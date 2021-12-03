Дії Бутусова не оцінюватимо до закриття провадження, - Комісія з журналістської етики

Комісія з журналістської етики заявила, що не розглядатиме дій головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, поки не буде закрите кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань.

Про це йдеться в заяві КЖЕ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Комісія зазначає, що що відео, яке Юрій Бутусов опублікував у фейсбуці 27 листопада і на якому він стріляє з гаубиці, спричинило гостру дискусію в Україні. Ситуація ще більше загострилася після того, як 28 листопада Державне бюро розслідувань розпочало провадження за фактом публікації.

КЖЕ звертає увагу, що користувачі фейсбуку закликали її оцінити етичність вчинку журналіста, оскільки це має робити саме комісія. Також про це писав позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Комісія зауважує, що, відповідно до ст. 6 Положення про КЖЕ, вона має право відмовити в розгляді звернення, якщо в компетентному суді порушено провадження про розгляд відповідного спору.

"Враховуючи той факт, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом опублікованого журналістом відео, Комісія не розглядатиме дії журналіста Юрія Бутусова до закриття кримінального провадження", – йдеться в заяві.

Також КЖЕ засудила будь-які спроби тиску на журналістів. Зокрема, спроби використати комісію для тиску.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".