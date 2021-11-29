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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (2015) Стефанчук Руслан (418)

Єрмак пов’язаний з Москвою, Деркач - під санкціями США, а влада чомусь зосереджена на Бутусові, - Юсупов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак пов’язаний з Москвою, Деркач - під санкціями США, а влада чомусь зосереджена на Бутусові, - Юсупов

Дії влади проти головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова виглядають як вибіркове правосуддя та спроба відвернути увагу суспільства від важливіших проблем.

Про це пише у фейсбуці блогер Олександр Юсупов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив слова спікера ВР, "слуги народу" Руслана Стефанчука, який сказав, що слідкуватиме за розслідуванням справи головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"А що Стефанчук думає, наприклад, про ситуацію з Андрієм Деркачем, який досі є депутатом українського парламенту, незважаючи на запровадження проти нього санкцій Вашингтоном майже рік тому за втручання в американські вибори та співробітництво з російськими спецслужбами?" - написав Юсупов.

Читайте: Бутусов: Державну охорону не прийму

Він також нагадав про заяву члена Європарламенту Віоли фон Крамон про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має "тісні зв'язки" з Москвою й це є загрозою "для всієї української безпеки" та про те, як Володимир Зеленський начебто не поінформував Єрмака перед закриттям телеканалів Віктора Медведчука, бо "американці сказали Зеленському не ділитися" цією інформацією.

"Дії ж Бутусова справді є незвичними і їм обов’язково мусить дати оцінку комісія з журналістської етики, як і відповідні правоохоронні органи. Тим не менш, невже потрібно робити реагування на цей інцидент пріоритетом на тлі значно більш резонансних подій? Очевидно ні, однак саме це й відбувається, тому виглядає як вибіркове правосуддя проти відомого розлідувача обставин "Вагнергейту" та спроба відвернути увагу суспільства від важливіших проблем", - вважає Юсупов.

Також читайте: Справа Бутусова - це не переслідування, - Арахамія

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку"фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.

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Топ коментарі
+32
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - ригі.
Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка московії.
Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Єрмак залякав наркомана путчом і добився звільнення начальника контррозвідки, яка більш-менш нормально продовжувала працювати проти русні. Тепер Єрмак поставить на цю ключову посаду свого фсбшного кадра
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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29.11.2021 22:25
+24
Патушта Бубочка - хароший, а ви всьо врьоті на нєво. Я правильно пишу, Блядімссанич?
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29.11.2021 22:14
+23
Гундосик звик до оплискив. Якщо їх немає, теба знайти причину. Оскільки воно в психоемоційному розвитку є дитиною, то причина не в ньому, воно винно не може бути. Винен хтось інший. Винен Порошенко, Гончаренко, Лерос, Бурба та Бутусов. Це вони його критикують, та псують його рейтинг, тому нема оплискив, тому вони - вороги...
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29.11.2021 22:27
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Патушта Бубочка - хароший, а ви всьо врьоті на нєво. Я правильно пишу, ************?
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29.11.2021 22:14 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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29.11.2021 22:23 Відповісти
ЗЕзграя - то є путінська ширма для ригів, антимайдану, тітушок, агентури ГРУ/ФСБ і всіх, хто ненавидить і зневажає Україну і нас. ЗЕзграя -то є путінський інструмент ліквідації незалежної і вільної України, крокуючої до ЄС і НАТО. Не знищим путінську ЗЕзграю - вони знищать нас!
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29.11.2021 22:30 Відповісти
Нове погоняло зЕленського,-. " ЗеляБутерброд"!!!🤓
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29.11.2021 22:14 Відповісти
Ну або -"Зелений бутерброд"!🤓👍
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29.11.2021 22:16 Відповісти
Я часто называю этого окурка : ЗЕлена дрысля.
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30.11.2021 07:58 Відповісти
Пивоварня "Правда" "ЗЕЛЕНЕ ЧМО"
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30.11.2021 09:08 Відповісти
Якщо людина в голову їсть та нею спить,то це не означаєїсть що в ній ще є розум...
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29.11.2021 22:15 Відповісти
Так это смотря чья голова. Бубочкина голова как раз для пожрать, покорчить рожи и чтобы придать этому дрыщу человеческий вид. А розуму у этого говноралиссимуса пока никто не видел, даже малейших признаков. Клоун и ум - это не совместимо.
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30.11.2021 08:03 Відповісти
аби ж це влада,то гидоття зелене обдовбане...
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29.11.2021 22:17 Відповісти
Читати треба перед тим, як писати
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29.11.2021 22:24 Відповісти
За чтение ему Дерьмак не платит.
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29.11.2021 22:32 Відповісти
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - ригі.
Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка московії.
Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Єрмак залякав наркомана путчом і добився звільнення начальника контррозвідки, яка більш-менш нормально продовжувала працювати проти русні. Тепер Єрмак поставить на цю ключову посаду свого фсбшного кадра
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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29.11.2021 22:25 Відповісти
А чем занимался Моника Зеленски и его друг Дерьмак в 2014-2018?
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29.11.2021 22:38 Відповісти
Ваши доказательства - не доказательства, русский?
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29.11.2021 22:30 Відповісти
Тому що ze-Ленського путчить.
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29.11.2021 22:18 Відповісти
Шо за бред «Дії ж Бутусова справді є незвичними»?
Журналисты имеют право задавать любые вопросы .

