В Энергодаре слышны взрывы, - мэр Орлов
В оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил в телеграмм-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!", - отметил он.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
15 августа стало известно, что оккупанты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара.
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Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!