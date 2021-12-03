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Новини Політика України Справа Бутусова
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Бутусов Юрій (3126) ДБР (2562)

Провадження проти мене відкрито винятково для того, щоб отримати санкцію на прослуховування та стеження, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Провадження проти мене відкрито винятково для того, щоб отримати санкцію на прослуховування та стеження, - Бутусов

Досі фігурантом провадження про ведення агресивної війни проти України ДБР не зробило президента РФ Володимира Путіна.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"П'ятий день чекаю на будь-які слідчі дії ДБР за результатами розслідування у кримінальній справі за статтею 437 КК - розв'язання та ведення агресивної війни, фігурантом якої мене оголосило ДБР. Минуло 5 днів - мені досі навіть не дзвонив слідчий чи якась посадова особа. Очевидно, справа відкрита тільки для того, щоб отримати санкцію на прослуховування та наружку, щоб почати за мною стеження", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголосив, що у провадженні безліч порушень, про які він згодом напише статтю.

"ДБР відкрило справу за політичним замовленням президента, вони зобов'язані вибачитися і понести відповідальність за численні процесуальні порушення. Чекаю виклику на допит, щоб дати свідчення про політичне замовлення кримінальної справи проти журналіста.

Хочу встановити, яка посадова особа ДБР наказала відкрити справу за статтею 437, щоб зробити її знаменитою.

Головним завданням вважаю - розповісти ДБР, що досі фігурантом справи про ведення агресивної війни проти України вони не зробили президента РФ Володимира Путіна. На мене, українського журналіста, справа за статтею 437 є, а щодо Путіна - ні. Несправедливо. Цю несправедливість вимагаю усунути. Тепер змушуватиму вас, замовників, відкрити справу щодо Путіна, щоб спокутувати гріхи", - підсумував головред Цензор.НЕТ.

