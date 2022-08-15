УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6994 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 970 11

В Енергодарі чутно вибухи, - мер Орлов

енергодар

В окупованому Енергодарі пролунали вибухи. Містян просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!", - зазначив він.

Також читайте: ВР закликає засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС та запровадити санкції проти атомної галузі РФ, - постанова

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

15 серпня стало відомо, що окупанти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі.

Автор: 

армія рф (17854) вибух (4525) Енергодар (264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Енергодар в заручниках
показати весь коментар
15.08.2022 16:30 Відповісти
+5
На початку війни, Європа робила вигляд, що її це не стосується: меркель та саркозі лише лицемірно посміхалися.
Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
показати весь коментар
15.08.2022 16:34 Відповісти
+1
путінхарошій, яво давєлі біндери, їм було мало вітерця в 1986 році, ідіоти.
показати весь коментар
15.08.2022 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Енергодар в заручниках
показати весь коментар
15.08.2022 16:30 Відповісти
На початку війни, Європа робила вигляд, що її це не стосується: меркель та саркозі лише лицемірно посміхалися.
Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
показати весь коментар
15.08.2022 16:34 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
15.08.2022 16:37 Відповісти
Справи кепські, орда сама не вийде, вони хочуть присвоїти АЕС, але може бути ... це вже не жарти.
показати весь коментар
15.08.2022 16:43 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 16:44 Відповісти
путінхарошій, яво давєлі біндери, їм було мало вітерця в 1986 році, ідіоти.
показати весь коментар
15.08.2022 16:49 Відповісти
Мавпи з гранатами
показати весь коментар
15.08.2022 17:07 Відповісти
это реально сложно. я не раз бывал в Энергодаре, на станции. вокруг все просматривается на километры, взять укрепрайон на отшибе, по которому нельзя стрелять ракетами и артилерией - практически нереально. разве что забросать их биологическим и химическим оружием с воздуха, но у тех кто сидит на АЭС - есть средства защиты. ну или десант вдв с воздуха, и морпехов с водохранилища. с кучей трупов и риском что взорвут реактор. касапы в данном случае знатно окопались. только измор - без воды, еды, но там город в заложниках.
показати весь коментар
15.08.2022 17:09 Відповісти
ну либо перехват связи и засыпание листовками и сообщениями о ОЧЕНЬ щедром вознаграждении за здачу
показати весь коментар
15.08.2022 17:12 Відповісти
кстати, мне интересно.. я бухал там в Энергодаре с хазяином гостиницы "сосновый бор" где я жил, и главой местного "козачества" - козачок и местный авторитет - мне не понравились, если честно, терпели меня только потому что "дяди попросили"... так вот... они как ? колаборанты или партизаны стали и я ошибся в них ?
показати весь коментар
15.08.2022 17:19 Відповісти
в енергодарі багато росіян ще 70-80 рр приїхало з рашки будувати дві електричні станції ТЕС і АЕС. то вони там зараз і проживають. так що калоборації хватає. ще рядом є села Іванівка і Дніпровка , так ті ще при катьке 2 переїхали з рязанських ******. так що вати у тих краях дуже багато.
показати весь коментар
15.08.2022 18:31 Відповісти
 
 