УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8055 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
54 120 102

Рух повсталих найманців Пригожина на Москву. КАРТА (оновлено)

Повсталі найманці ПВК "Вагнер" продовжують рух з Ростова на Москву, де збираються відсторонити військове керівництво РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Момент авіаудару по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4. ВКС РФ влучили у цивільну фуру. ВIДЕО

Рух повсталих найманців Пригожина на Москву 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
показати весь коментар
24.06.2023 14:08 Відповісти
+48
показати весь коментар
24.06.2023 14:09 Відповісти
+43
Залужний почав контрнаступ на москву вагінерами. Як на мене, це геніально
показати весь коментар
24.06.2023 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По дорозі заглянули в Борисоглебськ, шас там літунів, які бомбили, ганяють.
показати весь коментар
24.06.2023 19:52 Відповісти
Спектакль маде ін кремль.
Акторів не шкода, вони як одноразові паперові стаканчики.
Все по феншую - у пригожина і зеленського повне взаємопорозуміння і симпатія,
починали з обливання Пороха лайном, сдружились на професійному грунті, тому
для кремля логічно буде зеленський на посту президента України (Дєрмак підстрахує)
разом з пригожиним на посту президента московії чи премєра, ***** втече скоріш за все
в Колумбію чи іншу бразилію доживати свої міліардні роки, замість себе залишить двійника
для Гааги. А ви лохи насолоджуйтесь і надалі спектаклями, так вони і думають.
показати весь коментар
28.06.2023 23:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 