"Будь-хто має нести юридичну відповідальність", - Стефанчук про відповідальність Трухіна
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що будь-яка людина, зокрема народний депутат, має нести юридичну відповідальність за свої вчинки.
Про це він заявив журналістам у понеділок у Києві, коментуючи ситуацію з народним депутатом Олександром Трухіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будь-яка людина насамперед має нести завершену юридичну відповідальність...", - сказав Стефанчук.
Він наголосив, що це стосується і народних депутатів.
При цьому говорячи про політичну відповідальність, він сказав: "У нас 30 років несуть політичну відповідальність і з цього нічого немає".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
- Поки не бачу. Після цього пішов на підвищеня
А смотреть надо было раньше
А ПОЧЕМУ ДБР НЕ ИЩЕТ ОРИГИНАЛ ? Его же кто-то стёр ?кто ?
Помни это, кнур, исключительно КРИМИНАЛЬНУЮ. И тебя это так же постигнет.