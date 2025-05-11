Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня, - посол Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к полному и безусловному прекращению огня.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина полностью поддерживает призыв Президента Трампа к полному и безусловному прекращению огня. Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это", - написала дипломат.

Напоследок она заявила, что "вопрос в том, готова ли Россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства?".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