Есть закон , защищающий журналистов . И полиция могла бы отреагировать на наезды на Бутусова от НАНЯТЫХ НАРОДОМ работников Печерских холмов .
Полицию , кстати, тоже народ содержит .
ИШЬ , полетал на французском вертолёте и уже журналистам рот закрывает !!!!
И вертолёт на народные деньги куплен
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29.11.2021 22:20 Відповісти
Не лише поліцію ,а всю псевдодержвладу -зелену плісняву !!!)))
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29.11.2021 22:26 Відповісти
Блин, они точно забыли , что живут на деньги украинцев !!
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29.11.2021 22:27 Відповісти
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29.11.2021 22:21 Відповісти
Лучше на ручной шарманке-мясорубке с пением...
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29.11.2021 23:59 Відповісти
Гундосик звик до оплискив. Якщо їх немає, теба знайти причину. Оскільки воно в психоемоційному розвитку є дитиною, то причина не в ньому, воно винно не може бути. Винен хтось інший. Винен Порошенко, Гончаренко, Лерос, Бурба та Бутусов. Це вони його критикують, та псують його рейтинг, тому нема оплискив, тому вони - вороги...
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29.11.2021 22:27 Відповісти
Бутусов

Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат

Скованные одной цепью
Связанные одной целью...

Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц

Но как не играй, всё играешь отбой

И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придёт за тобой
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29.11.2021 22:28 Відповісти
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Этот Бутусов давно скурвился.
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29.11.2021 22:33 Відповісти
Ви про Наутілус Помпіліус? Можливо якщо вони підтримують анексію Криму та окупацію Донбасу
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30.11.2021 01:02 Відповісти
Именно, неоднократно бывал в Крыму, участник байкер-щоу взадостанова.
Очень любит *****.
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30.11.2021 01:21 Відповісти
Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака - ЗМІ

За версією журналістів-розслідувачів, під час обшуків у Київській міській державній адміністрації правоохоронці оминули увагою департамент міського благоустрою, очільника якого призначили "за рекомендацією" Андрія Єрмака.

Джерело: матеріали розслідування видання Bihus Info
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29.11.2021 22:35 Відповісти
А наш Бутусов нет.
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29.11.2021 22:35 Відповісти
Не бачу тут нічого дивного - колаборантам та зрадникам ця влада радо допоможе гарно влаштуватися, бо "ета жє наши люді", а патріотам лише кримінальні справи та в'язниці. Схоже, зелена мерзота уявила, що може стати українським варіантом бульбофюрера чи х**ла, але відносно цього вона дуже помиляється.
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29.11.2021 22:36 Відповісти
потому что головой нужно думать на избирательном участке. кто не хочет жить в Европе, будет жить в совке
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29.11.2021 22:46 Відповісти
Чому взялися за Бутусова, а не за Єрмака чи Деркача ? Це ж класика. Згадайте Христа і Варраву. Чому стратили добродія Христа, а помилували вбивцю трьох людей ?
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29.11.2021 22:47 Відповісти
ты бы кого распял Шухевича или главу секты христиан-боптистов? а вопрос в иудее потерявшей свою независимость звучал именно так
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30.11.2021 00:04 Відповісти
👉За великим рахунком, причина усіх негараздів у тому, що Зеленський не на своєму місці 👈 Щоб звалити з себе усі ці свої зашквари, від ковіду, війни на сході, тарифів, тощо весь час шукають нових цапів-відбувайл. Винні усі, від Порошенка до журналістів, а тепер і Ахметов.

