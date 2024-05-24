Зеленский о повестке дня Глобального саммита мира: Надо давить на РФ, тогда им будет очень сложно выскакивать из договоренностей

Во время Глобального саммита мира в Швейцарии будут обсуждать три пункта. Это ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарный блок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

"Три пункта выносим, которые объединяют все страны, потому что многие страны, балансирующие между Украиной и Россией, говорят: есть сложные вещи, которые без россиян не решаются, и так далее. Вот мы отодвинули в сторону то, что, может, знаете, как-то разъединять страны", - отметил глава государства.

В частности президент вспомнил об оккупированной Запорожской АЭС.

"Это серьезный вызов, учитывая количество ракетных ударов, беспощадных и хаотичных, по-разному. Но главное, что самое страшное, - их ежедневно наносит Россия", - подчеркнул он.

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Также, продолжил Зеленский, некоторое время посредничество Турции и ООН удерживало Россию в рамках договоренностей по зерновой сделке.

"Они выскочили из этого коридора, из этой договоренности... Почему так долго решались? Потому что договоренность у них была с ООН и Турцией. Это еще раз меня максимально толкало к тому, что сначала должен быть договор с большим количеством партнеров, а потом эти партнеры - пожалуйста, несите это россиянам, давите на них, - нет проблем. И тогда им будет очень сложно выскакивать из договоренности, если там - представители крупных стран, особенно стран, которые до этого балансировали и которые имеют взаимные с россиянами экономические интересы", - добавил он

Составляющей гуманитарного аспекта Зеленский назвал обмен всех на всех. Российская сторона, по мнению президента Украины, до сих пор не пошла на этот шаг, потому что "они просто против любых шагов вперед до окончания войны". Также в его рамках будет подниматься вопрос возвращения украинских детей.

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На инаугурационном саммите в Швейцарии Украина стремится достичь согласия по трем пунктам мирной формулы, чтобы "хоть как-то двигаться вперед".

"Мы считаем, что мы способны большей частью мира поддержать эти три пункта, и с этим коммюнике и выйти... Проработать после саммита технически, по мелким деталям, наши шаги, выполнение этих трех пунктов - это самое главное, чего я жду от этого саммита", - подытожил Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Франция, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.