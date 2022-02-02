РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Видео Дело Семенченко и Шевченко
4 331 41

Суд оставил Семенченко под стражей еще на два месяца. ВИДЕО

Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Семену Семенченко.

Об этом говорится на Facebook--странице Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Сегодня заседание состоялось с грубым нарушением права на защиту Семенченко, адвокатов даже не предупредили", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об "Освобождении всех украинских военных" (обновлено). ФОТОрепортаж

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.

Автор: 

суд (25144) Семенченко Семен (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Ну,что победил,,кровавого баригу,, Сеня? Вот тебя дурака свой парень из народа и посадит.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:57 Ответить
+13
Семенченко має вийти на волю, бо всі звинувачення проти не мають абсолютно ніякого обґрунтування, це чиста політична розправа над добровольцями на догоду білоруському диктатору, який боїться українських добровольців як вогню. Зеленський чинить злочин, коли тримає в СІЗО Семенченка і за це буде кримінальна відповідальність від якої ніхто не відмаже. Злочини проти особистості найбільш тяжкі і потім ніякі західні лідери не допоможуть!
показать весь комментарий
02.02.2022 12:56 Ответить
+10
Порошенко хочуть посадити у в'язницю, бо він вугілля вагонами в ОРДЛО купував. А Семенченко вже у в'язниці сидить, бо він цю "торгівлю на крові" зупиняв. Цікаво кому дадуть більше терміну?
показать весь комментарий
02.02.2022 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко хочуть посадити у в'язницю, бо він вугілля вагонами в ОРДЛО купував. А Семенченко вже у в'язниці сидить, бо він цю "торгівлю на крові" зупиняв. Цікаво кому дадуть більше терміну?
показать весь комментарий
02.02.2022 12:51 Ответить
Семенченко має вийти на волю, бо всі звинувачення проти не мають абсолютно ніякого обґрунтування, це чиста політична розправа над добровольцями на догоду білоруському диктатору, який боїться українських добровольців як вогню. Зеленський чинить злочин, коли тримає в СІЗО Семенченка і за це буде кримінальна відповідальність від якої ніхто не відмаже. Злочини проти особистості найбільш тяжкі і потім ніякі західні лідери не допоможуть!
показать весь комментарий
02.02.2022 12:56 Ответить
Каким тут Лука к твоему шилокруту продажному Семе Гришину ? Тебя Беня имеет каждый день и в хвост и в гриву... (( Вы выбрали колени перед куйло а Лука боится какого дрЫща Сёму? Вы голову проверьте. Ваших ПОЦриото продажных даже ЗЕшмаркля уже прибила пикнуть боятся....Одна Маруся Звиробой и Федына в авторитете остались.Кива шлюхами называет и спокойно спит и ходит по Украине...
показать весь комментарий
03.02.2022 00:10 Ответить
Похудел, бедняга
показать весь комментарий
02.02.2022 13:43 Ответить
Этот уголь покупался у предприятий, которые были зарегистрированы в Украине и платили налоги УКРАИНЕ. Сейчас уголь покупают в рашке и все деньги идут рашке. Но для быдла да, для быдла "торговля на крови"
показать весь комментарий
02.02.2022 13:46 Ответить
были зарегистрированы в Украине, находились в ОРДЛО, но налоги платили в Украине? Причем с того кэша который им туда возили. Я правильно понимаю?
показать весь комментарий
02.02.2022 13:51 Ответить
Во-первых не все было в кэше, но не это главное. Тебе не приходила в голову мысль, что налоги удерживали до того, как платили этим предприятиям? И раз они продавали по такой схеме, то признавали суверенитет государства Украина, в чем проблема?
показать весь комментарий
03.02.2022 00:47 Ответить
Ну шо, Сеня, допомогли тобі твої ЗЕнелохи???
показать весь комментарий
02.02.2022 14:01 Ответить
Похудел Семен.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:52 Ответить
канешна... это ж не за копейки в столовку верховной зрады питаться )))

