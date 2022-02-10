Семенченко: Вважаю себе взятим в заручники терористами

Екснардеп та колишній командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування та тероризмі, заявив, що більше не вважає себе підсудним.

Свою позицію Семенченко озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після останнього засідання суду більше не вважаю себе "підсудним". "Підсудним", який "захищається в українському суді" і якому суд надає можливість спростувати ці звинувачення і де діє "змагальність сторін". Зараз я вважаю себе взятим в заручники терористами", - написав він.

Семенченко твердить, що немає жодного змагального процесу, і суддя Шевченківського суду Кваша в усьому стає на бік прокурора.

"Мета цього судилища - це не виявлення істини, а затягування процесу на роки, з постійним продовженням мого перебування за гратами. За останні два місяця відбулося лише одне засідання, на якому один з суддів, звичайно ж, "захворів", і окрім мого запобіжного заходу нічого і не розглядали. А для чого? Хай Семенченко ще посидить", - пише екснардеп.

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Він пообіцяв подати найближчим часом заяву до ЄСПЛ. Та закликав приходити до нього на судові засідання, найближче з яких відбудеться 14 лютого о 13:00.

"Ну а хто хоче поспілкуватися безпосередньо зі мною – пишіть лист безпосередньо мені та відправляйте за адресою – 04050, м Киів, вул Дегтярівська 31, СІЗО 13, Семену Семенченко", – додав колишній комбат.

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Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілутелеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.