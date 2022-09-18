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Папа Римський знов закликав не забувати про "багатостраждальний український народ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

франциск

Папа Римський Франциск 18 вересня зустрівся з паломниками та "скерував свою думку до тих частин світу, які страждають від війни, закликавши не забувати про "багатостраждальний український народ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Я засмучений нещодавніми бойовими діями між Азербайджаном і Вірменією. Висловлюю запевнення у моїй духовній близькості сім’ям загиблих, та закликаю сторони дотримуватися режиму припинення вогню, маючи на меті мирну угоду. Не забуваймо: мир можливий, коли мовчить зброя та починається діалог! І далі молімося за багатостраждальний український народ і за мир на кожній землі, яка скроплена кров’ю через війну", - вказав Франциск.

Папа Римський також запевнив у своїх молитвах населення центральноіталійського регіону Марке, що потерпає від сильної повені. "Молюся за загиблих і за їхні родини, за поранених і за тих, хто зазнав шкоди. Нехай же Господь додає сил цій громаді!" - побажав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомагати Україні зброєю - морально прийнятно, - Папа Римський Франциск

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України, 24 серпня, Папа Римський звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених. Також Франциск прокоментував убивство Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

МЗС України запросило апостольського нунція, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування цими словами.

Також читайте: Представник Папи Римського потрапив під обстріли на півдні України під час гуманітарної місії

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
ти - лжепапа і заповідей Божих не знаешь..
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18.09.2022 17:31
+10
лицемірні слова папи- не більше,як Богохульство
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18.09.2022 17:36
+10
кльово співає за рахунок відсотків з коштів путінга у банку Ватикану
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18.09.2022 17:38
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ти - лжепапа і заповідей Божих не знаешь..
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18.09.2022 17:31 Відповісти
Інет сповіщає, що він був вишибалою (дивись інет, або Гугл)
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18.09.2022 17:47 Відповісти
Думаю що він може бути ще й ЛЖЕМАМОЮ
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18.09.2022 18:29 Відповісти
лицемірні слова папи- не більше,як Богохульство
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18.09.2022 17:36 Відповісти
кльово співає за рахунок відсотків з коштів путінга у банку Ватикану
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18.09.2022 17:38 Відповісти
Папа-- хоть до рани прикладаи.
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18.09.2022 17:39 Відповісти
Папу по чуть-чуть перезавантажують
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18.09.2022 17:39 Відповісти
Коротше знову зрада . Австралія, Німеччина зрадники, папа також зрадник , боюсь,що якщо б ось ці всі "оцінювачі зради" мали владу в Україні то вся держава б за один день залишилася без союзників і підтримки зовсім
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18.09.2022 17:40 Відповісти
Юда теж був союзником Ісуса,але саме найкраще було,коли він вирішив стати союзником осики.Не бійся.Такі союзники , рідну маму здадуть в публічний дім за "маленьке пиво"
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18.09.2022 18:00 Відповісти
Татку, спс, але ми якось без тебе....
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18.09.2022 17:40 Відповісти
Призывать оно конечно хорошо, но я таки извиняюсь, может банк Ватикана дивизион САУ "Арчер" купит для ВСУ, вместо призывов?
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18.09.2022 17:42 Відповісти
кесарю- кесареве, слєсарю - слесареве. у попа здачі нема. І це в даному випадку добре.
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18.09.2022 19:23 Відповісти
в контексте "новоруцкой орды и её орков" ?
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18.09.2022 17:45 Відповісти
Go f*ck yourself, Демон Римський
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18.09.2022 17:45 Відповісти
Закликав кого? До чого? Всій тій "пастві" ,яка стоїть роззявивши рота та дивлячись на цього Папу просто насрати на Україну,Нігерію,чи Занзібар. Вони його слухають,бо так потрібно,тому що їм так пояснили... Релігія-опіум для народу.
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18.09.2022 17:49 Відповісти
anti-colorados над русней глумится.... ))
https://youtu.be/_8eCvWmyDBo
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18.09.2022 17:53 Відповісти
Срусня уже все доступные конфликты активировала: Сербия-Косово, Армения-Азербайджан, Эритрея-Эфиопия.
Только великие военначальники Чада и БуркинаФасо не оправдали надежд и затрат.
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18.09.2022 18:09 Відповісти
Папа Римский оказался таким же ЧМО как и Гундяй.
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18.09.2022 18:45 Відповісти
А ще у цій промові він сказав: "83 роки тому розпочалась 2-га світова війна, а тепер ми живемо під час 3-ї".
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18.09.2022 19:50 Відповісти
Аллах акбар,нах!!!
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18.09.2022 20:02 Відповісти
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!

(с) Лесь Подерв'янський "Данко"
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18.09.2022 20:33 Відповісти
Ге ж...
Відкриє зрання віконечко - та й волає звідтам про знедолених: або про білих ведмедів з неграми, або про нас...
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18.09.2022 21:34 Відповісти
Старий пердун.

При всій повазі...

Що він зробив як Батько (Папа) десятка мільйонів свої вірних (римо- і греко- католиків) в Україні для Украни?

0!
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18.09.2022 23:22 Відповісти
багатостраждальний ватиканський сепаратист, ПНХ за руським кораблем.
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18.09.2022 23:43 Відповісти
 
 