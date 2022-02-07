"Любой должен нести юридическую ответственность", - Стефанчук об ответственности Трухина

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что любой человек, в частности народный депутат, должен нести юридическую ответственность за свои поступки.

Об этом он заявил журналистам в понедельник в Киеве, комментируя ситуацию с народным депутатом Александром Трухиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любой человек в первую очередь должен нести завершенную юридическую ответственность", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что это касается и народных депутатов.

Также смотрите: ДТП Трухина: В ГБР изучили видео более тысячи камер, нардеп не находился за рулем от Полтавы до Борисполя. ВИДЕО+ФОТО

При этом, говоря о политической ответственности, Стефанчук сказал: "У нас 30 лет несут политическую ответственность - и с этого ничего нет".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.