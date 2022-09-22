Визволені з російського полону громадяни Великої Британії повернулися на батьківщину

Громадян Великої Британії Ейдена Асліна, Шона Піннера, Джона Гардінга, Ендрю Гілла та Ділана Гілі звільнили з російського полону в рамках обміну. Чоловіки вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

28-річний Ейден Аслін, який був засуджений до смертної кари бойовиками "ДНР" після того, як потрапив у полон під час боїв за Маріуполь.

48-річний Шон Піннер, який був схоплений і засуджений до смерті разом з Ейденом Асліном.

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50-річний Джон Гардінг, який, як відомо, потрапив у полон під час оборони металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

35-річний Ендрю Гілл з Плімута, який воював в Українському інтернаціональному легіоні.

Ділан Гілі, якому близько 20 років, родом із Хангтінгдона, графство Кембриджшир. Він працював волонтером в Україні, коли його схопили на контрольно-пропускному пункті в квітні разом із Полом Урі. Останній помер у липні, перебуваючи в ув'язненні на окупованій Донеччині.

Україна звинуватила російських військових в смерті Урі. На його тілі знайшли сліди тортур, а деякі частини тіла були відсутні. Окупанти, що британець помер від хвороб та стресу.

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Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

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У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.