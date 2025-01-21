УКР
2 443 14

Прем’єр-міністр Гренландії Егеде заявив, що збирається зустрітися з Трампом

Егеде про зустріч з Трампом

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над тим, щоб організувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив під час пресконференції, пише Berlingske, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це цілком зрозуміло, що люди хвилюються. Але зараз найголовніше, щоб люди зберігали спокій. Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це",- сказав Егеде.

Окрім цього, він наголосив, що якщо нова адміністрація США хоче говорити про Гренландію, вона повинна говорити з Гренландією.

Також Егеде повторив тезу про те, що острів не хоче бути американським чи данським.

"Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями", - додав він.

Читайте також: Трамп вірить у можливість купівлі Гренландії через згоду Данії

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також: Гренландія потрібна США для боротьби з Росією і Китаєм, - Трамп

Трумп усе пофіксить! ******** веселку у транссексів, виведе юдеїв з пустелі, упс, ну тобто виведе Іспанію з брікса. І те, що вона не член брікса його не зупинить!

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/21/7494661/ Трамп помилково назвав Іспанію членом БРІКС.
21.01.2025 23:34 Відповісти
Дєдушка старий єму всьо равно ...
21.01.2025 23:37 Відповісти
Навищо козi гренландiя, як що вся оборона США побудована на флотi? Щоб просто роздеребанiти ресурси?
21.01.2025 23:40 Відповісти
Торг?
21.01.2025 23:25 Відповісти
А є сенс...?
21.01.2025 23:29 Відповісти
21.01.2025 23:34 Відповісти
21.01.2025 23:37 Відповісти
Як отой повії від якій він відкупився грошима з виборчой каси?
22.01.2025 07:15 Відповісти
21.01.2025 23:40 Відповісти
Нічого поганого у світі не сталося як би він був президентом, усе б сталося тільки гарне. Бо він богообрана людина. Це ж треба так себе любити до нестями.
21.01.2025 23:51 Відповісти
Любов самого себе до нестями криворіжського блазня вже коштувала Україні богато людского життя та крови та ще буде коштувати.
22.01.2025 07:17 Відповісти
ооо свободний народ даунбаса...Десь я це вже чув....
22.01.2025 00:25 Відповісти
В светрі і неголений. Дежавю. Гренландці, не ведіться на гундосість - пошкодуєте.
22.01.2025 00:39 Відповісти
На жаль чи на щастя, але вас занадто мало, щоб вашою думкою хтось поцікавився.
22.01.2025 03:24 Відповісти
На самом деле сейчас мнение этого Егеде имеет решающее значение. Демократия.
22.01.2025 10:19 Відповісти
наступною мабуть буде Антартида як 53 штат, Марс 54 штат,-дурень думкою багатіє
22.01.2025 05:57 Відповісти
 
 