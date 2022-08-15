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Новости Война
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В Энергодаре слышны взрывы, - мэр Орлов

енергодар

В оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграмм-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!", - отметил он.

Читайте: В Энергодаре вследствие обстрела погиб мужчина и его собака, оккупанты намеренно целились в людное место (обновлено) ФОТО

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

15 августа стало известно, что оккупанты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара.

армия РФ (19703) взрыв (6813) Энергодар (158)


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Топ комментарии
+5
Енергодар в заручниках
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15.08.2022 16:30 Ответить
+5
На початку війни, Європа робила вигляд, що її це не стосується: меркель та саркозі лише лицемірно посміхалися.
Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
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15.08.2022 16:34 Ответить
+1
путінхарошій, яво давєлі біндери, їм було мало вітерця в 1986 році, ідіоти.
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15.08.2022 16:49 Ответить
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Енергодар в заручниках
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15.08.2022 16:30 Ответить
На початку війни, Європа робила вигляд, що її це не стосується: меркель та саркозі лише лицемірно посміхалися.
Тепер нехай спостерігають як падають снаряди поруч з найбільшою АЕС в Європі!
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15.08.2022 16:34 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.08.2022 16:37 Ответить
Справи кепські, орда сама не вийде, вони хочуть присвоїти АЕС, але може бути ... це вже не жарти.
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15.08.2022 16:43 Ответить
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15.08.2022 16:44 Ответить
путінхарошій, яво давєлі біндери, їм було мало вітерця в 1986 році, ідіоти.
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15.08.2022 16:49 Ответить
Мавпи з гранатами
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15.08.2022 17:07 Ответить
это реально сложно. я не раз бывал в Энергодаре, на станции. вокруг все просматривается на километры, взять укрепрайон на отшибе, по которому нельзя стрелять ракетами и артилерией - практически нереально. разве что забросать их биологическим и химическим оружием с воздуха, но у тех кто сидит на АЭС - есть средства защиты. ну или десант вдв с воздуха, и морпехов с водохранилища. с кучей трупов и риском что взорвут реактор. касапы в данном случае знатно окопались. только измор - без воды, еды, но там город в заложниках.
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15.08.2022 17:09 Ответить
ну либо перехват связи и засыпание листовками и сообщениями о ОЧЕНЬ щедром вознаграждении за здачу
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15.08.2022 17:12 Ответить
кстати, мне интересно.. я бухал там в Энергодаре с хазяином гостиницы "сосновый бор" где я жил, и главой местного "козачества" - козачок и местный авторитет - мне не понравились, если честно, терпели меня только потому что "дяди попросили"... так вот... они как ? колаборанты или партизаны стали и я ошибся в них ?
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15.08.2022 17:19 Ответить
в енергодарі багато росіян ще 70-80 рр приїхало з рашки будувати дві електричні станції ТЕС і АЕС. то вони там зараз і проживають. так що калоборації хватає. ще рядом є села Іванівка і Дніпровка , так ті ще при катьке 2 переїхали з рязанських ******. так що вати у тих краях дуже багато.
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15.08.2022 18:31 Ответить
 
 