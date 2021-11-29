Бабченко закликав Зеленського припинити згубну діяльність, зокрема переслідування Бутусова: Країні не потрібен ще один Майдан
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Кожне відкриття рота Володимира Зеленського у прямому значенні коштує Україні дуже дорого.
Про це розмірковує у фейсбуці журналіст Аркадій Бабченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що до багато чого звик, але дії нинішньої влади України приголомшують журналіста щодня.
"ДБР порушило проти Юрія Бутусова кримінальну справу за планування, розв'язування та ведення агресивної війни. Перечитайте цей рядок ще раз. З першого його важко зрозуміти. Відкрило за його запитання Володимиру Зеленському. Я не знаю, як це коментувати. Я не хочу це коментувати. Та тут і нема чого коментувати. Тут із усіх коментарів необхідне лише одне слово – п#з-дець. Більше тут і нема чого говорити", - пише Бабченко.
Він закликав президента припинити згубну для країни діяльність.
"Це агонія, Володимире Олександровичу. Гірше того. Це помилка. Опануйте себе. Ви стільки разів повторювали на пресконференції, що ви - Президент України, що настав час би вже повірити в це Вам самому. І, головне, зрозуміти це. Що Ви - не просто лох якийсь. А Президент країни, яка восьмий рік веде війну. Ну, то вже так вийшло. На жаль. Країни, якій у цій ситуації зовсім не потрібний ще один Майдан. Ще один період - цього разу, щоправда, я сподіваюся, гранично короткий, тому що за вас точно ніхто не буде розстрілювати на Інститутській український народ, проте - ще один перехідний період безвладдя і лихоліття. Досидіть два з половиною роки. Будь ласка. Я вас прошу. І тихо-мирно їдьте до Ростова танцювати на підборах далі про країну, готову з обох боків. І всі будуть щасливі. І Ви повернетеся до своєї улюбленої справи. Єдиної, яку вмієте робити добре. І Газпром відвалить Вам мільярди мульєнів, аби тільки бачити у себе на корпоративних підтанцьовках колишнього президента. І оплесків, які Вам так потрібні, у Вас там буде вище за дах. І Україна зітхне спокійніше. Це не складно. Потрібно тільки одне. Записуйте відео. І все. І нічого більше руками не чіпайте", - переконаний журналіст.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
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29 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Как-то уж больно быстро Офис Президента и Иван Баканов начали «закапывать» Зеленского. Уже Бутусову ДБР предъявил подозрение.
Об этом говорится в статье издания «ОРД».
«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни.
Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написа що це було давно.
Я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка - і почули, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв'язав війну!».
- Теперь координация действий ОП, силовиков и российского влияния может считаться доказанной - Бутусов об открытии дела против него
Сложно придумать больший идиотизм, но ОП его придумал!
Зеленского искренне жаль. Его же кадры чрезвычайно быстро превращают Владимира Александровчиа в политический труп. О знаменитой пресс-конференции писали уже очень много, поэтому не будем повторяться. Но вполне очевидно, что лучше бы Зеленский на нее не выходил.
И рейтинги, и пленарная неделя в ВР покажут печальные результаты этого цирка. Мы же остановимся лишь на тех моментах, в которых становится понятно, что Баканов и все «разведсообщество» Зеленского работают откровенно против него.
Первое. Безумное заявление Зеленского о том, что в стране готовится 1-2 декабря государственный переворот с участием Ахеметова. Доказательства - некая аудиозапись разговора трех ментов - Василия Грицака, Эдуарда Федосова и Алексея Васильева якобы находящихся в Крыму с сотрудником ФСБ, неким Василием Васильевичем Лаптевым.
Причем, запись этого разговора слили из ОП американскому журналисту Кристоферу Миллеру. То есть, эту аудиозапись и ее трактовку Зеленскому предоставили отечественные спецслужбы. Что оказалось в итоге? Грицак и Федосов, достаточно известные менты, живут не в Крыму, а в Киеве.
Мирные пенсионеры, которым явно не с руки устраивать госпереворот. Алексей Васильев - вообще неизвестно кто. Естественно, тут же с опровержениями информации Президента выступил как Ахметов, так и Грицак с Федосовым.
Кроме того, если вышеупомянуте граждане готовили госпереворот - почему они не в СИЗО? Получается, что Баканов, Буданов или Литвиненко жестоко подставили Президента и выставили его на посмешище перед всем миром.
Я не понимаю, почему эти люди так ненавидят Зеленского? Понятно, что он доверчивый и ничего не понимает ни в юриспруденции, ни в деятельности спецслужб, но это как-то уж слишком жестоко. Скорее всего, это работа Баканова.
- Зеленский несказанно порадовал Януковича заявлением о «госперевороте»
Именно СБУ со времен Грицака балуется всеми этими палеными «аудизаписями». В результате столь резонансного заявления Зеленского акции всех украинских предприятий, не только ДТЭК мгновенно обрушились. Пару слов - и страна потеряла миллиарды. И за это должен быть кто-то наказан. Не столько Зеленский, как тот, кто принес ему эту «информацию».
Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса.
Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР.
На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.
Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова.
В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»
Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев?
Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует?
Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.
А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Really ?
Та його би вбили, або взяли б у полон. Як громадянина України.
Этим подозрением он вполне мог заняться после февраля. Но все тушат огонь бензином, я смотрю, и при этом все считают себя очень мудрыми патриотами.