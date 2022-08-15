В Енергодарі чутно вибухи, - мер Орлов
В окупованому Енергодарі пролунали вибухи. Містян просять залишатися в укриттях.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!", - зазначив він.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
15 серпня стало відомо, що окупанти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі.
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Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!