про додатки "нетаємно". "Зелень" не вміє читати.
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19.11.2021 13:27 Відповісти
І кого вона перевіряє?Може ОП,Єрмака,Подоляка чи Зеленого?Кого вони смішать?Вже краще нехай одразу йдуть в 95-й квартал,тоді хоч буде зрозуміло що до чого.ЖОДЕН орган не буде виконувати своїх прямих обовязків,поки при владі Зелена чума!Кому це не зрозуміло?Хто ще на щось надіється?Відбулася повзуча диктатура і до лукашенківської залишилось якихось півтора року,бо 73% ідіотів нікуди не ділися і вони знову оберуть цю зелену нечисть.Це 200%!Купити продажного хохла за 1 кг. гречки,це раз плюнути
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19.11.2021 13:27 Відповісти
Сватула купити можна но не 73%, так що зеленському другий термін не світить аби цей досидів бо так як керує до весни полетить у вирій. Комаровський сказав що раз лоханулись в друге не пройде.
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19.11.2021 13:44 Відповісти
Пане Василю!А хто надіється що наступні вибори будуть демократичними і чесними?Лукаш і Путлер яким чином сіли в крісла пожиттєво?Все елементарно:своє ЦВК,своя поліція,свої виборчкоми і т.д. Останні вибори одноізвилиного Вірастюка чітко показали що і надалі все буде саме так.До цього "букету" Зелена влада ще щось придумає щоб переманити продажних виборців,а за прогнозами в другий тур вийдуть Зе і Порошенко,або Зе і Бойко,тому результат очікуваний.Поживемо-побачимо,але я рідко помиляюсь в подібних речах.Живу довго
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19.11.2021 14:42 Відповісти
Зелена банда, коли ви залишите свої владні крісла вас чекає суд та в'язниця.
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19.11.2021 13:27 Відповісти
А проти ЗЕлупи і Дерьмака, як зрадників, ніколи відкривати???!! Бидлота!!!!
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19.11.2021 13:30 Відповісти
Виток документів був, а перешкоджання і здача інформаціі про проведення операціі по арешту вагнерівців не було , У Р О Д И
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19.11.2021 13:39 Відповісти
Дак не було ж ніякої операції, дерьмак так сказав.
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19.11.2021 14:00 Відповісти
ДБР жере неймовірно великі кошти платників податків, а для України обходиться ще дорожче, бо мова йде про незалежність України. ДБР не уникнути судового звинувачення у злочинній бездіяльності, звісно, не за преЗеденства цієї плісняви
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19.11.2021 14:02 Відповісти
Плять!!! Квартал продолжается.. Грядут очередные посадки патриотов, которые мимо ОПы проходили за неделю до доклада Бурбы...
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19.11.2021 14:07 Відповісти
А що на то смєтуни, підтримують свого гуру чи вже не смєтуни? Щось не чути останнім часом їх
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19.11.2021 14:10 Відповісти
Не удивлюсь если по итогам экспертного,грамотного и беспристрастного следствия виноватым окажется........ПОРОШЕНКО!
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19.11.2021 14:12 Відповісти
Надо писать заяву в прокуратуру на ГБР по факту мошенничества. Как можно искать утечку доков по операции, которой не было?
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19.11.2021 14:16 Відповісти
ГБР не відкрило справу по статті "державна зрада", не шукає "зрадників".... хоча що їх шукати , вони відомі. А шукає хто розкрив зрадників, хто видав інформацію про зрадників..... на кого працює ГБР сьогодення(риторичне)?
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19.11.2021 14:19 Відповісти
Ну не знаю че они там проверяют....операции не было же ......слова найвеличнишого лидора
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19.11.2021 14:24 Відповісти
наші розвідники боряться з кремлядськими кротами в охвісі 95 кварталу як можуть, а квартал все робить щоб їх звільнити, звинуватити, увязнити, очернити і дискредитувати
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19.11.2021 14:29 Відповісти
А ДБР це як ЛГБТ тільки з законом ? )
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19.11.2021 14:29 Відповісти
правильно. секретные документы сливать нельзя. тут "свобода слова" не работает.
викиликс тому пример.
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19.11.2021 14:51 Відповісти
Версии:

1. Кацапы подбросив флешку, таким образом намекают на то, что их ГРУ и ФСБ вовремя всё узнали.

2. Подстава. Кацапы решили помочь Соколовой убраться из эфиров с помощью уголовного преследования. Она по наивности заглотнула крючок!
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19.11.2021 15:06 Відповісти
А чем гостайна подкинутых документов? В том, что документы указывают на изменника?
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19.11.2021 15:31 Відповісти
тут, главное в расследовании, следователям ДБР не выйти на себя, с Зеленским и Ермаком.
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19.11.2021 18:39 Відповісти
Чом ДБР не розслідує хто злив операцію ?? Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:57 Відповісти
Подчеркнём: расследуют не то правда это или нет. Расследуют кто слил правду.... Имеем налицо факт госудраственного бандитизма: силовики служат не закону, а общаку . оНи ищут не того кто преступил закон, а кто скрысятничал, что банда преступила закон.
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19.11.2021 22:14 Відповісти
Нормально, ГБР уверенно движется в сторону рашки, там тоже уголовное дело завели не против уродов что пытали зэков шваброй в зад, а против чувака что слил это в СМИ
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19.11.2021 23:39 Відповісти
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