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Новости Политика Украины
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государственная тайна (23) ЧВК Вагнера (1281) ГБР (2546) Янина Соколова (24)

ГБР проверяет источники утечки опубликованных документов спецоперации по "вагнеровцам": открыто производство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР проверяет источники утечки опубликованных документов спецоперации по

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют информацию в связи с обнародованием расследования о проведении спецоперации по "вагнеровцам", открыто уголовное производство по факту разглашения гостайны.

"В сети "Интернет" 18 ноября 2021 года обнародованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мер, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер". В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов", - сообщили "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Будут также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликованы документы спецоперации по "вагнеровцам": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Производство открыто по ч.1 ст.328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+62
коротше, боюся, що до кримінальної відповідальності, за результатами зеленського "слідства", притягнуть Соколову, Бурбу, Бутусова та розслідувачів із Bellingcat.
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19.11.2021 11:48
+58
А провадження проти того хто прийняв рішення перенести спецоперацію, а потім подзвонив путіну коли відкриєте?
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19.11.2021 11:47
+48
Тварі.
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19.11.2021 11:46
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до слова: два роки тому ти тут по іншому розписувався...
Міняєтесь... (не тебе одного стосується)
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19.11.2021 13:01 Ответить
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19.11.2021 12:50 Ответить
ото дивний, щоб не сказати повний ідійот, біжи до Єрмили він тобі все розкаже
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19.11.2021 15:13 Ответить
Сиердяче жидівське болото
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19.11.2021 12:53 Ответить
Што???найвеличніший ж проблеял что "нєбила нікакой спецапірації"...
а якщо серйозно?де провадження по всєх вот єтіх вот ....
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19.11.2021 12:53 Ответить
недавно и автора Гулагу.нет за архивы ФСИН обьявили в розыск
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19.11.2021 12:54 Ответить
Свободу Навальному!
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19.11.2021 13:06 Ответить
До речі, на дотичну тему (яку час від часу піднімає Бутусов, слід віддати йому належне). Про групу Шведа, передовсім...
СБУ веде війну проти ГУР Міноборони. Дивіться у програмі "Прямий доказ"
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19.11.2021 12:59 Ответить







Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
2 ч



A.Kochetkov И ГРЕХ,И СМЕХ Забавная отмазка Ермака его советн\Подоляком Мол,всесильный глава ОП НЕмог передвинуть срок провед\спецоперации Потому что у него нет полномочий Теперь каждый пойманный с поличным чиновн\взяточник Заявит "Я НЕмог брать взяток-У меня нет таких полномочий"

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19.11.2021 13:02 Ответить
Ображена бурба і злила таємний документ. Більше нікому.
Ганьба!
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19.11.2021 13:11 Ответить
Ганьба подоляківським тролям!
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19.11.2021 13:14 Ответить
шо там ще сказав мойша западлякъ?
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19.11.2021 13:26 Ответить
Нехрен пускать дерьмаков без допуска на совещания касающиеся секретных операций - не буде
i зливу таемных документiв.
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19.11.2021 13:54 Ответить
А против предателей когда откроют криминальное дело? А то интересный поход, те кто предал-молодцы, а те кто предателей показывает - преступники! Такое извращение только у нас возможно!Янелоху и компании - 111 статья!
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19.11.2021 13:16 Ответить
Ці чуваки з ДБР у вилизуванні жо Зєрмаків пепевершили навіть серуню лещенка. Реально, як лакеї працюють, на владу.
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19.11.2021 13:19 Ответить
клоун пьітается прессовать демсокиру с помощью баклановских чертей

Юрій Гудименко



Як правильно робити провокації проти опозиції (кілька порад для Служба безпеки України і особисто пана Баканова).

1. Якщо ви вирішили зламати декілька сайтів районних рад у Одеській області, щоб розмістити там провокаційну заяву від імені опозиційної партії, прочитайте спочатку про цю партію у Вікіпедії. Цілком можливо, ви дізнаєтеся, що у партію входять найкращі спеціалісти з кібербезпеки в країні.

2. Якщо ви полінилися читати про партію і вже готуєте фейкову заяву, щоб розмістити її на зламаних сайтах, оберіть тему заяви правильно. Якщо партія, проти якої ви робите провокацію, не містить у назві слів «порядок» чи «традиція», то ідея писати заяву про готовність розстрілювати мігрантів з Близького Сходу може бути невдалою.

3. Не полініться почитати попередні пости опозиційної партії, проти якої ви робите провокацію, і спробуйте витримати такий самий стиль. Якщо читати ліньки, утримайтесь від написання слів та виразів, в яких ви не впевнені.

4. У партіях, які створювалися топовими фейсбук-блогерами, партійний смм-ник може зникнути безвісти!!! Якщо бути писати більше одного!!! Знаку оклику!!! В кінці речення!!! І неправильно, поводитись з, комами та крапками……!!! Майте це!!! На увазі!!! Коли пишете заяву!!!

5. Якщо ви зламали сайт о першій ночі в ніч з четверга на п'ятницю, о другій зробили скріншоти і повернули все як було, а вже о сьомій ранку п'ятниці на дружніх вам сайтах вийдуть однакові новини про факт зламу - це може бути трішки підозрілим, уникайте цього.

6. Будьте готові до того, що ваша блискуча спецоперація стане посміховиськом у соцмережах.

7. Якщо вас примушують робити дурню на роботі - звільніться і найдіть нормальну. Ні, ну справді.

P.S. Все вищезгадане не має жодного стосунку до того факту, що сьогодні вночі низку сайтів районних рад та громад в Одеській області було зламано, і на них від імені «Демократична Сокира» розміщено заяви про готовність збройного опору арабським мігрантам, після чого в СБУ Одеської області почали готуватися до відкриття кримінального провадження і видачі судових рішень про дозволи на обшуки у представників руху.






