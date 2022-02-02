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Суд залишив Семенченка під вартою ще на два місяці. ВIДЕО

Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою екснардепу Семену Семенченку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Семенченка, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Кваша Антоніна продовжила Семенченкові термін тримання під вартою ще на 2 місяці. Сьогодні засідання відбулося з грубим порушенням права на захист Семенченка, адвокатів навіть не попередили", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про "Звільнення всіх українських військових" (оновлено)

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

Також читайте: Семенченко пропонує створити петицію про те, щоб випустити з в’язниць всіх ветеранів

Автор: 

суд (11747) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+17
Ну,что победил,,кровавого баригу,, Сеня? Вот тебя дурака свой парень из народа и посадит.
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02.02.2022 12:57 Відповісти
+13
Семенченко має вийти на волю, бо всі звинувачення проти не мають абсолютно ніякого обґрунтування, це чиста політична розправа над добровольцями на догоду білоруському диктатору, який боїться українських добровольців як вогню. Зеленський чинить злочин, коли тримає в СІЗО Семенченка і за це буде кримінальна відповідальність від якої ніхто не відмаже. Злочини проти особистості найбільш тяжкі і потім ніякі західні лідери не допоможуть!
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02.02.2022 12:56 Відповісти
+10
Порошенко хочуть посадити у в'язницю, бо він вугілля вагонами в ОРДЛО купував. А Семенченко вже у в'язниці сидить, бо він цю "торгівлю на крові" зупиняв. Цікаво кому дадуть більше терміну?
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02.02.2022 12:51 Відповісти
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Порошенко хочуть посадити у в'язницю, бо він вугілля вагонами в ОРДЛО купував. А Семенченко вже у в'язниці сидить, бо він цю "торгівлю на крові" зупиняв. Цікаво кому дадуть більше терміну?
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02.02.2022 12:51 Відповісти
Семенченко має вийти на волю, бо всі звинувачення проти не мають абсолютно ніякого обґрунтування, це чиста політична розправа над добровольцями на догоду білоруському диктатору, який боїться українських добровольців як вогню. Зеленський чинить злочин, коли тримає в СІЗО Семенченка і за це буде кримінальна відповідальність від якої ніхто не відмаже. Злочини проти особистості найбільш тяжкі і потім ніякі західні лідери не допоможуть!
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02.02.2022 12:56 Відповісти
Каким тут Лука к твоему шилокруту продажному Семе Гришину ? Тебя Беня имеет каждый день и в хвост и в гриву... (( Вы выбрали колени перед куйло а Лука боится какого дрЫща Сёму? Вы голову проверьте. Ваших ПОЦриото продажных даже ЗЕшмаркля уже прибила пикнуть боятся....Одна Маруся Звиробой и Федына в авторитете остались.Кива шлюхами называет и спокойно спит и ходит по Украине...
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03.02.2022 00:10 Відповісти
Похудел, бедняга
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Этот уголь покупался у предприятий, которые были зарегистрированы в Украине и платили налоги УКРАИНЕ. Сейчас уголь покупают в рашке и все деньги идут рашке. Но для быдла да, для быдла "торговля на крови"
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02.02.2022 13:46 Відповісти
были зарегистрированы в Украине, находились в ОРДЛО, но налоги платили в Украине? Причем с того кэша который им туда возили. Я правильно понимаю?
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02.02.2022 13:51 Відповісти
Во-первых не все было в кэше, но не это главное. Тебе не приходила в голову мысль, что налоги удерживали до того, как платили этим предприятиям? И раз они продавали по такой схеме, то признавали суверенитет государства Украина, в чем проблема?
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03.02.2022 00:47 Відповісти
Ну шо, Сеня, допомогли тобі твої ЗЕнелохи???
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02.02.2022 14:01 Відповісти
Похудел Семен.
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02.02.2022 12:52 Відповісти
канешна... это ж не за копейки в столовку верховной зрады питаться )))

