Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
1 945 25

"Будь-хто має нести юридичну відповідальність", - Стефанчук про відповідальність Трухіна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що будь-яка людина, зокрема народний депутат, має нести юридичну відповідальність за свої вчинки.

Про це він заявив журналістам у понеділок у Києві, коментуючи ситуацію з народним депутатом Олександром Трухіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яка людина насамперед має нести завершену юридичну відповідальність...", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що це стосується і народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП Трухіна: У ДБР вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя. ВІДЕО+ФОТО

При цьому говорячи про політичну відповідальність, він сказав: "У нас 30 років несуть політичну відповідальність і з цього нічого немає".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

депутат (1808) ДТП (4544) цензура (368) Слуга народу (2859) Стефанчук Руслан (785) Трухін Олександр (159)
А за державну компенсацію аренди Стефанчуком квартири тещі буде відповідальність, ну, хоча б політична?
- Поки не бачу. Після цього пішов на підвищеня
07.02.2022 12:04 Відповісти
+6
07.02.2022 12:26 Відповісти
+5
Позднее зажигание, чи прижали - не отвертеться.
07.02.2022 11:54 Відповісти
Позднее зажигание, чи прижали - не отвертеться.
07.02.2022 11:54 Відповісти
Оно так считает, но это не значит , что слуга Трухин будет отвечать. Ведь зеленые говорят одно, делают другое, думают третье.
07.02.2022 12:11 Відповісти
Началась борьба с корупцией и воровством ?
07.02.2022 12:12 Відповісти
Має нести, то так, але є "ізбрані", на яких цей "вантаж" відповідальності не бажають накладати.
07.02.2022 11:59 Відповісти
А чому "любой", а не виключно злочинець? Під "любой" це ч*о кого на увазі має?
07.02.2022 12:29 Відповісти
такі да! но трухіна ніззя! во пєрвих єто антіматьєгосємітізм(єслі люді нє бздят), во вторих кто ж кусает руку кормящую
07.02.2022 12:00 Відповісти
07.02.2022 12:01 Відповісти
А за державну компенсацію аренди Стефанчуком квартири тещі буде відповідальність, ну, хоча б політична?
- Поки не бачу. Після цього пішов на підвищеня
07.02.2022 12:04 Відповісти
Тем более те у кого рыльце в пушку ! Типа Трухина.
07.02.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
Никаких продажных судов, для Трухина черенок уже отложили. Вот представим что завтра сдыхает Ху..ло, боюсь что много черенков понадобитсяя, потому что надо будет почистить Зе шайку, котрая с помощью ТВ - манипуляций захватила власть в Украине
07.02.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
Интересное фото - Зе рассматривает Трухина

А смотреть надо было раньше
07.02.2022 12:25 Відповісти
показати весь коментар
питання треба ставити не "що ще їм зробити", а "що нам із цим і з ними робити".....
07.02.2022 12:41 Відповісти
А сколько долларов вез Трухан, ну, абсалютно трезвым? Неужели каким-то патрульным мог сразу всю наличность предлагать? По тысяче долларов и под забором , в лес не уходя , было бы достаточно! А так патрульный, ясный свет в нашей темной монастырской системе МВД мог просто испугаться!
07.02.2022 12:32 Відповісти
ДБР хочет узнать у Петрика кто сделал копию с видеорегистратора .
А ПОЧЕМУ ДБР НЕ ИЩЕТ ОРИГИНАЛ ? Его же кто-то стёр ?кто ?
07.02.2022 12:32 Відповісти
стерла возможно система тут нет ничего удивительного. любой мессенджер это делает. а вот снять копию-тут могут остаться следы кто это сделал. и хорошо что сделал. в любом случае трухин должен ответить по Закону. но это врядли будет.....
07.02.2022 12:39 Відповісти
Сомневаюсь , обычно записи хранятся несколько лет
07.02.2022 12:45 Відповісти
любе зелене лайно читає те, що йому дали. школа клоуна. все за сценарієм
07.02.2022 12:37 Відповісти
Якщо свої ж його "зільють", а він потім "розкриє рота"...
07.02.2022 12:41 Відповісти
07.02.2022 12:44 Відповісти
КРИМИНАЛЬНУЮ !
Помни это, кнур, исключительно КРИМИНАЛЬНУЮ. И тебя это так же постигнет.
07.02.2022 12:49 Відповісти
3елебобікам не вірить ні один гавчик
07.02.2022 13:16 Відповісти
правильно.
07.02.2022 22:27 Відповісти
 
 