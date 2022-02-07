РУС
"Любой должен нести юридическую ответственность", - Стефанчук об ответственности Трухина

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что любой человек, в частности народный депутат, должен нести юридическую ответственность за свои поступки.

Об этом он заявил журналистам в понедельник в Киеве, комментируя ситуацию с народным депутатом Александром Трухиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любой человек в первую очередь должен нести завершенную юридическую ответственность", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что это касается и народных депутатов.

При этом, говоря о политической ответственности, Стефанчук сказал: "У нас 30 лет несут политическую ответственность - и с этого ничего нет".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

+7
А за державну компенсацію аренди Стефанчуком квартири тещі буде відповідальність, ну, хоча б політична?
- Поки не бачу. Після цього пішов на підвищеня
07.02.2022 12:04 Ответить
+6
07.02.2022 12:26 Ответить
+5
Позднее зажигание, чи прижали - не отвертеться.
07.02.2022 11:54 Ответить
Позднее зажигание, чи прижали - не отвертеться.
07.02.2022 11:54 Ответить
Оно так считает, но это не значит , что слуга Трухин будет отвечать. Ведь зеленые говорят одно, делают другое, думают третье.
07.02.2022 12:11 Ответить
Началась борьба с корупцией и воровством ?
07.02.2022 12:12 Ответить
Має нести, то так, але є "ізбрані", на яких цей "вантаж" відповідальності не бажають накладати.
07.02.2022 11:59 Ответить
А чому "любой", а не виключно злочинець? Під "любой" це ч*о кого на увазі має?
07.02.2022 12:29 Ответить
такі да! но трухіна ніззя! во пєрвих єто антіматьєгосємітізм(єслі люді нє бздят), во вторих кто ж кусает руку кормящую
07.02.2022 12:00 Ответить
07.02.2022 12:01 Ответить
А за державну компенсацію аренди Стефанчуком квартири тещі буде відповідальність, ну, хоча б політична?
- Поки не бачу. Після цього пішов на підвищеня
07.02.2022 12:04 Ответить
Тем более те у кого рыльце в пушку ! Типа Трухина.
07.02.2022 12:11 Ответить
07.02.2022 12:20 Ответить
Никаких продажных судов, для Трухина черенок уже отложили. Вот представим что завтра сдыхает Ху..ло, боюсь что много черенков понадобитсяя, потому что надо будет почистить Зе шайку, котрая с помощью ТВ - манипуляций захватила власть в Украине
07.02.2022 12:20 Ответить
07.02.2022 12:22 Ответить
Интересное фото - Зе рассматривает Трухина

А смотреть надо было раньше
07.02.2022 12:25 Ответить
07.02.2022 12:26 Ответить
питання треба ставити не "що ще їм зробити", а "що нам із цим і з ними робити".....
07.02.2022 12:41 Ответить
А сколько долларов вез Трухан, ну, абсалютно трезвым? Неужели каким-то патрульным мог сразу всю наличность предлагать? По тысяче долларов и под забором , в лес не уходя , было бы достаточно! А так патрульный, ясный свет в нашей темной монастырской системе МВД мог просто испугаться!
07.02.2022 12:32 Ответить
ДБР хочет узнать у Петрика кто сделал копию с видеорегистратора .
А ПОЧЕМУ ДБР НЕ ИЩЕТ ОРИГИНАЛ ? Его же кто-то стёр ?кто ?
07.02.2022 12:32 Ответить
стерла возможно система тут нет ничего удивительного. любой мессенджер это делает. а вот снять копию-тут могут остаться следы кто это сделал. и хорошо что сделал. в любом случае трухин должен ответить по Закону. но это врядли будет.....
07.02.2022 12:39 Ответить
Сомневаюсь , обычно записи хранятся несколько лет
07.02.2022 12:45 Ответить
любе зелене лайно читає те, що йому дали. школа клоуна. все за сценарієм
07.02.2022 12:37 Ответить
Якщо свої ж його "зільють", а він потім "розкриє рота"...
07.02.2022 12:41 Ответить
07.02.2022 12:44 Ответить
КРИМИНАЛЬНУЮ !
Помни это, кнур, исключительно КРИМИНАЛЬНУЮ. И тебя это так же постигнет.
07.02.2022 12:49 Ответить
3елебобікам не вірить ні один гавчик
07.02.2022 13:16 Ответить
правильно.
07.02.2022 22:27 Ответить
 
 