"Будь-хто має нести юридичну відповідальність", - Стефанчук про відповідальність Трухіна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що будь-яка людина, зокрема народний депутат, має нести юридичну відповідальність за свої вчинки.

Про це він заявив журналістам у понеділок у Києві, коментуючи ситуацію з народним депутатом Олександром Трухіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яка людина насамперед має нести завершену юридичну відповідальність...", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що це стосується і народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП Трухіна: У ДБР вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя. ВІДЕО+ФОТО

При цьому говорячи про політичну відповідальність, він сказав: "У нас 30 років несуть політичну відповідальність і з цього нічого немає".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.