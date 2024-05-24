Зеленський про порядок денний Глобального саміту миру: Треба тиснути на РФ, тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленості

Під час Глобального саміту миру у Швейцарії обговорюватимуть три пункти. Це ядерна, продовольча безпека та гуманітарний блок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами.

"Три пункти виносимо, які об’єднують всі країни, бо багато країн, які балансують між Україною та Росією, кажуть: є складні речі, які без росіян не вирішуються і таке інше. Ось ми відсунули убік те, що, може, знаєте, якось роз’єднувати країни", - заначив глава держави.

Зокрема президент згадав про окуповану Запорізьку АЕС.

"Це серйозний виклик, зважаючи на кількість ракетних ударів, які нещадні і хаотичні – по-різному. Але головне, що найстрашніше - їх щодня завдає Росія", - наголосив він.

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Також, продовжив Зеленський, деякий час посередництво Туреччини та ООН утримувало Росію у межах домовленностей щодо зернової угоди.

"Вони вискочили із цього коридору, з цієї домовленості… Чому так довго наважувалися? Бо домовленість у них була з ООН і Туреччиною. Це ще раз мене максимально штовхало до того, що спочатку має бути договір з великою кількістю партнерів, а потім ці партнери - будь ласка, несіть це росіянам, тисніть на них, - немає проблем. І тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленості, якщо там представники великих країн, особливо країн, які до цього балансували і які мають взаємні з росіянами економічні інтереси", - додав він

Складовою гуманітарного аспекту Зеленський назвав обмін всіх на всіх. Російська сторона, на думку президента України, досі не пішла на цей крок, бо "вони просто проти будь-яких кроків уперед до закінчення війни". Також у його межах порушуватиметься питання повернення українських дітей.

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На інавгураційному саміті у Швейцарії Україна прагне досягти згоди за трьома пунктами мирної формули, щоб "хоч якось рухатися вперед".

"Ми вважаємо, що ми здатні більшою частиною світу підтримати ці три пункти і з цим комюніке і вийти… Пропрацювати після саміту технічно, за дрібними деталями наші кроки, виконання цих трьох пунктів – це найголовніше, чого я чекаю від цього саміту", - підсумував Зеленський.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.