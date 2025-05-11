УКР
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню, - посол Маркарова

Маркарова зробила заяву щодо готовності України до припинення вогню

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного та безумовного припинення вогню.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна повністю підтримує заклик Президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це", - написала дипломатка.

Наостанок вона заявила, що "питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?".

Читайте також: Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Дивіться також: Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

перемовини (3060) Трамп Дональд (6858) Маркарова Оксана (502) припинення вогню (327)
Наостанок вона заявила, що "питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?". Джерело: https://censor.net/ua/n3551644
- кацапи не готові . Далі що ?
11.05.2025 21:39 Відповісти
Далі Трамп, Орбан Фіцо скаже що Україна і Зеленський винуваті... ці лебіли на банковій не поняли що Трамп ворог як і Пуітн як і Фіцо як і Орбан України бо вони разом діють
11.05.2025 21:42 Відповісти
НІЧОГО - Трамп грає на стороні рузкіх, а ЗЕ на Стороні Трампа після того як злив йому всю країну
11.05.2025 21:43 Відповісти
Тромб грає на боці кацапів ... можливо
І що далі ? Робити тепер що треба ?
11.05.2025 21:45 Відповісти
триматися в першу чергу європейських партнерів. а далі, якщо вже так Рудий наполягає на тих переговорах у Ткреччині навіть без припинення вогню, то їхати на ці переговори і заявити на них нашу україську позицію, яка тісно узгоджена із європейцями. кацапи звісно цю позицію не приймуть, бо вони вже репетують, що їм потрібні усі ці території, які вони записали у свою конституцію, що вони проти того, щоб зброя і далі постачалась в Україну. і ця наша позиція зараз узгоджена не тільки з європейцями, проте і з американцями також. і якщо цю пропозицію кацапи відкинуть в Туреччині, то тоді Чуб буде вже остаточно бачити, що з тими болотними таки спраді нема про що говорити.
12.05.2025 02:18 Відповісти
Звісно,як не полизати дупіту рижому. Воно ж й.бнуте. Ще розгнівититься на піаніста.
11.05.2025 21:41 Відповісти
Так сам трамп вже відмовився від перемир'я та дав задню на рахунок жорстких санкцій. Що ще може бути не зрозумілим на рахунок трампа? Це просто ганьбадоя Америки.
11.05.2025 21:44 Відповісти
Маркарову ж мали прибрати а вона ше в буфеті пиріжки продає
11.05.2025 21:45 Відповісти
навіщо їй продавати пиріжки? Вона ж в Україні банк ''взяла'' вистачить і дітям і онукам.-----------------Чоловік Маркарової, Данило Волинець, має 8 млн 234,5 тис. грн та 83,8 тис. доларів США на рахунках в «Акордбанку», 701 тис. доларів США на рахунку в американському https://uk.wikipedia.org/wiki/Citibank «Сітібанку» та 11 мільйонів гривень тримає готівкою.
12.05.2025 09:05 Відповісти
Пиріжки - це шо вона не на своєму місці
12.05.2025 09:32 Відповісти
В половине областей Украины воздушная тревога, а эти дебилы рассуждают "за мир".
11.05.2025 21:47 Відповісти
Все европейцы единогласно поддержали формат "сначала перемирие, затем - переговоры". И только Трамп, как верная собачонка Путина, вдруг дал заднюю и потребовал от Зеленского прискакать на переговоры, как того хочет Путин без перемирия. Трамп - агент Путина. Зеленский не должен ни в коем случае лететь в Стамбул без перемрия, иначыче Зеленский превратится уже в болонку Трампа. А в конце-концов Зеленского Трамп объявит Зеленского виновным в том, что не пошел на капитуляцию в стамбуле. Трамп и Путин пытаются загнать Зеленского. Если у Трампа на Зеленского есть компромат, Украине конец
11.05.2025 21:57 Відповісти
шо ти хотіло сказать? вийми з рота і скажи внятно
11.05.2025 22:11 Відповісти
І де ,Трамп сказав про припинення вогню? Трамп завів пластинку кремля ,про якісь переговори .
11.05.2025 22:20 Відповісти
Україна то так,тільки не шобла,яка ще, більше того,організувала проти Трампа інформаційну істерію.
11.05.2025 22:48 Відповісти
Тампон вже сказав що не хоче припинення вогню. Тампон хоче щоб Зеля їхав в Турцію до ***** на поклон підписати капітуляцію
11.05.2025 22:51 Відповісти
Це мабуть, така робота бути попугаем. Тяжко працювала, нічь на спала, та на утро ціной божевільноі роботи кращих розумів у діпломатіі з банковоі видати результат: "ми згодни" 😂
12.05.2025 00:43 Відповісти
Що це за порушення нахабні? Вам що, не зрозуміло, як писати потрібно згідно з ******** граматикою української мови? Вона є послиця! А не який не посол. Послиця чи ослиця , то вже не так важливо
12.05.2025 00:52 Відповісти
Ціною здачі України, сита льохо?
12.05.2025 06:03 Відповісти
 
 