ГБР проверяет источники утечки опубликованных документов спецоперации по "вагнеровцам": открыто производство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют информацию в связи с обнародованием расследования о проведении спецоперации по "вагнеровцам", открыто уголовное производство по факту разглашения гостайны.
"В сети "Интернет" 18 ноября 2021 года обнародованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мер, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер". В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов", - сообщили "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Будут также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.
Производство открыто по ч.1 ст.328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
Пожалуйста, подождите...
Міняєтесь... (не тебе одного стосується)
а якщо серйозно?де провадження по всєх вот єтіх вот ....
СБУ веде війну проти ГУР Міноборони. Дивіться у програмі "Прямий доказ"
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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2 ч
A.Kochetkov И ГРЕХ,И СМЕХ Забавная отмазка Ермака его советн\Подоляком Мол,всесильный глава ОП НЕмог передвинуть срок провед\спецоперации Потому что у него нет полномочий Теперь каждый пойманный с поличным чиновн\взяточник Заявит "Я НЕмог брать взяток-У меня нет таких полномочий"
Ганьба!
i зливу таемных документiв.
Юрій Гудименко
Як правильно робити провокації проти опозиції (кілька порад для Служба безпеки України і особисто пана Баканова).
1. Якщо ви вирішили зламати декілька сайтів районних рад у Одеській області, щоб розмістити там провокаційну заяву від імені опозиційної партії, прочитайте спочатку про цю партію у Вікіпедії. Цілком можливо, ви дізнаєтеся, що у партію входять найкращі спеціалісти з кібербезпеки в країні.
2. Якщо ви полінилися читати про партію і вже готуєте фейкову заяву, щоб розмістити її на зламаних сайтах, оберіть тему заяви правильно. Якщо партія, проти якої ви робите провокацію, не містить у назві слів «порядок» чи «традиція», то ідея писати заяву про готовність розстрілювати мігрантів з Близького Сходу може бути невдалою.
3. Не полініться почитати попередні пости опозиційної партії, проти якої ви робите провокацію, і спробуйте витримати такий самий стиль. Якщо читати ліньки, утримайтесь від написання слів та виразів, в яких ви не впевнені.
4. У партіях, які створювалися топовими фейсбук-блогерами, партійний смм-ник може зникнути безвісти!!! Якщо бути писати більше одного!!! Знаку оклику!!! В кінці речення!!! І неправильно, поводитись з, комами та крапками……!!! Майте це!!! На увазі!!! Коли пишете заяву!!!
5. Якщо ви зламали сайт о першій ночі в ніч з четверга на п'ятницю, о другій зробили скріншоти і повернули все як було, а вже о сьомій ранку п'ятниці на дружніх вам сайтах вийдуть однакові новини про факт зламу - це може бути трішки підозрілим, уникайте цього.
6. Будьте готові до того, що ваша блискуча спецоперація стане посміховиськом у соцмережах.
7. Якщо вас примушують робити дурню на роботі - звільніться і найдіть нормальну. Ні, ну справді.
P.S. Все вищезгадане не має жодного стосунку до того факту, що сьогодні вночі низку сайтів районних рад та громад в Одеській області було зламано, і на них від імені «Демократична Сокира» розміщено заяви про готовність збройного опору арабським мігрантам, після чого в СБУ Одеської області почали готуватися до відкриття кримінального провадження і видачі судових рішень про дозволи на обшуки у представників руху.
викиликс тому пример.
1. Кацапы подбросив флешку, таким образом намекают на то, что их ГРУ и ФСБ вовремя всё узнали.
2. Подстава. Кацапы решили помочь Соколовой убраться из эфиров с помощью уголовного преследования. Она по наивности заглотнула крючок!