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02.02.2022 13:42 Відповісти
Ну,что победил,,кровавого баригу,, Сеня? Вот тебя дурака свой парень из народа и посадит.
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02.02.2022 12:57 Відповісти
Молодец ,знаеш что сначала надо представиться. Ну а насчёт скажи ,ты это своему мужу будеш указывать.
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02.02.2022 13:35 Відповісти
Хъяссе, вы соевые п*дерасты уже и отношения оформили.
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02.02.2022 14:48 Відповісти
Что плохого в "побеждать барыг" ?
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Ничего плохого когда борятся с реальными баригами и мародерами а не с теми кого указывает рос тв.
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Если ориентироваться на то,что указывает рос тв,то путин лучший друг Украины )) Прекращай дурью маяться и начни слушать нормальные источники.
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02.02.2022 13:50 Відповісти
Понятно, ты прочитал слова не не смог сложить их в предложения. Где я сказал что надо ориентироваться на рос тв? И если мне понадобится совет того ,кто не умеет складывать из слов предложение имеющее изначальный смысл я буду знать к кому обратиться.
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02.02.2022 13:59 Відповісти
Мне достаточно смысла который ты закладывал ))
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02.02.2022 14:00 Відповісти
Тогда зачем из себя дурака корчишь?
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02.02.2022 14:07 Відповісти
зато без бариги, при новій пречесній владі...сидиш
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02.02.2022 12:57 Відповісти
Значит влада не такая и честная. Но чем барыги тебе так в душу запали ?
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02.02.2022 13:51 Відповісти
Якщо введуть особисту відповідальність суддів за арешт та ув'язнення завідомо невинних осіб, то усі отакі "судді"-************ стануть жебраками.
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02.02.2022 12:58 Відповісти
Ні -просто пересядуть з поршаків на заз 968....
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02.02.2022 13:47 Відповісти
Жаль, что у тебя руснявого выкормыша ещё грязный соевый язык не отсох!
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02.02.2022 14:15 Відповісти
людина живе в Україні колишній депутат ВР коли ж ви державну мову знати будете малороси...
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02.02.2022 13:22 Відповісти
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02.02.2022 13:25 Відповісти
Так і відситить.
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02.02.2022 13:33 Відповісти
Странно что у агента Путлера террориста Гиркина-Стелкова как и у Гришина-Семенченко двойная хвамылия... Контора спалилась...,использовав Гришина за нуплату кредитов в Крыму,его чисто шантажировали...
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Семён , засунь ей под ребро (судье)
Смотри , не обломай перо
Об это каменное сердце

Суки подколодной
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02.02.2022 13:44 Відповісти
не до тебя сейчас сеня... совсем не до тебя)))
может скоро с трухиным будете перестукиваться? (хотя... )))
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02.02.2022 13:45 Відповісти
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02.02.2022 13:46 Відповісти
Ошибка Семенченка в том,что он имея оружие не повернул его на олигархов.Чтобы защитить себе тыл. И которые все без исключения работали на раху. Особенно парашенко с медведчуком и ахметовым. Каломойский на тот момент имел и без рахи неограниченную власть по Днепру. Но сама система олигархического обогащения ему крайне приятна.Почему он позже и склонял украинцев не противится кацапам. Запад таким не нужен.Он уничтожит их законами и конкуренцией. Они же не самоубийцы - чтобы из хозяев превратиться в подозреваемых и гонимых.
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02.02.2022 13:47 Відповісти
Це ж не медве....... під домашнім ,з оксанкою мучається.......
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02.02.2022 13:50 Відповісти
зЕ и По два брата из одной синагоги,кто поддерживает этих мразей являются соучастниками и стадом баранов.
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02.02.2022 15:18 Відповісти
Йому до пари не хвата його кореша Садового.
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02.02.2022 15:51 Відповісти
Ну що синку, помогли тобі ті "ляхи".......?
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03.02.2022 08:53 Відповісти
Семенченка-Гришина не раз чув і бачив у кінці Євромайдану (тоді - ще в балаклаві). Та з якого боку не заглядай (чи прислухайся) - абсолютно нормальна, чесна й добропорядна людина. Пізніше довів свій справжній український патріотизм на фронті, щодня ризикуючи своїм життям. Кожен кривослов щодо нього - це ворог України, з якої башти б він не гавкав.
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03.02.2022 09:47 Відповісти
Скільки під***сів ботів кацапських і кремлівських. Радуються ненарадуються. Суки- продажні- щоб ви виздихали. Медведчукі і інші гниди ходять по вулицях а людину що розпочала спротив на Донбасі сидить у тюрьмі. Щоб вам язики поодсихали прихвостні
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03.02.2022 14:27 Відповісти
 
 