Визволені з російського полону громадяни Великої Британії повернулися на батьківщину
Громадян Великої Британії Ейдена Асліна, Шона Піннера, Джона Гардінга, Ендрю Гілла та Ділана Гілі звільнили з російського полону в рамках обміну. Чоловіки вже повернулися на батьківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
28-річний Ейден Аслін, який був засуджений до смертної кари бойовиками "ДНР" після того, як потрапив у полон під час боїв за Маріуполь.
48-річний Шон Піннер, який був схоплений і засуджений до смерті разом з Ейденом Асліном.
50-річний Джон Гардінг, який, як відомо, потрапив у полон під час оборони металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
35-річний Ендрю Гілл з Плімута, який воював в Українському інтернаціональному легіоні.
Ділан Гілі, якому близько 20 років, родом із Хангтінгдона, графство Кембриджшир. Він працював волонтером в Україні, коли його схопили на контрольно-пропускному пункті в квітні разом із Полом Урі. Останній помер у липні, перебуваючи в ув'язненні на окупованій Донеччині.
Україна звинуватила російських військових в смерті Урі. На його тілі знайшли сліди тортур, а деякі частини тіла були відсутні. Окупанти, що британець помер від хвороб та стресу.
Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.
Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.
Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.
Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.
У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.
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Реєстрація:22.09.2022 - новонародженим не можна
оточували кацапи. Нажаль мій скепсис був правий - Маріупіль розтрощили, 20 тис загинуло,
місто здали, Азов і бійців ЗСУ Зе клоун здав у полон.
Краще Зе клоуна у кремля був лише агент Януковощ.
Навіщо брехати
Saudi Arabia says it secured the release by Russia of ten foreign POWs, including citizens of the U.S., UK and Morocco. Not clear if this includes the two Brits and a Moroccan captured in Mariupol and sentenced to death.
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· 21 год
وزارة الخارجية: انطلاقاً من اهتمامات سمو #ولي_العهد واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجاح وساطة سموه بالإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى. http://spa.gov.sa/2386016 #و