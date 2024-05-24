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Новости Война
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Зеленский о повестке дня Глобального саммита мира: Надо давить на РФ, тогда им будет очень сложно выскакивать из договоренностей

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Во время Глобального саммита мира в Швейцарии будут обсуждать три пункта. Это ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарный блок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

"Три пункта выносим, которые объединяют все страны, потому что многие страны, балансирующие между Украиной и Россией, говорят: есть сложные вещи, которые без россиян не решаются, и так далее. Вот мы отодвинули в сторону то, что, может, знаете, как-то разъединять страны", - отметил глава государства.

В частности президент вспомнил об оккупированной Запорожской АЭС.

"Это серьезный вызов, учитывая количество ракетных ударов, беспощадных и хаотичных, по-разному. Но главное, что самое страшное, - их ежедневно наносит Россия", - подчеркнул он.

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Также, продолжил Зеленский, некоторое время посредничество Турции и ООН удерживало Россию в рамках договоренностей по зерновой сделке.

"Они выскочили из этого коридора, из этой договоренности... Почему так долго решались? Потому что договоренность у них была с ООН и Турцией. Это еще раз меня максимально толкало к тому, что сначала должен быть договор с большим количеством партнеров, а потом эти партнеры - пожалуйста, несите это россиянам, давите на них, - нет проблем. И тогда им будет очень сложно выскакивать из договоренности, если там - представители крупных стран, особенно стран, которые до этого балансировали и которые имеют взаимные с россиянами экономические интересы", - добавил он

Составляющей гуманитарного аспекта Зеленский назвал обмен всех на всех. Российская сторона, по мнению президента Украины, до сих пор не пошла на этот шаг, потому что "они просто против любых шагов вперед до окончания войны". Также в его рамках будет подниматься вопрос возвращения украинских детей.

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На инаугурационном саммите в Швейцарии Украина стремится достичь согласия по трем пунктам мирной формулы, чтобы "хоть как-то двигаться вперед".

"Мы считаем, что мы способны большей частью мира поддержать эти три пункта, и с этим коммюнике и выйти... Проработать после саммита технически, по мелким деталям, наши шаги, выполнение этих трех пунктов - это самое главное, чего я жду от этого саммита", - подытожил Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Франция, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+12
Головне читати не розучився , Єрмаку служить вірно, завдання Кремля йде за новим планом- зруйнувати як можна більше й довше тягнути війну , та вбити побільше українців -героїв патріотів, а заробляти Кремль дозволив скільки зможуть...
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24.05.2024 16:46
+12
Воно має на увазі, що у Омані вже про все домовився
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24.05.2024 16:49
+9
Тому Байден і не приїде. Він знає, що безпеку може гарантувати лише НАТО(США), а не збіговисько ідіотів.
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24.05.2024 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Шо воно меле своїм ротом?!
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24.05.2024 16:45 Ответить
Воно має на увазі, що у Омані вже про все домовився
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24.05.2024 16:49 Ответить
СУД ЧЕРВІНСЬКІЙ ПРЯМА МОВА з 3,20

⚡️СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОСТО СБЕЖАЛ! аргументы невиновности УНИЧТОЖЕНЫЕ, | ЧЕРВИНСКИЙ обратился к.

https://www.youtube.com/watch?v=SrPsf_IMOqM
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24.05.2024 16:50 Ответить
початок судового засідання 3 год тому- Кропивницький
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24.05.2024 16:52 Ответить
От вчепилися
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24.05.2024 19:16 Ответить
Як ти на рашку натиснеш - вона в спарці з Китаєм
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24.05.2024 16:46 Ответить
Головне читати не розучився , Єрмаку служить вірно, завдання Кремля йде за новим планом- зруйнувати як можна більше й довше тягнути війну , та вбити побільше українців -героїв патріотів, а заробляти Кремль дозволив скільки зможуть...
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24.05.2024 16:46 Ответить
Все эти саммиты это бесполезная трата денег и времени.
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24.05.2024 16:50 Ответить
Тому Байден і не приїде. Він знає, що безпеку може гарантувати лише НАТО(США), а не збіговисько ідіотів.
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24.05.2024 16:56 Ответить
Які саміти - коли пара Кремлівського ДУУМВІРАТУ на Банковій Гей-Гей все повирішували - 17 генералів, котрі пройшли початок війни й стали найдосвідченішими у сьогоднішній час вичистили . Зараз. довичищають ротом Безуглої тих, що ще лишилися...

САМІТ - ЦЕ ВІДВОЛІКАННЯ , для США поближче до виборів , для рашки - зрозуміло!Хтось вірить що ПАРТНЕРИ Єрмаку з Безуглою будуть передавати свою секретну зброю та відкривати плани разом з Сирським ( якщо він вже не годиться для Мар"яни)- мабуть вимога від ПАРТНЕРІВ тримати недогенералісімуса з його СТАВКОЮ в секреті, як й Залужний це робив .А доречі, ДЕ СТАВКИ нетряпки?
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24.05.2024 17:13 Ответить
Під час "Глобального саміту миру у Швейцарії" НЕ обговорюватимуть єдину тему, яка має сенс для настання миру: виведення окупаційних військ з території України і визнання нікчемними всіх московитських указів/актів/"законів" про анексію території України.

Побачите: нуль буде сказано з цього приводу.

Зеленський ідіот? Чи він просто бажає розпиляти гроші?
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24.05.2024 16:53 Ответить
Ідіот!
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24.05.2024 17:32 Ответить
Для багатьох українців повернення в Реальність буде важким....

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24.05.2024 17:02 Ответить
Як так виявляється якісь "домовленості" всьо такі є?

Невже йдуть закулісні перемовини?

Невже РЕАЛЬНОСТЬ відрізняється від того, що говорить ************?

І навіть від того що пишуть "патріотичні змі", про граніци 91 і спалить крємль?

)))
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24.05.2024 17:07 Ответить
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24.05.2024 17:04 Ответить
#нелегітимногобуратінкугеть!
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24.05.2024 17:12 Ответить
Как был клоуном так и остался
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24.05.2024 17:13 Ответить
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24.05.2024 17:14 Ответить
Жодних домовленостей,зарубайте собі на носі!
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24.05.2024 17:15 Ответить
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24.05.2024 17:16 Ответить
Куйло ,в Омані ,так потиснув на "зе", в присутності "козирного" ,що вже третій рік Україна вмивається в крові, хоронячи сотні тисяч українців...
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24.05.2024 17:18 Ответить
дебил. да им плевать на любые договоренности
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24.05.2024 18:01 Ответить
Да росия положила на этот самит....... Корея дала 2млн. снарядов,
а все , кто сочувствуют Украине .....?
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24.05.2024 18:15 Ответить
Що каже цей колишній актор ? Тиснути ? П'ять років тиснув (невідомо на що), то що дотиснув до ЧОГОСЬ ? Особливо здорово він тиснув у лютому-березні 2022 році ... на Мівіну. У бункері. З дЄрмаков, який заявляв "зуб віддам за мирного *****".
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24.05.2024 18:58 Ответить
Може краще просто заглянуть в глаза
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24.05.2024 19:20 Ответить
він нас продає за недорого....він дибіл і зрадник
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24.05.2024 21:58 Ответить
 
 