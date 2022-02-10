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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Семенченко: Вважаю себе взятим в заручники терористами

Семенченко: Вважаю себе взятим в заручники терористами

Екснардеп та колишній командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування та тероризмі, заявив, що більше не вважає себе підсудним.

Свою позицію Семенченко озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після останнього засідання суду більше не вважаю себе "підсудним". "Підсудним", який "захищається в українському суді" і якому суд надає можливість спростувати ці звинувачення і де діє "змагальність сторін". Зараз я вважаю себе взятим в заручники терористами", - написав він.

Семенченко твердить, що немає жодного змагального процесу, і суддя Шевченківського суду Кваша в усьому стає на бік прокурора.

"Мета цього судилища - це не виявлення істини, а затягування процесу на роки, з постійним продовженням мого перебування за гратами. За останні два місяця відбулося лише одне засідання, на якому один з суддів, звичайно ж, "захворів", і окрім мого запобіжного заходу нічого і не розглядали. А для чого? Хай Семенченко ще посидить", - пише екснардеп.

Дивіться: Суд залишив Семенченка під вартою ще на два місяці. ВIДЕО

Він пообіцяв подати найближчим часом заяву до ЄСПЛ. Та закликав приходити до нього на судові засідання, найближче з яких відбудеться 14 лютого о 13:00.

"Ну а хто хоче поспілкуватися безпосередньо зі мною – пишіть лист безпосередньо мені та відправляйте за адресою – 04050, м Киів, вул Дегтярівська 31, СІЗО 13, Семену Семенченко", – додав колишній комбат.

Також читайте: Семенченко пропонує створити петицію про те, щоб випустити з в’язниць всіх ветеранів

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілутелеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

Автор: 

суд (11763) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+9
Почему Парасюк с Соболевым не вытаскивают другана с тюрьмы.
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10.02.2022 01:24 Відповісти
+9
Колома щедро тогда платил "патриоту"
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10.02.2022 01:30 Відповісти
+9
А хіба Семенченко відмовився від своїх слів? Так, про Порошенка він все правильно сказав.
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10.02.2022 01:32 Відповісти
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Ого який він страшний став.
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10.02.2022 01:18 Відповісти
А до этого же Аленом Делон был
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10.02.2022 01:19 Відповісти
Ну видно, що якийсь замучений.
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10.02.2022 01:23 Відповісти
Зате похудів.
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10.02.2022 10:24 Відповісти
Ну, то есть, при Порохе человеку, незаконно хранящему в доме оружие, обстреливающему телеканалы, и совершавшему другие преступления, ничего бы не было? Я правильно тебя понял?
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10.02.2022 01:30 Відповісти
Он был тогда депутатом ВР, и у него была полная неприкосновеность. Поэтому твой коментарий - это зеленый кал. Подумай, нужно ли тебе дальше кушать зеленый кал?
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10.02.2022 01:56 Відповісти
А какой именно телеканал, м?
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10.02.2022 02:48 Відповісти
тебе в інтернетах забанили, м? стріляв криво, тому й сидить.
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10.02.2022 07:43 Відповісти
Не телеканали, а помийки мертвечука...
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10.02.2022 08:58 Відповісти
ото треба біло працювати на благо країни, коли була можливість, а не псувати все
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10.02.2022 01:22 Відповісти
Почему Парасюк с Соболевым не вытаскивают другана с тюрьмы.
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10.02.2022 01:24 Відповісти
Так это ж не Барыга Семена нагнул. Поэтому ничего страшного
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10.02.2022 01:28 Відповісти
Нет государственной подмоги. Чем тебе Парасюк надоел?
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10.02.2022 04:24 Відповісти
В поросюка нога болить.
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10.02.2022 10:11 Відповісти
Гм. "Терористи" висувають якісь вимоги ?
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10.02.2022 01:28 Відповісти
Можуть віддати його Лукашенку чи Путлеру. Вони ж його заарештовували на їхню вимогу.
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10.02.2022 08:20 Відповісти
Не треба нікому віддавати. Хай в нас курво посидить.
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10.02.2022 10:33 Відповісти
Тримайся Семене!
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10.02.2022 01:28 Відповісти
Згоден. Ще так багато тигрових креветок є, які можно з'їсти
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10.02.2022 01:33 Відповісти
Він Костя, а не Семен. Тримайся, Костю, а ми міхомайдан організуємо, батальйон "Донбас" вже йде на Київ! Баригу геть! Переможемо!
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10.02.2022 10:13 Відповісти
Семен Семенченко про Порошенка: Для мене особисто тепер ви - очманілий від страху і жадібності олігарх

