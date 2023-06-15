Рівень води в Херсоні значно впав, - керівник "Херсонського хабу" Головня

На території затоплення в Херсоні та передмісті падає рівень води. Зараз він складає близько 2 метрів, подекуди до 3 метрів.

Про це повідомив керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське радіо.

"Міліє Каховське водосховище, фактично вже там рівень критично впав. По всій території затоплення у місті й передмісті вода падає і рівень значно впав до близько 2 метрів, а в деяких місцях до 3 метрів", - сказав він.

Читайте: В окупованих Олешках сьогодні ховатимуть 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, - журналіст

За його словами, люди пробують повертатись у свої домівки.

"Крім приватних будинків, мова йде про багатоквартирні будинки. Люди беруть помпи, звільняють підвали, намагаються приводити в лад свою оселю. Ситуація критична. Багато зруйнованого житла, а де є пошкодження, то вони дуже серйозні", - додав Головня.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: ця вигода для Кремля може виявитися недовгою, - Bloomberg

Він зазначив, що спецслужби рятують зараз людей із лівобережжя.

"Звідти надходить інформація, що люди залишаються заблокованими у своїх домівках або у якихось приміщеннях. Багато людей знаходяться на островах, які перебувають у сірій зоні. Поза вчора до нас звернулись чоловік з жінкою, яких на перевернутому човні несло по руслу річки Дніпро, їх рятувальники виловили з води. Таких випадків буде багато, є звернення з місць куди можна доїхати", - каже Головня.

Читайте також: Води в Північно-Кримському каналі вистачить на кілька місяців, - окупанти

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. 14 червня 205-та бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС.

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.