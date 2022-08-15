В Энергодаре слышны взрывы, - мэр Орлов

В оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграмм-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!", - отметил он.

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В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

15 августа стало известно, что оккупанты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара.