Росія відповідальна за цинічні обстріли Запорізької АЕС, - ISW

Росія несе повну відповідальність за цинічні обстріли Запорізької АЕС. Дії держави-терориста можуть призвести до фатальних наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що військові РФ мілітаризували атомну електростанцію, хоча вона розташована далеко від лінії фронту та не досяжна для обстрілів ЗСУ.

В ISW не мають сумніву, що саме держава-терорист відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.

"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.

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Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.