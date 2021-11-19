ДБР перевіряє джерела витоку опублікованих документів спецоперації щодо "вагнерівців": відкрито провадження

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють інформацію у зв'язку з оприлюдненням розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

"У мережі інтернет 18 листопада 2021 року оприлюднено документи, які містять відомості про планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов'язаних з організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнера". У рамках відкритого кримінального провадження буде проведено перевірку справжності цих документів", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Будуть також встановлені військовослужбовці, які мали доступ до цих документів і можуть бути причетні до їх витоку.

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Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без цього.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.