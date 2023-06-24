Рух повсталих найманців Пригожина на Москву. КАРТА (оновлено)
Повсталі найманці ПВК "Вагнер" продовжують рух з Ростова на Москву, де збираються відсторонити військове керівництво РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.
Акторів не шкода, вони як одноразові паперові стаканчики.
Все по феншую - у пригожина і зеленського повне взаємопорозуміння і симпатія,
починали з обливання Пороха лайном, сдружились на професійному грунті, тому
для кремля логічно буде зеленський на посту президента України (Дєрмак підстрахує)
разом з пригожиним на посту президента московії чи премєра, ***** втече скоріш за все
в Колумбію чи іншу бразилію доживати свої міліардні роки, замість себе залишить двійника
для Гааги. А ви лохи насолоджуйтесь і надалі спектаклями, так вони і думають.