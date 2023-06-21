Руйнування будинків у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла загиблих, - МВА

Руйнування будинків у підтоплених частинах тимчасово захопленої Голої Пристані на Херсонщині катастрофічні, під завалами залишаються тіла загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Голопристанської міської військової адміністрації.

Як зазначається, рівень води поступово спадає. Залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань.

"В "Східному" районі міста частково відновлено електропостачання. Руйнація будинків в підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих", - йдеться у повідомленні.

Каналізаційні системи в місті центральної та східної частини у воді. Газо- та електропостачання в більшій частині міста відсутнє.

Також повідомляється, що місцеві мешканці біля багатоповерхових будинків продовжують спасатись приготуванням їжі на вогнищах у дворах. На території з приватних присадибних домоволодінь та багатоквартирних будинків, в яких зійшла вода - населення почало прибирати присадибну та прилеглу території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не допустили ООН у райони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - координатор програми в Україні Браун

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.