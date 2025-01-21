Прем’єр-міністр Гренландії Егеде заявив, що збирається зустрітися з Трампом

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над тим, щоб організувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив під час пресконференції, пише Berlingske, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це цілком зрозуміло, що люди хвилюються. Але зараз найголовніше, щоб люди зберігали спокій. Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це",- сказав Егеде.

Окрім цього, він наголосив, що якщо нова адміністрація США хоче говорити про Гренландію, вона повинна говорити з Гренландією.

Також Егеде повторив тезу про те, що острів не хоче бути американським чи данським.

"Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями", - додав він.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