показать весь комментарий
02.02.2022 13:42 Ответить
Ну,что победил,,кровавого баригу,, Сеня? Вот тебя дурака свой парень из народа и посадит.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:57 Ответить
Молодец ,знаеш что сначала надо представиться. Ну а насчёт скажи ,ты это своему мужу будеш указывать.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:35 Ответить
Хъяссе, вы соевые п*дерасты уже и отношения оформили.
показать весь комментарий
02.02.2022 14:48 Ответить
Что плохого в "побеждать барыг" ?
показать весь комментарий
02.02.2022 13:41 Ответить
Ничего плохого когда борятся с реальными баригами и мародерами а не с теми кого указывает рос тв.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:43 Ответить
Если ориентироваться на то,что указывает рос тв,то путин лучший друг Украины )) Прекращай дурью маяться и начни слушать нормальные источники.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:50 Ответить
Понятно, ты прочитал слова не не смог сложить их в предложения. Где я сказал что надо ориентироваться на рос тв? И если мне понадобится совет того ,кто не умеет складывать из слов предложение имеющее изначальный смысл я буду знать к кому обратиться.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:59 Ответить
Мне достаточно смысла который ты закладывал ))
показать весь комментарий
02.02.2022 14:00 Ответить
Тогда зачем из себя дурака корчишь?
показать весь комментарий
02.02.2022 14:07 Ответить
зато без бариги, при новій пречесній владі...сидиш
показать весь комментарий
02.02.2022 12:57 Ответить
Значит влада не такая и честная. Но чем барыги тебе так в душу запали ?
показать весь комментарий
02.02.2022 13:51 Ответить
Якщо введуть особисту відповідальність суддів за арешт та ув'язнення завідомо невинних осіб, то усі отакі "судді"-************ стануть жебраками.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:58 Ответить
Ні -просто пересядуть з поршаків на заз 968....
показать весь комментарий
02.02.2022 13:47 Ответить
Жаль, что у тебя руснявого выкормыша ещё грязный соевый язык не отсох!
показать весь комментарий
02.02.2022 14:15 Ответить
людина живе в Україні колишній депутат ВР коли ж ви державну мову знати будете малороси...
показать весь комментарий
02.02.2022 13:22 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 13:25 Ответить
Так і відситить.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:33 Ответить
Странно что у агента Путлера террориста Гиркина-Стелкова как и у Гришина-Семенченко двойная хвамылия... Контора спалилась...,использовав Гришина за нуплату кредитов в Крыму,его чисто шантажировали...
показать весь комментарий
02.02.2022 13:43 Ответить
Семён , засунь ей под ребро (судье)
Смотри , не обломай перо
Об это каменное сердце

Суки подколодной
показать весь комментарий
02.02.2022 13:44 Ответить
не до тебя сейчас сеня... совсем не до тебя)))
может скоро с трухиным будете перестукиваться? (хотя... )))
показать весь комментарий
02.02.2022 13:45 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 13:46 Ответить
Ошибка Семенченка в том,что он имея оружие не повернул его на олигархов.Чтобы защитить себе тыл. И которые все без исключения работали на раху. Особенно парашенко с медведчуком и ахметовым. Каломойский на тот момент имел и без рахи неограниченную власть по Днепру. Но сама система олигархического обогащения ему крайне приятна.Почему он позже и склонял украинцев не противится кацапам. Запад таким не нужен.Он уничтожит их законами и конкуренцией. Они же не самоубийцы - чтобы из хозяев превратиться в подозреваемых и гонимых.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:47 Ответить
Це ж не медве....... під домашнім ,з оксанкою мучається.......
показать весь комментарий
02.02.2022 13:50 Ответить
зЕ и По два брата из одной синагоги,кто поддерживает этих мразей являются соучастниками и стадом баранов.
показать весь комментарий
02.02.2022 15:18 Ответить
Йому до пари не хвата його кореша Садового.
показать весь комментарий
02.02.2022 15:51 Ответить
Ну що синку, помогли тобі ті "ляхи".......?
показать весь комментарий
03.02.2022 08:53 Ответить
Семенченка-Гришина не раз чув і бачив у кінці Євромайдану (тоді - ще в балаклаві). Та з якого боку не заглядай (чи прислухайся) - абсолютно нормальна, чесна й добропорядна людина. Пізніше довів свій справжній український патріотизм на фронті, щодня ризикуючи своїм життям. Кожен кривослов щодо нього - це ворог України, з якої башти б він не гавкав.
показать весь комментарий
03.02.2022 09:47 Ответить
Скільки під***сів ботів кацапських і кремлівських. Радуються ненарадуються. Суки- продажні- щоб ви виздихали. Медведчукі і інші гниди ходять по вулицях а людину що розпочала спротив на Донбасі сидить у тюрьмі. Щоб вам язики поодсихали прихвостні
показать весь комментарий
03.02.2022 14:27 Ответить
 
 