Кращий вихід - відставка Зеленського, нехай займається своєю справою, лупить прутнем по клавішах на корпоративах
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29.11.2021 22:47 Відповісти
А чтобы бубочка подал в отставку, надо ему придать ускорение, пенделя под жопу.
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30.11.2021 08:07 Відповісти
Шмаркля птица-гордая без пенделя не полетит!
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30.11.2021 09:12 Відповісти
НИКОГДА НИКУДА НЕ ПОДАСТ ,загнанный в угол шакал ,до последнего издыхания будет ГАДИТЬ И МСТИТЬ
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30.11.2021 09:17 Відповісти
Ну і вишенька на торті - цей ублюдок закатив істерику, що журналісти його травлять і не дають відпочивати.

А цей ублюдок, бачте, теж людина і МАЄ ПРАВО на відпочинок.

У чувака війна і пандемія , а воно відпочивати хоче.
Йди , Вова , у відставку і відпочивай але краще в тюрмі.😡
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29.11.2021 22:55 Відповісти
"не дають відпочивати."
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29.11.2021 23:00 Відповісти
Дорожки белой не хватает
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30.11.2021 09:19 Відповісти
Щось не зрозуміло - викликати президента України на стадіон це нормально=))) Бутусов клич на стадіон)))
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29.11.2021 22:58 Відповісти
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29.11.2021 23:03 Відповісти
сЦарь Голыйбородько харошый,а бояре какашки... Богдан, Розумков Аваков, Гончарук и прочие Герусы... Ахметовы...и даже Гордон с доктором Кошмаровским...
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29.11.2021 23:28 Відповісти
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29.11.2021 23:30 Відповісти
" Ермак связан с Москвой " - за то он по словам Бубочки мощный мужчина
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29.11.2021 23:35 Відповісти
зекрысу послушать -там все возле него мощные мужчины...просто так мои подруги всегда о хороших партнёрах в сексе отзываются...
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29.11.2021 23:42 Відповісти
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30.11.2021 01:21 Відповісти
Из истории

товаристч Сралин за 32 года у корыта ССра дохлого сменил 4 команды РСДРП...,чЛенинцев перестрелял, перетравил ядами до 1926 года...,потом пришли после убийства Дзержинского новые кадры...,продержались до 17 съезда РСДРП в феврале 1934 года...,после съезда пришла третья волна комунястов...расстрел которых Сралин начал в 1937 и по 1941 год...,и 4 последняя волна пришла после 1945 года... и до самой смерти в 1953 году Сралин продолжал мочить в сортире ВКП(б) не щадя пуза своего...,В итоге вышло в через ГУЛАГ прошло 68 млн врагов народа...,но не партии...
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29.11.2021 23:43 Відповісти
Потому что Зеля идиот. Тупой малорос и идот. Он абсолютно не понимает угрозы со стороны РФ. Так же как и его избиратели он думает что войну начал Порошенко а те кто на фронте - от нех делать там воюют. Я не могу это чучело называть президентом. Это каждодневное унижение всего украинского народа.
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29.11.2021 23:44 Відповісти
Шмаркля работает на РФ.
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30.11.2021 09:09 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1982461931912328&id=100004456211553
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30.11.2021 11:32 Відповісти
Меня бесит ,когда умные люди : журналисты ,аналитики, телеведущие ,депутаты оппозиционеры ,прекрасно зная ,что ОНО -НАРКОМАН ,МАРИОНЕТКА КРОТОВ СТРАНЫ АГРЕССОРА И ТД. УПОРНО ВЕЛИЧАЮТ - ПРЕЗ… Стыдно и подозрительн
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30.11.2021 09:25 Відповісти
Голобородько президент из кина....
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29.11.2021 23:46 Відповісти
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29.11.2021 23:55 Відповісти
А шо це ви усі під якимись хитрими ніками? Ви хто, шановні ДРУЗІ?)))
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30.11.2021 00:21 Відповісти
Пан Бакланов, не филонте, вам никто на блюдечке "врагов" писюниста не предоставит
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30.11.2021 01:24 Відповісти
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30.11.2021 01:37 Відповісти
Раптом правда прозвучала в лице та ще й на камеру.І воно образилося,як посмів плебей щось писнути проти найвеличнішого та його друзів.А стріляти в бік російських окупантів- взагалі смертельний злочин,як же ж потім дивитися в очі своєму куратору.
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30.11.2021 07:49 Відповісти
Бутусов, ты бредишь?
https://www.facebook.com/100004456211553/posts/1980560655435789/
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30.11.2021 11:24 Відповісти
Butusov, you are totally crazy!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1982461931912328&id=100004456211553
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30.11.2021 11:30 Відповісти
Яка користь від тебе бутусов, крім дерьма, яке ти сам на себе зливаешь. Раніше я поважав тебе, але зараз тобі немає довіри
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30.11.2021 11:36 Відповісти
 
 