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19.11.2021 13:24 Ответить
Як швидко? Вчора Соколова оприлюднила документи, а сьогодні вже справа. Але на документах немає грифу обмеження. А в кінці написано про додатки "нетаємно". "Зелень" не вміє читати.
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19.11.2021 13:27 Ответить
І кого вона перевіряє?Може ОП,Єрмака,Подоляка чи Зеленого?Кого вони смішать?Вже краще нехай одразу йдуть в 95-й квартал,тоді хоч буде зрозуміло що до чого.ЖОДЕН орган не буде виконувати своїх прямих обовязків,поки при владі Зелена чума!Кому це не зрозуміло?Хто ще на щось надіється?Відбулася повзуча диктатура і до лукашенківської залишилось якихось півтора року,бо 73% ідіотів нікуди не ділися і вони знову оберуть цю зелену нечисть.Це 200%!Купити продажного хохла за 1 кг. гречки,це раз плюнути
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19.11.2021 13:27 Ответить
Сватула купити можна но не 73%, так що зеленському другий термін не світить аби цей досидів бо так як керує до весни полетить у вирій. Комаровський сказав що раз лоханулись в друге не пройде.
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19.11.2021 13:44 Ответить
Пане Василю!А хто надіється що наступні вибори будуть демократичними і чесними?Лукаш і Путлер яким чином сіли в крісла пожиттєво?Все елементарно:своє ЦВК,своя поліція,свої виборчкоми і т.д. Останні вибори одноізвилиного Вірастюка чітко показали що і надалі все буде саме так.До цього "букету" Зелена влада ще щось придумає щоб переманити продажних виборців,а за прогнозами в другий тур вийдуть Зе і Порошенко,або Зе і Бойко,тому результат очікуваний.Поживемо-побачимо,але я рідко помиляюсь в подібних речах.Живу довго
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19.11.2021 14:42 Ответить
Зелена банда, коли ви залишите свої владні крісла вас чекає суд та в'язниця.
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19.11.2021 13:27 Ответить
А проти ЗЕлупи і Дерьмака, як зрадників, ніколи відкривати???!! Бидлота!!!!
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19.11.2021 13:30 Ответить
Виток документів був, а перешкоджання і здача інформаціі про проведення операціі по арешту вагнерівців не було , У Р О Д И
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19.11.2021 13:39 Ответить
Дак не було ж ніякої операції, дерьмак так сказав.
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19.11.2021 14:00 Ответить
ДБР жере неймовірно великі кошти платників податків, а для України обходиться ще дорожче, бо мова йде про незалежність України. ДБР не уникнути судового звинувачення у злочинній бездіяльності, звісно, не за преЗеденства цієї плісняви
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19.11.2021 14:02 Ответить
Плять!!! Квартал продолжается.. Грядут очередные посадки патриотов, которые мимо ОПы проходили за неделю до доклада Бурбы...
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19.11.2021 14:07 Ответить
А що на то смєтуни, підтримують свого гуру чи вже не смєтуни? Щось не чути останнім часом їх
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19.11.2021 14:10 Ответить
Не удивлюсь если по итогам экспертного,грамотного и беспристрастного следствия виноватым окажется........ПОРОШЕНКО!
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19.11.2021 14:12 Ответить
Надо писать заяву в прокуратуру на ГБР по факту мошенничества. Как можно искать утечку доков по операции, которой не было?
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19.11.2021 14:16 Ответить
ГБР не відкрило справу по статті "державна зрада", не шукає "зрадників".... хоча що їх шукати , вони відомі. А шукає хто розкрив зрадників, хто видав інформацію про зрадників..... на кого працює ГБР сьогодення(риторичне)?
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19.11.2021 14:19 Ответить
Ну не знаю че они там проверяют....операции не было же ......слова найвеличнишого лидора
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19.11.2021 14:24 Ответить
наші розвідники боряться з кремлядськими кротами в охвісі 95 кварталу як можуть, а квартал все робить щоб їх звільнити, звинуватити, увязнити, очернити і дискредитувати
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19.11.2021 14:29 Ответить
А ДБР це як ЛГБТ тільки з законом ? )
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19.11.2021 14:29 Ответить
правильно. секретные документы сливать нельзя. тут "свобода слова" не работает.
викиликс тому пример.
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19.11.2021 14:51 Ответить
Версии:

1. Кацапы подбросив флешку, таким образом намекают на то, что их ГРУ и ФСБ вовремя всё узнали.

2. Подстава. Кацапы решили помочь Соколовой убраться из эфиров с помощью уголовного преследования. Она по наивности заглотнула крючок!
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19.11.2021 15:06 Ответить
А чем гостайна подкинутых документов? В том, что документы указывают на изменника?
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19.11.2021 15:31 Ответить
тут, главное в расследовании, следователям ДБР не выйти на себя, с Зеленским и Ермаком.
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19.11.2021 18:39 Ответить
Чом ДБР не розслідує хто злив операцію ?? Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:57 Ответить
Подчеркнём: расследуют не то правда это или нет. Расследуют кто слил правду.... Имеем налицо факт госудраственного бандитизма: силовики служат не закону, а общаку . оНи ищут не того кто преступил закон, а кто скрысятничал, что банда преступила закон.
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19.11.2021 22:14 Ответить
Нормально, ГБР уверенно движется в сторону рашки, там тоже уголовное дело завели не против уродов что пытали зэков шваброй в зад, а против чувака что слил это в СМИ
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19.11.2021 23:39 Ответить
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