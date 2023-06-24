УКР
Боррель і глави МЗС G7 обговорили ситуацію в РФ

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив події в Росії з міністрами закордонних справ країн Великої Сімки.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розмовляв з міністрами закордонних справ G7, щоб обмінятися думками щодо ситуації в Росії", - написав Боррель.

Він зазначив, що напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах займається координацією дії всередині Європейського Союзу і задіяв департамент кризового реагування та планування.

Також читайте: Токаєв - Путіну: Події, що відбуваються, - внутрішня справа Росії

"Наша підтримка України залишається незмінною", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

G-7 G7 (1090) росія (67301) Боррель Жозеп (1075)
+6
Поржали?
24.06.2023 16:12 Відповісти
+6
Озабоченность, походу,в силе...
24.06.2023 16:13 Відповісти
+3
У російських військових в ращці зараз є вибір: примкнути до вагінера і перемогти у перевороті, чи здохнути в Україні. Вибір не на користь *****.
24.06.2023 16:13 Відповісти
Поржали?
24.06.2023 16:12 Відповісти
Очэнь абэспакоэны!1!
24.06.2023 16:23 Відповісти
У російських військових в ращці зараз є вибір: примкнути до вагінера і перемогти у перевороті, чи здохнути в Україні. Вибір не на користь *****.
24.06.2023 16:13 Відповісти
Озабоченность, походу,в силе...
24.06.2023 16:13 Відповісти
Ну хоть научатся в какое место необходимо прикладывать "глубокую озабоченность".
24.06.2023 16:16 Відповісти
Де зараз кухар пригожина?
24.06.2023 16:13 Відповісти
Їх у нього аж два. Одного звуть Пєтров, другого Мішкін
24.06.2023 16:28 Відповісти
Я про ***** питаю
24.06.2023 16:29 Відповісти
Вы ещё обеспокоенность выразите.
Вместо того что добить и размещать гадких ублюдков нюни распускают
24.06.2023 16:14 Відповісти
Уже показывают , что каДыровцЫ заезжают в Ростов ... ( ждем - не расходимся )
24.06.2023 16:15 Відповісти
pozhelaemo im vsem tam zdohnuti
24.06.2023 16:19 Відповісти
ростовським світлофорам тривожно )
24.06.2023 16:24 Відповісти
predstavljaju kak oni tam rzhut
24.06.2023 16:18 Відповісти
https://t.me/rudanatv/64610 https://t.me/rudanatv/64610

24.06.2023 16:21 Відповісти
Обговорювати ситуацію в росії - це все одно, що знову намагатися описати купу лайна.
24.06.2023 16:24 Відповісти
Турбує лише ядерна зброя, а взагалі - то їх внутрішні справи.
24.06.2023 16:24 Відповісти
Обговорили. Винесли резолюцію: "Заї*ісь"
24.06.2023 16:30 Відповісти
24.06.2023 16:32 Відповісти
Говорил я тебе Боря-Борель пол года назад---не дождеся по тихому каденсии своей---припечёт. Ну вот. А сколько же вас просили умоляли---дайте сразу танки и самолёты, мы удержим тварей за свой счёт. Обоссать бы вас всех. А вагнер уже возле Борисоглебска был сегодня. Ох там есть кое что глубоко-глубоко---и взлетает высоко-высоко, и летит далеко-далеко! И заметить не легко не легко!
24.06.2023 20:39 Відповісти
 
 