Гренландія потрібна США для боротьби з Росією і Китаєм, - Трамп

Трамп про Генландію

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія з міркувань "міжнародної безпеки", натякаючи на загрози з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Так, Трамп заявив, що Данія не змогла "утримати" Гренландію.

"Гренландія - чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм потрібні великі гроші, щоб утримувати її", - сказав Трамп.

Також він наголосив, що Гренландія потрібна не лише США, а саме для міжнародної безпеки.

Трамп вірить у можливість купівлі Гренландії через згоду Данії

"У вас скрізь російські судна, повсюди судна Китаю - військові кораблі, і вони (Данія) не можуть це утримувати", - додав він.

Також зазначається, що Трамп не згадав Гренландію у своїй інавгураційній промові.

Понад 60% американців проти пропозиції Трампа придбати Гренландію , - CBS News

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

+13
Заяви Трампа щодо насильницьких змін кордонів лише допомагають путіну оправдувати його війну в Україні. Таке враження, що Трамп своїми заявами допомагає путіну відмитися від української крові і узаконити захоплене.

Військове вторгнення США в Гренландію не має сенсу, оскільки Вашингтон вже має необмежений доступ до острова.
21.01.2025 19:49 Відповісти
21.01.2025 19:49 Відповісти
+10
Стратєг - відкормили Китаи і рашку і тепер починає стягувати територіі шоб з ними боротися
21.01.2025 19:44 Відповісти
21.01.2025 19:44 Відповісти
+10
Так і Данія за те саме... Наставте там баз НАТО та їбіть кацапів! Навіщо хапати? Не розумію!
21.01.2025 19:46 Відповісти
21.01.2025 19:46 Відповісти
Ну що там? Зупинив вже війну за 24 години? 98 днів вже залишилося на другу спробу.
21.01.2025 20:26 Відповісти
21.01.2025 20:26 Відповісти
у шольца спытай. он с путиным переговоры вел.
21.01.2025 20:38 Відповісти
21.01.2025 20:38 Відповісти
ХА-ХА Щоб боротися з росією Трампу потрібна Україна а не Гренландія і гроші треба вкладати не в Гренландію а в Україну ХА-ХА
21.01.2025 22:10 Відповісти
21.01.2025 22:10 Відповісти
Це ще Путін, чи вже Гітлер?
Почекайте, це ж Маск!
21.01.2025 22:17 Відповісти
21.01.2025 22:17 Відповісти
Как у классика ... А МОЖЕТ ,ВАМ ЕЩЕ КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ , ГДЕ ДЕНЬГИ ...
21.01.2025 23:35 Відповісти
21.01.2025 23:35 Відповісти
Що завгодно тільки не про Україну
22.01.2025 00:02 Відповісти
22.01.2025 00:02 Відповісти
А Україна потрібна РФ для боротьби з Заходом.
Від пояснень агресія не перестає бути агресією.
22.01.2025 08:36 Відповісти
22.01.2025 08:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 