Оце часи були, еге ж?
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10.02.2022 01:29 Відповісти
Колома щедро тогда платил "патриоту"
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10.02.2022 01:30 Відповісти
Коломойський такий непередбачуваний! Одного улюбленця посадив у в'язницю. А іншого поставив на царство.
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10.02.2022 08:36 Відповісти
Один вже відпрацьований матеріал, іншого ще на один термін використати можна.
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10.02.2022 10:36 Відповісти
А хіба Семенченко відмовився від своїх слів? Так, про Порошенка він все правильно сказав.
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10.02.2022 01:32 Відповісти
Почему Порох олигарх? А как он "боится" мы уже увидели, когда он вернулся в Киев на клоунские судилище
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10.02.2022 01:37 Відповісти
Только вот это все не про Порошенка, а про Беню.
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10.02.2022 01:54 Відповісти
Дайте ему интервью чауса, может у него хоть остатки мозга заработают.
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10.02.2022 01:51 Відповісти
Он все прекрасно понимает. Он бенины бабки раньше отрабатывал
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10.02.2022 01:58 Відповісти
..офигеть.. целая ветка ботов.. сгиньте!!! Семен - один из немногих, которого боялся и недогетьман и теперешние *******..
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10.02.2022 02:00 Відповісти
Наташа, я плакал
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10.02.2022 02:06 Відповісти
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10.02.2022 02:07 Відповісти
Вони ж такі кумедні. Дуже шекілі ********** ))
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10.02.2022 02:19 Відповісти
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. выпускайте.
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10.02.2022 02:11 Відповісти
За Семенченко были десятки тысяч. Под его брендом сформировались боевые отряды реально воевавшие против кацапов. Что он украл? Храбрость у зэбила?
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10.02.2022 03:12 Відповісти
Жаль что большинство порохоботов, к которым отношусь и я, топят Семена. Он заукраинский и патриот.Осмотритесь вокруг и оцените обстановку. Уверен, что Семенченко, на фоне нынешних "друзей" окажется ангелом.
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10.02.2022 03:31 Відповісти
де ті десятки тисяч? він чмо, ніхто під "його брендом" проти кацапів не воював, для Бєні підприємства рейдерили, хіба що.
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10.02.2022 07:52 Відповісти
А-а-а-а. Ви це по телевізору бачили.
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10.02.2022 10:27 Відповісти
Ой сексоти накинулися на ветерана..співаючи в унісон з касабськими ПРовокаторами, які всі фігові( та й більшість мовою окупанта).
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10.02.2022 06:20 Відповісти
Следователи сотрудничают с КГБ Белорусь.
Все кто против России и Лукашенко должны быть освобождены.
Этот арест, это изоляция, боятся протестного человека.

Почему не арестован Кива?
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10.02.2022 06:22 Відповісти
Квазімоду вони бояться, а не "чєловєка".
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10.02.2022 10:20 Відповісти
Гадаю -він далеко не перший ,хто винен сидіти....а Пов'язувати політичні симпатії з тюрмою - не гідний засіб заробітку...
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10.02.2022 07:43 Відповісти
Він далеко не останній, хто має сидіти.
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10.02.2022 10:21 Відповісти
Семенченко -один из самых последовательных пратриотов Украины.
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10.02.2022 07:59 Відповісти
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10.02.2022 10:18 Відповісти
Якби Зеля не посадив Семенченка у в'язницю, батько не погодився б продавати Україні електрику через прокладання Арахімії.
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10.02.2022 08:14 Відповісти
Я вже боюсь на луку щось казати -посадять в нас...
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10.02.2022 08:51 Відповісти
Щоб ви розуміли всю продажність ЗЕ і його шайки , СБУ порушила кримінальну справу проти Семенченко на вимогу білоруського КДБ !!?? Перш ніж писати якийсь бруд на Семена , зайдіть на його ФБ і почитайте про ці події.
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10.02.2022 08:33 Відповісти
там все шито зельоними нитками. то к доктору комару не ходи. семсем зробив свій вибір. шаленне цькування пятого презедента. цйого семсема бідося в том що зель має хотєлку скористати його проти ПП. а так він їм нафіг не вравсь.
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10.02.2022 10:19 Відповісти
Зайшов на його ФБ. Не можу читати... СЛЬОЗИ ЗАВАЖАЮТЬ!!!!!!!!!!!
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10.02.2022 10:29 Відповісти
Поборол "барыгу", маладец... теперь можно посидеть и подумать, если есть чем...
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10.02.2022 10:11 Відповісти
Нема чим. Дупа була прострілена.
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10.02.2022 10:30 Відповісти
Він і зараз нічого не зрозумів.
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10.02.2022 10:35 Відповісти
Гриша Костін Костя ГрЬІшин, тримайся. Батальйон "Донбас" вже йде на Київ. МІЛЬЙОНИ людей виходять на міхомайдан. БАРИГУ ГЕТЬ! Переможемо.
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10.02.2022 10:17 Відповісти
Які вимоги висувають терористи? На що хочуть обміняти заручника, в кого?
Не зовсім зрозуміло.
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10.02.2022 10:34 Відповісти
Які б не висували, їхніх вимог ніхто не виконає. Сємєнчєнка нафік нікому не потрібен.
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10.02.2022 13:40 Відповісти
Дайте йому Гадю в камеру!
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10.02.2022 10:34 Відповісти
 
 