Єрмак пов’язаний з Москвою, Деркач - під санкціями США, а влада чомусь зосереджена на Бутусові, - Юсупов
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Дії влади проти головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова виглядають як вибіркове правосуддя та спроба відвернути увагу суспільства від важливіших проблем.
Про це пише у фейсбуці блогер Олександр Юсупов, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив слова спікера ВР, "слуги народу" Руслана Стефанчука, який сказав, що слідкуватиме за розслідуванням справи головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"А що Стефанчук думає, наприклад, про ситуацію з Андрієм Деркачем, який досі є депутатом українського парламенту, незважаючи на запровадження проти нього санкцій Вашингтоном майже рік тому за втручання в американські вибори та співробітництво з російськими спецслужбами?" - написав Юсупов.
Він також нагадав про заяву члена Європарламенту Віоли фон Крамон про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має "тісні зв'язки" з Москвою й це є загрозою "для всієї української безпеки" та про те, як Володимир Зеленський начебто не поінформував Єрмака перед закриттям телеканалів Віктора Медведчука, бо "американці сказали Зеленському не ділитися" цією інформацією.
"Дії ж Бутусова справді є незвичними і їм обов’язково мусить дати оцінку комісія з журналістської етики, як і відповідні правоохоронні органи. Тим не менш, невже потрібно робити реагування на цей інцидент пріоритетом на тлі значно більш резонансних подій? Очевидно ні, однак саме це й відбувається, тому виглядає як вибіркове правосуддя проти відомого розлідувача обставин "Вагнергейту" та спроба відвернути увагу суспільства від важливіших проблем", - вважає Юсупов.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку"фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
29 листопада радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.
Будь ласка, зачекайте...
Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка московії.
Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Єрмак залякав наркомана путчом і добився звільнення начальника контррозвідки, яка більш-менш нормально продовжувала працювати проти русні. Тепер Єрмак поставить на цю ключову посаду свого фсбшного кадра
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
Журналисты имеют право задавать любые вопросы .
Есть закон , защищающий журналистов . И полиция могла бы отреагировать на наезды на Бутусова от НАНЯТЫХ НАРОДОМ работников Печерских холмов .
Полицию , кстати, тоже народ содержит .
ИШЬ , полетал на французском вертолёте и уже журналистам рот закрывает !!!!
И вертолёт на народные деньги куплен
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью...
Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
Но как не играй, всё играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придёт за тобой
Очень любит *****.
За версією журналістів-розслідувачів, під час обшуків у Київській міській державній адміністрації правоохоронці оминули увагою департамент міського благоустрою, очільника якого призначили "за рекомендацією" Андрія Єрмака.
Джерело: матеріали розслідування видання Bihus Info
Кращий вихід - відставка Зеленського, нехай займається своєю справою, лупить прутнем по клавішах на корпоративах
А цей ублюдок, бачте, теж людина і МАЄ ПРАВО на відпочинок.
У чувака війна і пандемія , а воно відпочивати хоче.
Йди , Вова , у відставку і відпочивай але краще в тюрмі.😡
товаристч Сралин за 32 года у корыта ССра дохлого сменил 4 команды РСДРП...,чЛенинцев перестрелял, перетравил ядами до 1926 года...,потом пришли после убийства Дзержинского новые кадры...,продержались до 17 съезда РСДРП в феврале 1934 года...,после съезда пришла третья волна комунястов...расстрел которых Сралин начал в 1937 и по 1941 год...,и 4 последняя волна пришла после 1945 года... и до самой смерти в 1953 году Сралин продолжал мочить в сортире ВКП(б) не щадя пуза своего...,В итоге вышло в через ГУЛАГ прошло 68 млн врагов народа...,но не партии...
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