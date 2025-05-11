РУС
Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня, - посол Маркарова

Маркарова сделала заявление о готовности Украины к прекращению огня

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к полному и безусловному прекращению огня.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина полностью поддерживает призыв Президента Трампа к полному и безусловному прекращению огня. Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это", - написала дипломат.

Напоследок она заявила, что "вопрос в том, готова ли Россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства?".

Читайте также: Келлог о мирных переговорах между РФ и Украиной: Сначала 30-дневное прекращение огня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Смотрите также: Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

переговоры (5123) Трамп Дональд (6342) Маркарова Оксана (290) прекращения огня (327)
Наостанок вона заявила, що "питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?". Джерело: https://censor.net/ua/n3551644
- кацапи не готові . Далі що ?
11.05.2025 21:39 Ответить
+5
Далі Трамп, Орбан Фіцо скаже що Україна і Зеленський винуваті... ці лебіли на банковій не поняли що Трамп ворог як і Пуітн як і Фіцо як і Орбан України бо вони разом діють
11.05.2025 21:42 Ответить
+2
НІЧОГО - Трамп грає на стороні рузкіх, а ЗЕ на Стороні Трампа після того як злив йому всю країну
11.05.2025 21:43 Ответить
Наостанок вона заявила, що "питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?". Джерело: https://censor.net/ua/n3551644
- кацапи не готові . Далі що ?
11.05.2025 21:39 Ответить
Далі Трамп, Орбан Фіцо скаже що Україна і Зеленський винуваті... ці лебіли на банковій не поняли що Трамп ворог як і Пуітн як і Фіцо як і Орбан України бо вони разом діють
11.05.2025 21:42 Ответить
НІЧОГО - Трамп грає на стороні рузкіх, а ЗЕ на Стороні Трампа після того як злив йому всю країну
11.05.2025 21:43 Ответить
Тромб грає на боці кацапів ... можливо
І що далі ? Робити тепер що треба ?
11.05.2025 21:45 Ответить
триматися в першу чергу європейських партнерів. а далі, якщо вже так Рудий наполягає на тих переговорах у Ткреччині навіть без припинення вогню, то їхати на ці переговори і заявити на них нашу україську позицію, яка тісно узгоджена із європейцями. кацапи звісно цю позицію не приймуть, бо вони вже репетують, що їм потрібні усі ці території, які вони записали у свою конституцію, що вони проти того, щоб зброя і далі постачалась в Україну. і ця наша позиція зараз узгоджена не тільки з європейцями, проте і з американцями також. і якщо цю пропозицію кацапи відкинуть в Туреччині, то тоді Чуб буде вже остаточно бачити, що з тими болотними таки спраді нема про що говорити.
12.05.2025 02:18 Ответить
Звісно,як не полизати дупіту рижому. Воно ж й.бнуте. Ще розгнівититься на піаніста.
11.05.2025 21:41 Ответить
Так сам трамп вже відмовився від перемир'я та дав задню на рахунок жорстких санкцій. Що ще може бути не зрозумілим на рахунок трампа? Це просто ганьбадоя Америки.
11.05.2025 21:44 Ответить
Маркарову ж мали прибрати а вона ше в буфеті пиріжки продає
11.05.2025 21:45 Ответить
навіщо їй продавати пиріжки? Вона ж в Україні банк ''взяла'' вистачить і дітям і онукам.-----------------Чоловік Маркарової, Данило Волинець, має 8 млн 234,5 тис. грн та 83,8 тис. доларів США на рахунках в «Акордбанку», 701 тис. доларів США на рахунку в американському https://uk.wikipedia.org/wiki/Citibank «Сітібанку» та 11 мільйонів гривень тримає готівкою.
12.05.2025 09:05 Ответить
Пиріжки - це шо вона не на своєму місці
12.05.2025 09:32 Ответить
В половине областей Украины воздушная тревога, а эти дебилы рассуждают "за мир".
11.05.2025 21:47 Ответить
Все европейцы единогласно поддержали формат "сначала перемирие, затем - переговоры". И только Трамп, как верная собачонка Путина, вдруг дал заднюю и потребовал от Зеленского прискакать на переговоры, как того хочет Путин без перемирия. Трамп - агент Путина. Зеленский не должен ни в коем случае лететь в Стамбул без перемрия, иначыче Зеленский превратится уже в болонку Трампа. А в конце-концов Зеленского Трамп объявит Зеленского виновным в том, что не пошел на капитуляцию в стамбуле. Трамп и Путин пытаются загнать Зеленского. Если у Трампа на Зеленского есть компромат, Украине конец
11.05.2025 21:57 Ответить
шо ти хотіло сказать? вийми з рота і скажи внятно
11.05.2025 22:11 Ответить
І де ,Трамп сказав про припинення вогню? Трамп завів пластинку кремля ,про якісь переговори .
11.05.2025 22:20 Ответить
Україна то так,тільки не шобла,яка ще, більше того,організувала проти Трампа інформаційну істерію.
11.05.2025 22:48 Ответить
Тампон вже сказав що не хоче припинення вогню. Тампон хоче щоб Зеля їхав в Турцію до ***** на поклон підписати капітуляцію
11.05.2025 22:51 Ответить
Це мабуть, така робота бути попугаем. Тяжко працювала, нічь на спала, та на утро ціной божевільноі роботи кращих розумів у діпломатіі з банковоі видати результат: "ми згодни" 😂
12.05.2025 00:43 Ответить
Що це за порушення нахабні? Вам що, не зрозуміло, як писати потрібно згідно з ******** граматикою української мови? Вона є послиця! А не який не посол. Послиця чи ослиця , то вже не так важливо
12.05.2025 00:52 Ответить
Ціною здачі України, сита льохо?
12.05.2025 06:03 Ответить
 
 