Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню, - посол Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного та безумовного припинення вогню.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна повністю підтримує заклик Президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це", - написала дипломатка.

Наостанок вона заявила, що "питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

