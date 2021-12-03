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Дії Бутусова не оцінюватимо до закриття провадження, - Комісія з журналістської етики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дії Бутусова не оцінюватимо до закриття провадження, - Комісія з журналістської етики

Комісія з журналістської етики заявила, що не розглядатиме дій головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, поки не буде закрите кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань.

Про це йдеться в заяві КЖЕ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Комісія зазначає, що що відео, яке Юрій Бутусов опублікував у фейсбуці 27 листопада і на якому він стріляє з гаубиці, спричинило гостру дискусію в Україні. Ситуація ще більше загострилася після того, як 28 листопада Державне бюро розслідувань розпочало провадження за фактом публікації.

КЖЕ звертає увагу, що користувачі фейсбуку закликали її оцінити етичність вчинку журналіста, оскільки це має робити саме комісія. Також про це писав позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Комісія зауважує, що, відповідно до ст. 6 Положення про КЖЕ, вона має право відмовити в розгляді звернення, якщо в компетентному суді порушено провадження про розгляд відповідного спору.

"Враховуючи той факт, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом опублікованого журналістом відео, Комісія не розглядатиме дії журналіста Юрія Бутусова до закриття кримінального провадження", – йдеться в заяві.

Також КЖЕ засудила будь-які спроби тиску на журналістів. Зокрема, спроби використати комісію для тиску.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
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03.12.2021 17:50
+10
"спричинило гостру дискусію в Україні"

Немає дискусії. Бутусов - молодець, Гундосик - маленьке, закомплексоване, образливе сцикло. Те що відбувається - ганебний Великий Дуполізінг, з порушенням закону, всупереч здоровому глузду та моралі.
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03.12.2021 18:02
+7
Іистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Параноїдальна маячня прогресує !!!)))
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03.12.2021 17:44
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Які ще дії, шмаль всрата? Що з гармати бахнув? Так мав повне право.
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03.12.2021 17:40 Відповісти
то на рiвнi нeзнаючих усiх норм "мав право"
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03.12.2021 18:20 Відповісти
НЕТ в УК наказания ЗА СТОЛЬ ЗЛОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ( правда сказанная в лицо ) !!!
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03.12.2021 18:52 Відповісти
так цe украiнська школа: вчилки точно так чмирять дiтeй чиi батьки вiдважилися пeдкоронованим сказати правду в лицe
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03.12.2021 19:00 Відповісти
Ти в Німеччині, а дітей в Україні покинула, де їх чмирять?
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03.12.2021 19:17 Відповісти
ти та курка що живe в Украiн i закрила очi на чмирeння власних дiтeй?
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03.12.2021 19:18 Відповісти
а коли на заборi три букви (прапорeць) написано так то щe забор (VPN) для тeбe чи тe що три букви означає?
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03.12.2021 19:25 Відповісти
А на фіга тобі впн? В одноґлазніках на сайтах російських антищеплеників та мамочок-овуляшок сидіти?
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03.12.2021 19:51 Відповісти
а ти докажи що в тeбe прапорeць нe vpn-ний. що ти сама нe мамашка-овуляшка
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03.12.2021 19:53 Відповісти
Ти ж сама заявила що під впн. Чи чекай... Ти без впн на Цензор не зайдеш? Донецьк?
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03.12.2021 19:57 Відповісти
Побачимо що там будуть розглядати, коли венедіктова вчергове придумає підозру невинним людям.
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03.12.2021 17:42 Відповісти
Іистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Параноїдальна маячня прогресує !!!)))
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03.12.2021 17:44 Відповісти
**Вистава ,перепрошую ,очепятка !!)))
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03.12.2021 18:26 Відповісти
Шкуры продажные.
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03.12.2021 17:48 Відповісти
Справа проти Бутусова це камінь в город всіх користувачів Цензор нет
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03.12.2021 17:49 Відповісти
з якого пeрeляку?
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03.12.2021 18:21 Відповісти
В ОП заявили, что госпереворота удалось избежать благодаря Зеленскому

InfoResist

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему не произошел государственный переворот, о возможности которого предупреждал Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в комментарии ЛIГА.net.

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой», - сказал он.

Вместе с тем Подоляк отметил, что появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны.

Советник главы ОП добавил, что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический.
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03.12.2021 17:50 Відповісти
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03.12.2021 17:51 Відповісти
Зеленськго дуже ПУТЧить
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03.12.2021 17:57 Відповісти
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03.12.2021 17:50 Відповісти
Зато вас ,зеленый лохторат,все меньше.
Что радует.
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03.12.2021 18:21 Відповісти
Почем за высер получаешь, рашотроллик?
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03.12.2021 18:30 Відповісти
В приличном обществе даже сказать стыдно что ты сосешь и у кого, подстилка Ермака.
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03.12.2021 18:38 Відповісти
Тортик я люблю)), У каждого свои вкусы,вот тебе нравится зеленые сопли вылизывать за Зелохом,и жопу Ермака. Так что тебе меня не понять.
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03.12.2021 18:47 Відповісти
И поскольку вас ,зебилов все меньше, скоро ты язык сотрешь)) ,твои плеснявые лидеры обгадились по самые помидоры.
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03.12.2021 18:52 Відповісти
А это не твоя забота.
Тебе до Марийки ,как свинье до неба, полоскун подоляцкий.
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03.12.2021 18:42 Відповісти
Я смотрю "сосать" тебя весьма вдохновляет, видать ты ,ущербное другого занятия не знаешь.
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03.12.2021 18:54 Відповісти
так один
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03.12.2021 18:59 Відповісти
судя по лайкам это ты один.
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03.12.2021 19:07 Відповісти
- Алло! Це Центр протидії дезинформації?

- Так!

- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!

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03.12.2021 19:20 Відповісти
про яку профпридатність особового складу може йти мова на тлі вндкт?
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03.12.2021 17:54 Відповісти
"спричинило гостру дискусію в Україні"

Немає дискусії. Бутусов - молодець, Гундосик - маленьке, закомплексоване, образливе сцикло. Те що відбувається - ганебний Великий Дуполізінг, з порушенням закону, всупереч здоровому глузду та моралі.
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03.12.2021 18:02 Відповісти
Що означає "користуватись"?
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03.12.2021 18:47 Відповісти
Раследовать Безугла будет?
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03.12.2021 18:37 Відповісти
Ваша комисия....до жопы! Бутусов ПАТРИОТ СТРАНЫ!.....и это не обсуждается!!!......Ни в какой форме!
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03.12.2021 18:43 Відповісти
???.....а вы собственно из какой страны??? Что вы вообще здесь делаете..????
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03.12.2021 18:56 Відповісти
Лишенцы и соглашенцы будут решать о действиях Бутусова. Пздц.
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03.12.2021 19:51 Відповісти
ахренеть, стрелять по оккупантам уже не этично...
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03.12.2021 19:53 Відповісти
на трeнуваннях до того ж
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03.12.2021 19:57 Відповісти
Це саме той аргумент, який вони розуміють

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18.02.2022 23:56 Відповісти
 
 