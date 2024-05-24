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Новини Війна
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Зеленський про порядок денний Глобального саміту миру: Треба тиснути на РФ, тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленості

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Під час Глобального саміту миру у Швейцарії обговорюватимуть три пункти. Це ядерна, продовольча безпека та гуманітарний блок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами.

"Три пункти виносимо, які об’єднують всі країни, бо багато країн, які балансують між Україною та Росією, кажуть: є складні речі, які без росіян не вирішуються і таке інше. Ось ми відсунули убік те, що, може, знаєте, якось роз’єднувати країни", - заначив глава держави.

Зокрема президент згадав про окуповану Запорізьку АЕС.

"Це серйозний виклик, зважаючи на кількість ракетних ударів, які нещадні і хаотичні – по-різному. Але головне, що найстрашніше - їх щодня завдає Росія", - наголосив він.

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Також, продовжив Зеленський, деякий час посередництво Туреччини та ООН утримувало Росію у межах домовленностей щодо зернової угоди.

"Вони вискочили із цього коридору, з цієї домовленості… Чому так довго наважувалися? Бо домовленість у них була з ООН і Туреччиною. Це ще раз мене максимально штовхало до того, що спочатку має бути договір з великою кількістю партнерів, а потім ці партнери - будь ласка, несіть це росіянам, тисніть на них, - немає проблем. І тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленості, якщо там представники великих країн, особливо країн, які до цього балансували і які мають взаємні з росіянами економічні інтереси", - додав він

Складовою гуманітарного аспекту Зеленський назвав обмін всіх на всіх. Російська сторона, на думку президента України, досі не пішла на цей крок, бо "вони просто проти будь-яких кроків уперед до закінчення війни". Також у його межах порушуватиметься питання повернення українських дітей.

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На інавгураційному саміті у Швейцарії Україна прагне досягти згоди за трьома пунктами мирної формули, щоб "хоч якось рухатися вперед".

"Ми вважаємо, що ми здатні більшою частиною світу підтримати ці три пункти і з цим комюніке і вийти… Пропрацювати після саміту технічно, за дрібними деталями наші кроки, виконання цих трьох пунктів – це найголовніше, чого я чекаю від цього саміту", - підсумував Зеленський.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+12
Головне читати не розучився , Єрмаку служить вірно, завдання Кремля йде за новим планом- зруйнувати як можна більше й довше тягнути війну , та вбити побільше українців -героїв патріотів, а заробляти Кремль дозволив скільки зможуть...
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24.05.2024 16:46
+12
Воно має на увазі, що у Омані вже про все домовився
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24.05.2024 16:49
+9
Тому Байден і не приїде. Він знає, що безпеку може гарантувати лише НАТО(США), а не збіговисько ідіотів.
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24.05.2024 16:56
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Шо воно меле своїм ротом?!
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24.05.2024 16:45 Відповісти
Воно має на увазі, що у Омані вже про все домовився
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24.05.2024 16:49 Відповісти
СУД ЧЕРВІНСЬКІЙ ПРЯМА МОВА з 3,20

⚡️СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОСТО СБЕЖАЛ! аргументы невиновности УНИЧТОЖЕНЫЕ, | ЧЕРВИНСКИЙ обратился к.

https://www.youtube.com/watch?v=SrPsf_IMOqM
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24.05.2024 16:50 Відповісти
початок судового засідання 3 год тому- Кропивницький
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24.05.2024 16:52 Відповісти
От вчепилися
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24.05.2024 19:16 Відповісти
Як ти на рашку натиснеш - вона в спарці з Китаєм
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24.05.2024 16:46 Відповісти
Головне читати не розучився , Єрмаку служить вірно, завдання Кремля йде за новим планом- зруйнувати як можна більше й довше тягнути війну , та вбити побільше українців -героїв патріотів, а заробляти Кремль дозволив скільки зможуть...
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24.05.2024 16:46 Відповісти
Все эти саммиты это бесполезная трата денег и времени.
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24.05.2024 16:50 Відповісти
Тому Байден і не приїде. Він знає, що безпеку може гарантувати лише НАТО(США), а не збіговисько ідіотів.
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24.05.2024 16:56 Відповісти
Які саміти - коли пара Кремлівського ДУУМВІРАТУ на Банковій Гей-Гей все повирішували - 17 генералів, котрі пройшли початок війни й стали найдосвідченішими у сьогоднішній час вичистили . Зараз. довичищають ротом Безуглої тих, що ще лишилися...

САМІТ - ЦЕ ВІДВОЛІКАННЯ , для США поближче до виборів , для рашки - зрозуміло!Хтось вірить що ПАРТНЕРИ Єрмаку з Безуглою будуть передавати свою секретну зброю та відкривати плани разом з Сирським ( якщо він вже не годиться для Мар"яни)- мабуть вимога від ПАРТНЕРІВ тримати недогенералісімуса з його СТАВКОЮ в секреті, як й Залужний це робив .А доречі, ДЕ СТАВКИ нетряпки?
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24.05.2024 17:13 Відповісти
Під час "Глобального саміту миру у Швейцарії" НЕ обговорюватимуть єдину тему, яка має сенс для настання миру: виведення окупаційних військ з території України і визнання нікчемними всіх московитських указів/актів/"законів" про анексію території України.

Побачите: нуль буде сказано з цього приводу.

Зеленський ідіот? Чи він просто бажає розпиляти гроші?
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24.05.2024 16:53 Відповісти
Ідіот!
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24.05.2024 17:32 Відповісти
Для багатьох українців повернення в Реальність буде важким....

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24.05.2024 17:02 Відповісти
Як так виявляється якісь "домовленості" всьо такі є?

Невже йдуть закулісні перемовини?

Невже РЕАЛЬНОСТЬ відрізняється від того, що говорить ************?

І навіть від того що пишуть "патріотичні змі", про граніци 91 і спалить крємль?

)))
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24.05.2024 17:07 Відповісти
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24.05.2024 17:04 Відповісти
#нелегітимногобуратінкугеть!
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24.05.2024 17:12 Відповісти
Как был клоуном так и остался
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24.05.2024 17:13 Відповісти
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24.05.2024 17:14 Відповісти
Жодних домовленостей,зарубайте собі на носі!
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24.05.2024 17:15 Відповісти
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24.05.2024 17:16 Відповісти
Куйло ,в Омані ,так потиснув на "зе", в присутності "козирного" ,що вже третій рік Україна вмивається в крові, хоронячи сотні тисяч українців...
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24.05.2024 17:18 Відповісти
дебил. да им плевать на любые договоренности
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24.05.2024 18:01 Відповісти
Да росия положила на этот самит....... Корея дала 2млн. снарядов,
а все , кто сочувствуют Украине .....?
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24.05.2024 18:15 Відповісти
Що каже цей колишній актор ? Тиснути ? П'ять років тиснув (невідомо на що), то що дотиснув до ЧОГОСЬ ? Особливо здорово він тиснув у лютому-березні 2022 році ... на Мівіну. У бункері. З дЄрмаков, який заявляв "зуб віддам за мирного *****".
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24.05.2024 18:58 Відповісти
Може краще просто заглянуть в глаза
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24.05.2024 19:20 Відповісти
він нас продає за недорого....він дибіл і зрадник
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24.05.2024 21:58 Відповісти
 
 