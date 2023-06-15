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Новини Окуповані території
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Води в Північно-Кримському каналі вистачить на кілька місяців, - окупанти

канал,крымский,северо-крымский,северокрымский

Запаси води у Північно-Кримському каналі вичерпаються за кілька місяців внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це заявив окупаційний "голова парламенту Криму" Володимир Константинов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Запаси води в самому каналі ще є, протягом кількох місяців закінчаться, але поки вони є", - сказав Константинов.

Також він зазначив, що "влада" Криму ще не отримувала заявок на компенсацію шкоди - бо самої шкоди, за словами Константинов, ще нема, вона настане, коли вода в каналі закінчиться.

Читайте: В окупованих Олешках сьогодні ховатимуть 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, - журналіст

Константинов додав, що в Криму більше не зможуть вирощувати рис.

"Коли ухвалювалося рішення радянською владою про будівництво (Північно-Кримського каналу. - Ред.), саме виробництво рису було одни з напрямків. За цей рік ми зібрали перший врожай, багато господарств стали повертатися до рису, бо він вигідний", - сказав окупаційний "чиновник".

Зараз, за його словами, росіяни шукають альтернативні джерела для меліорації півострова.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: ця вигода для Кремля може виявитися недовгою, - Bloomberg

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Також читайте: В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть небіжчики і труни, - мер Коваленко

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Автор: 

Крим (14174) вода (1178) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+7
Згідно відео які публікували САМІ кримчани із повністю порожнім каналом у якому НІЧОГО НЕ МАЄ окрім бруду та калюж після дощу дуже цікаво як НІЧОГО може "вистачити" на якийсь термін?! Може просто будуть використовувати НІЩО для миття, пиття, приготування їжі З НІЧОГО? Ну тоді ОЙ!
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15.06.2023 11:25
+6
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15.06.2023 11:32
+6
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15.06.2023 11:48
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А до цього як жили і не тужили .
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15.06.2023 11:22 Відповісти
Останні роки дуже погано жили, а до побудови Україною каналу на півдні Криму практично не було сільського господарства, хіба що невеликі ділянки біля гір та озер й тваринництво було на мізері, не кажучи вже що населення Криму було не 2-3 млн, а декілька сотень тисяч!!!
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15.06.2023 11:41 Відповісти
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15.06.2023 11:45 Відповісти
А їм на це пофігу. Для побутових потреб їм вистачить. З 14 по 22 роки канал був перекритий, але ж це їм ніяк не завадило.
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15.06.2023 11:51 Відповісти
Згідно відео які публікували САМІ кримчани із повністю порожнім каналом у якому НІЧОГО НЕ МАЄ окрім бруду та калюж після дощу дуже цікаво як НІЧОГО може "вистачити" на якийсь термін?! Може просто будуть використовувати НІЩО для миття, пиття, приготування їжі З НІЧОГО? Ну тоді ОЙ!
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15.06.2023 11:25 Відповісти
Там є якісь озера.
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15.06.2023 11:26 Відповісти
Озера, а вірніше водосховища Є, але КАНАЛ то ОКРЕМО, а в ВОДОСХОВИЩА окремо, але пишуть же про ПКК, а не про водосховища, от тому я саме так і прокоментував, бо до водосховищ вода набирається й з деяких малочисельних маленьких річок, що влітку майже сухі, та після дощу, а не тільки з каналу, який зараз ПОРОЖНІЙ й нічого додати до запасів води не може!
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15.06.2023 11:32 Відповісти
На Півночі Криму переважна більшість озер солені. Качають артезіани, є ще кілька річок - Воронцовка, Салгір тощо та вони всі мілководні
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15.06.2023 11:35 Відповісти
Схоже на анекдот у якому людина приходить та вимагає від керівництва видати їй ЩОСЬ з порожнього складу. Людину запускають на склад, питають що вона бачить й чуючи у відповідь НІЧОГО пропонують взяти це НІЧОГО у кількості 2-х штук й йти до бісової матері!
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15.06.2023 11:28 Відповісти
Кацапське ІПСО. Рашисти завжди брехали, брешуть та будуть брехати!
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15.06.2023 11:25 Відповісти
Раша решила проблему воды в оккупированный Крым кардинально.
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15.06.2023 11:29 Відповісти
Повернули Крим до стану яким він був до передачі УРСР - бех каналу, без сільського господарства, без розвитого тваринництва, без виноградарства й будь якого значного виробництва!
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15.06.2023 11:36 Відповісти
Угу...А замість рису ще можна облизувати каміння,яке буде падати з неба.Фсє ідьот па плану.
Кримська Народна Демократична Республіка-КНДР.Не плутати з Північною Кореєю-там хоч траву з голодухи в 70-ті жерли.Тут такої "шари" може і не бути.
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15.06.2023 11:45 Відповісти
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15.06.2023 11:32 Відповісти
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15.06.2023 11:48 Відповісти
добавь - 2023 - "воды не будет НИКОГДА" - и старуха с косой
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15.06.2023 11:52 Відповісти
А можна туди з дронів дусту накидати? Хай пьють.
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15.06.2023 11:44 Відповісти
Подключим им канализацию.
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15.06.2023 11:55 Відповісти
Канал був порожнім приблизно до селища Ніжнегорський до 22 року,що неподалік Джанкою-з того місця починав заповнюватись чистою прозорою артезіанською водою зі скважин.Заповнення було приблизно на 50 %.
З 22 року донині був під зав'язку заповнений Дніпровською водою після руйнування задвижок на греблі.
Так що ,нажаль,-сподіватись,що він стане скоро зовсім порожнім малоймовірно.
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15.06.2023 12:12 Відповісти
«Уровень не падает, пока не уходит, но ожидаемо, что канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер, чтобы отход воды уменьшить. В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. Единственное, у нас под удар попадает рисовое хозяйство, 3,2 тыс. га, если не ошибаюсь, - высажено риса», - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, российские власти смогут решить вопрос подачи воды в Северо-Крымский канал с помощью насосов, однако осуществить это им мешает «вопрос безопасности»: «Возможность подачи воды в Северо-Крымский канал остается достаточно простой. Как только вопрос безопасности коллеги там решат, соответственно, установка насосов на реке Днепр и подача в объемах до 40 куб. м в секунду в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию».
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15.06.2023 13:16 Відповісти
 
 