Боррель і глави МЗС G7 обговорили ситуацію в РФ

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив події в Росії з міністрами закордонних справ країн Великої Сімки.

"Щойно розмовляв з міністрами закордонних справ G7, щоб обмінятися думками щодо ситуації в Росії", - написав Боррель.

Він зазначив, що напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах займається координацією дії всередині Європейського Союзу і задіяв департамент кризового реагування та планування.

"Наша підтримка України залишається незмінною", - додав він.

ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.