Також читайте: Незалежна медійна рада засуджує тиск на Бутусова. ЗАЯВА

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Також дивіться: Бутусов на Майдані: Я змушу Зеленського заплатити моральну шкоду, і ці гроші підуть на допомогу воїнам. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Производство открыто, потому-то бубачку обидели
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03.12.2021 10:48
+9
ермак разрешил а подоляк пушку заряжал.
Открывайте уголовное дело.
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03.12.2021 10:57
+8
однозначно нарушил правила стрельб. не отсоединил магазин от гаубицы, не предьявил пустой патронник руководителю стрельб, контрольного спуска не произвел.. стряпчие, вы е..нулись?!
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03.12.2021 10:53
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Це й тут помітно, з"явились нові "заслані кІзячки"!
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03.12.2021 10:29 Відповісти
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03.12.2021 10:34 Відповісти
Производство открыто не против Бутусова, а по факту стрельбы из орудия лицом, которое, возможно, не имело право этого делать.
Вопросы: Когда? Где? При каких обстоятельствах? Кто допустил к орудию?
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03.12.2021 10:34 Відповісти
ермак разрешил а подоляк пушку заряжал.
Открывайте уголовное дело.
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03.12.2021 10:57 Відповісти
А почему бы и нет?
Подавай заявление о том, что у тебя есть достоверная информация о преступлении.
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03.12.2021 10:59 Відповісти
а на Бутусова кто подавал?
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03.12.2021 11:04 Відповісти
На Бутусова никто не подавал.
Нет на него дела. Есть дело по факту стрельбы, которую произвёл Бутусов.
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03.12.2021 11:07 Відповісти
та ты шо? А на всех резервистов кто стреляет из пушек на полигонах окрывают уголовное дело?
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03.12.2021 11:09 Відповісти
Вот и разберутся, когда это было.
Если Бутусов стрелял, как резервист и в соответствии с планом подготовки, вопросов нет.
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03.12.2021 11:12 Відповісти
Тьі на каком полигоне видел неубранньіе с предьідущего года подсолнухи? )))
А если принять что бьіло на полигоне, что к чему ета тирада "по российским окупантам, за голод 33-го и т.д. "? Потому что большой ребенок?
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03.12.2021 12:22 Відповісти
Немає чіткого пояснення проти кого відкрито кримінальне провадження, чи проти Бутусова, чи по факту пострілу з гаубиці.
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03.12.2021 10:44 Відповісти
Там такі затійники, що можуть і зробити посадовою особою - посадять.
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03.12.2021 13:24 Відповісти
Производство открыто, потому-то бубачку обидели
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03.12.2021 10:48 Відповісти
не бачу цілковитої адекватності з обох сторін конфлікту.
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Как аукнулось, так и откликнулось.
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03.12.2021 11:00 Відповісти
зєля відвертий мудак, дії якого періодично бісять, але 100 000 ординців на кордоні дещо нівелюють бажання його скинути саме сьогодні. а про серйозність намірів кацапів заголосив саме захід, тому на класичне "не розкачуйте човен" якось не дуже схоже.
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03.12.2021 11:07 Відповісти
Тебе не нравится зеля, но он избран законно?
На следующих выборах снова выберут не твоего кандидата, снова будешь призывать "скидывать"?
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03.12.2021 11:10 Відповісти
перегини демократії. цілковитий одобрямс лише у КНДР
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03.12.2021 11:15 Відповісти
Тогда предложи считать президентом того, кто займёт второе место.
И всё будет по-твоему.
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03.12.2021 11:18 Відповісти
🤮
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03.12.2021 11:23 Відповісти
старайся, dublle Max краще, бо непереконливо брешеш. До тіла не допустять зільоні соплі вилизуватине дадуть.
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03.12.2021 11:34 Відповісти
Якщо народ обрав клоуна, а він далі дмає, що бути президентом -то те саме, що грати в цирку, о народ має право на виправення своєі помилки і не чекати, поки вся краіна опиниься в цирку.
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03.12.2021 12:35 Відповісти
однозначно нарушил правила стрельб. не отсоединил магазин от гаубицы, не предьявил пустой патронник руководителю стрельб, контрольного спуска не произвел.. стряпчие, вы е..нулись?!
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03.12.2021 10:53 Відповісти
Это не та "пушка".
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03.12.2021 11:01 Відповісти
нагадую:
путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап - раб ***********.
Крим - Україна.
*********&рф - ПНХ.
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03.12.2021 11:46 Відповісти
Мы тут про "пушку".
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03.12.2021 11:50 Відповісти
Это не Наши! 3.14дарасы!
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03.12.2021 10:57 Відповісти
Й це не жарти. Це дуже небезпечно коли президентом стає мстивий, образливий мудак з комплексом "ЯнєЛох" . Може бути багато крові знов..... сподіваюсь я помиляюсь 🤞.
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03.12.2021 11:45 Відповісти
А нема чого бубочку ображати. він же не лох.
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03.12.2021 12:28 Відповісти
ругал пороха, ругал, а вышло вон как...)
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03.12.2021 12:15 Відповісти
То ж поганий Порох а це - хароша зелупа!
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03.12.2021 12:37 Відповісти
Если уважаемый пан не отрицает, что стрелял из гаубицы, то причем здесь политический заказ?
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03.12.2021 12:25 Відповісти
Если уважаемому пану дали дернуть за веревочку на каких -то учениях,это не значит, что он развязал войну на Донбассе.
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03.12.2021 12:29 Відповісти
Коли вб"ють Арестовича, то навіть собака за ним не гавкне.
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03.12.2021 12:27 Відповісти
Буде як з Бузиною
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03.12.2021 12:36 Відповісти
Бузина-то был негодяем. Сравнил кислое с твёрдым

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03.12.2021 12:52 Відповісти
а абдрістович хто???
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03.12.2021 12:53 Відповісти
Зато не мародер
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03.12.2021 13:11 Відповісти
мародер хоч зберіг і потім з користю використав, а цей рукосрак все на гівно перетворює, такий соабі цар Мідас навпаки
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03.12.2021 13:38 Відповісти
Ну что покойный Бузина , что суетливый Люся ... одни и те же лица
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03.12.2021 13:11 Відповісти
. Чекаю виклику на допит, щоб дати свідчення про політичне замовлення кримінальної справи проти журналіста. Джерело: https://censor.net/ua/n3303136

Проти журналіста?

А почему проти Арахамії ніякої справи не відкривали, а просто всунули під автівку "жучка"?
Чи то "жучок" був несправжній, а зараз буде самий правдисінький?
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03.12.2021 12:28 Відповісти
Помилилися, не в те місце "жучка" всунули.
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03.12.2021 13:26 Відповісти
Бутусов не будучи военным, мог думать, что орудие :

- не настоящее
- не заряжено
- и т.д.
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03.12.2021 21:41 Відповісти
 
 